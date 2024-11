TORONTO, le 6 nov. 2024 /CNW/ - Le syndicat représentant les travailleuses et travailleurs à Bell remet en question la décision de Bell Canada Enterprises Inc. (BCE) d'acquérir l'entreprise américaine Ziply Fiber après une année de coupures dévastatrices au Canada.

(Groupe CNW/Le Syndicat Unifor)

« Par cet achat, Bell a envoyé un message au personnel et aux clients canadiens, a déclaré Lana Payne, présidente nationale d'Unifor. Les travailleuses et travailleurs qui ont bâti cette entreprise ne sont plus une priorité. L'année dernière, Bell a désinvesti des sports canadiens, supprimé des emplois dans l'industrie des télécommunications et vidé les salles de presse canadiennes afin de trouver l'argent nécessaire à cette acquisition aux États-Unis. »

Dans une note interne adressée aux travailleuses et travailleurs de Bell le 4 novembre, l'entreprise a déclaré que « Bell et Ziply Fiber s'accordent parfaitement. Nous partageons une culture, une vision et une stratégie à long terme similaires. Ziply Fiber partage également notre engagement à faire passer le client en premier dans tout ce que nous faisons. »

« Le jour même où la CBC partage les plaintes désespérées des clients de Bell au sujet des hausses sournoises des frais, l'entreprise prétend prioriser ses clients, a ajouté Daniel Cloutier, directeur québécois d'Unifor. Ce n'est peut-être pas le cas de l'entreprise, mais les membres d'Unifor travaillant pour Bell se sont engagés à fournir d'excellents services et à évoluer avec l'entreprise. Pour ce faire, Bell doit nous inclure dans sa vision de l'avenir. »

« En me basant sur le comportement de Bell au Canada, j'ai une mise en garde pour les travailleuses et travailleurs de Ziply : lorsque la poussière retombera après cette acquisition, méfiez-vous de la tendance de Bell à supprimer des emplois », a indiqué Len Poirier, secrétaire‑trésorier national d'Unifor.

Au début de l'année 2024, Unifor a lancé la campagne Honte à Bell pour demander à l'entreprise de mettre fin à la sous-traitance et à la délocalisation des emplois en télécommunications, de cesser de sabrer des salles de presse canadiennes et de réduire les versements de dividendes pour réinvestir dans le bien-être du personnel, l'infrastructure et la sécurité d'emploi.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada, représentant plus de 320 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Unifor milite pour les droits de tous les travailleurs et travailleuses. Il lutte aussi pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir. Au Québec, Unifor représente près de 55 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale du Québec, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec.

