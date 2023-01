MISSISSAUGA, ON, le 9 janv. 2023 /CNW/ - BeiGene Canada, une filiale de la société pharmaceutique mondiale BeiGene, a été reconnue comme l'un des Meilleurs lieux de travailMC à la suite d'une analyse approfondie et indépendante qu'a menée Great Place to Work® Institute Canada. BeiGene rejoint ainsi des entreprises canadiennes de premier plan dont les employés, grâce à leurs créations et à leur excellence, font la promotion de lieux de travail exemplaires.

« Nous sommes extrêmement fiers d'avoir reçu cette certification de Great Place to Work®, » se réjouit Peter Brenders, directeur général de BeiGene Canada. « Nous comptons sur notre culture forte pour motiver nos employés à non seulement donner le meilleur d'eux-mêmes, mais également à poursuivre leur croissance personnelle et professionnelle. Ces visées sont extrêmement importantes au moment où nous assurons la présence de BeiGene au Canada dans le but d'offrir aux patients et aux cliniciens des traitements innovants, abordables et accessibles. Nos employés constituent réellement notre atout le plus important, et la création d'un milieu de travail sain est essentielle à leur succès, mais aussi à l'entreprise et, en fin de compte, aux Canadiens. »

En tant que membre d'une société pharmaceutique mondiale activement investie dans la recherche en oncologie et la mise au point de médicaments, BeiGene Canada est fière de sa culture d'excellence et de ses employés. Elle se fait d'ailleurs un devoir de reconnaître et d'accommoder ces derniers, tout en leur offrant des occasions diverses, des mesures pour les inciter à se développer tant personnellement que professionnellement ainsi qu'une conciliation travail-vie personnelle.

BeiGene Canada se joint à une impressionnante liste d'entreprises canadiennes ayant reçu la fort estimée et crédible certification de Great Places to Work®. BeiGene Canada a mérité celle-ci à la suite d'une évaluation de sa culture et de ses processus effectuée au moyen de l'indice de confiance Great Place to Work®, dont le résultat se fonde en grande partie sur la rétroaction des employés.

Nancy Fonseca, vice-présidente principale de Great Place to Work® Canada, affirme qu'un excellent lieu de travail est étroitement lié à ses employés, et plus précisément le degré de confiance que ceux-ci ont envers leurs dirigeants, la fierté qu'ils éprouvent au travail et l'appréciation qu'ils ont de leurs collègues. « Nos données montrent que les excellents lieux de travail profitent de performances financières optimales, d'une réduction du taux de roulement et d'une satisfaction accrue de leurs clients. De plus, un environnement de travail fondé sur la confiance est synonyme d'innovation, d'agilité, de résilience et d'efficacité », ajoute Mme Fonseca.

BeiGene Canada

Basée à Mississauga, en Ontario, BeiGene Canada est la filiale canadienne de la société de biotechnologie mondiale BeiGene, qui se spécialise dans la découverte et la mise au point de nouveaux médicaments oncologiques abordables et accessibles. Comptant sur une équipe de direction canadienne particulièrement expérimentée et dévouée menée par le dirigeant pharmaceutique Peter Brenders, BeiGene Canada s'engage à fournir de nouvelles thérapies contre le cancer à la communauté oncologique canadienne composée de patients, de soignants, de cliniciens et de chercheurs. Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur BeiGene Canada, veuillez visiter le www.beigene.ca/fr-ca.

BeiGene

BeiGene est une société de biotechnologie mondiale qui met au point et commercialise des médicaments oncologiques innovants et abordables visant à améliorer les résultats des traitements et l'accès à des traitements aux patients du monde entier. Misant sur un impressionnant portfolio, BeiGene accélère le développement d'un ensemble diversifié de nouvelles thérapies grâce à des ressources et à des collaborations internes. Engagée à améliorer grandement l'accès aux médicaments aux patients qui en ont besoin, l'équipe mondiale croissante de BeiGene se compose de plus de 9 000 collègues et couvre les cinq continents grâce à ses bureaux administratifs à Pékin (Chine), à Cambridge (États-Unis), à Toronto (Canada) et à Bâle (Suisse). Pour en savoir davantage sur BeiGene, veuillez visiter le www.beigene.com et suivre la société sur Twitter à @BeiGeneGlobal.

Great Place to Work ®

Great Place to Work® est le chef de file mondial en matière de cultures de travail hautement fiables et performantes. Elle consiste en un cabinet de recherche et de conseil dont la mission est d'améliorer la société en aidant les entreprises à transformer leur lieu de travail. Grâce à des outils d'évaluation propriétaires, à des services consultatifs ainsi qu'à des programmes de certification, Great Place to Work® reconnaît les meilleurs lieux de travail au Canada dans une série de listes nationales, y compris celles publiées par The Globe and Mail et le magazine Fortune. Great Place to Work® fournit les points de référence, le cadre et l'expertise nécessaires à la création, au maintien et à la reconnaissance de cultures de travail exceptionnelles. Pour obtenir plus d'information à son sujet visitez Great Place to Work® au www.greatplacetowork.ca/fr/ et sur Twitter à @GPTW_Canada.

