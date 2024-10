Le partenariat renforce l'engagement de l'entreprise envers la communauté de la lutte contre le cancer

TORONTO, le 21 oct. 2024 /CNW/ - BeiGene Canada est honorée d'être commanditaire national d'Illumine la nuit, l'événement phare de collecte de fonds de la Société de leucémie et lymphome du Canada (SLLC). En tant que leader mondial de biotechnologie se concentrant sur le développement de traitements novateurs contre les cancers du sang, BeiGene se consacre à l'amélioration des soins aux patients et des résultats. Tout au long du mois d'octobre, des communautés de partout au pays uniront leurs forces dans le cadre de l'événement Illumine la nuit, une marche en soirée inspirante au cours de laquelle les participants porteront des lanternes illuminées en hommage aux personnes touchées par un cancer du sang. Les fonds amassés serviront à financer la recherche essentielle et à apporter un soutien vital aux personnes touchées par les cancers du sang.

« BeiGene est déterminée à soutenir les patients, les familles et les aidants, et son partenariat avec la marche Illumine la nuit de la Société de leucémie et lymphome du Canada est un élément clé de cet engagement, a déclaré Peter Brenders, directeur général de BeiGene Canada. Notre mission commune consiste à améliorer la vie des personnes touchées par un cancer du sang, et nous nous concentrons sur le développement de traitements porteurs d'espoir et améliorant la qualité des soins aux patients. »

L'engagement de BeiGene Canada à titre de commanditaire national sera souligné lors de tous les événements Illumine la nuit organisés au pays. Une vidéo spéciale présentant les témoignages de patients et de survivants sera présentée au cours de six événements d'envergure, qui se tiendront à Halifax, Toronto, Calgary, Vancouver, Montréal et Ottawa. Illumine la nuit aura aussi lieu dans d'autres villes, notamment London, Winnipeg, Edmonton, St. John's et Saskatoon.

« Nous remercions profondément BeiGene pour sa généreuse commandite et le soutien indéfectible qu'elle nous apporte dans le cadre d'Illumine la nuit 2024, a déclaré Alicia Talarico, présidente de la Société de leucémie et lymphome du Canada. Son engagement à faire progresser la recherche sur le cancer du sang et à fournir des ressources aux personnes et aux familles touchées est extrêmement précieux. Ensemble, nous avançons à grands pas vers notre objectif commun d'apporter espoir et guérison aux personnes touchées par les cancers du sang. »

Pour en savoir plus sur Illumine la nuit, veuillez visiter le www.illuminelanuit.ca.

À propos de BeiGene Canada

BeiGene Canada, dont le siège est à Toronto, en Ontario, est la filiale nationale de la société mondiale d'oncologie BeiGene, Inc., spécialisée dans la découverte et la mise au point de nouveaux médicaments en oncologie qui sont abordables et accessibles. Avec une équipe de direction canadienne très expérimentée et dévouée dirigée par Peter Brenders, cadre de société pharmaceutique, BeiGene Canada s'engage à fournir de nouvelles thérapies contre le cancer à la communauté canadienne de l'oncologie, y compris les patients, les soignants, les cliniciens et les chercheurs. Pour plus de détails à propos de BeiGene Canada, veuillez visiter le https://www.beigene.ca/fr-ca/.

À propos de BeiGene

BeiGene est une société oncologique mondiale qui découvre et met au point des traitements novateurs qui sont plus abordables et accessibles aux patients atteints de cancer dans le monde entier. Disposant d'un large portefeuille de produits, nous accélérons le développement d'une gamme diversifiée de nouveaux agents thérapeutiques grâce à nos ressources internes et nos collaborations. Nous sommes engagés à améliorer radicalement l'accès aux médicaments pour un nombre bien plus important de patients qui en ont besoin. Notre équipe mondiale grandissante est composée de plus de 10 000 membres, couvrant cinq continents. Pour en apprendre davantage sur BeiGene, veuillez visiter le www.beigene.com et suivre son compte X (anciennement Twitter), @BeiGeneGlobal.

SOURCE BeiGene Canada

Pour en savoir plus, contactez : Grant Perry, BeiGene Canada, [email protected], 647 432-2658