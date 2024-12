Déclaration de Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada

OTTAWA, ON, le 20 déc. 2024 /CNW/ - On a trop insisté sur les emplois de quelques politiciens et pas assez sur les emplois de milliers de travailleurs et travailleuses qui seront touchés par les menaces de tarifs douaniers de Trump.

Il est maintenant clair que les Canadiens et Canadiennes se rendront aux urnes plus tôt que prévu. En attendant, l'attention doit se porter sur l'avenir des travailleurs, travailleuses et de leurs communautés.

Les enjeux ne pourraient être plus élevés. Les travailleurs et travailleuses sont au cœur d'une tempête de menaces : l'augmentation du coût de la vie, la stagnation des salaires, et maintenant le danger imminent d'un tarif douanier de 25 % sur les produits canadiens menacé par Donald Trump.

Il s'agit d'une attaque directe contre nos industries qui met en péril de bons emplois syndiqués dans des secteurs vitaux. Les dommages se feront ressentir t au-delà des lieux de travail, mettant à rude épreuve les familles et dévastant les communautés.

C'est le moment ou jamais de mettre la main à la pâte et d'adopter une approche multipartite pour éviter les perturbations économiques et assurer la stabilité des travailleurs et travailleuse qui sont le moteur de notre économie.

Les travailleurs et les travailleuses doivent être au cœur de cet effort.

Les travailleuses et travailleurs méritent mieux, il est temps de faire bouger les choses.

SOURCE Congrès du travail du Canada (CTC)

