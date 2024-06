TORONTO, le 26 juin 2024 /CNW/ - BDO Digital, la division de services-conseils en technologie de BDO Canada, a annoncé aujourd'hui avoir remporté le prix Partenaire de l'année 2024 de Microsoft Canada. Le cabinet s'est distingué parmi les meilleurs partenaires Microsoft à l'échelle mondiale pour son excellence en matière d'innovation et de déploiement de solutions clients fondées sur la technologie Microsoft.

« Nous sommes enchantés de recevoir le prestigieux prix Partenaire de l'année. Il témoigne de notre volonté d'innover, d'anticiper les tendances et d'offrir des solutions numériques de pointe à nos clients. Nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration fructueuse avec Microsoft afin d'offrir un monde de possibilités à nos équipes, à notre cabinet et à nos clients », a déclaré le PDG de BDO Canada, Bruno Suppa.

Le prix Partenaire Microsoft de l'année met à l'honneur les partenaires qui ont développé et fourni des applications, services, appareils et innovations en intelligence artificielle exceptionnels dans la plateforme Microsoft Cloud au cours de l'année écoulée. Les prix ont été décernés dans diverses catégories, les lauréats ayant été choisis parmi plus de 4 700 candidatures provenant de plus de 100 pays. BDO s'est distingué en raison de l'excellence de ses solutions et services au Canada.

« Nous avons permis à des centaines de clients de partout au pays de réussir leur transformation numérique en déployant des solutions Microsoft et en mettant en œuvre des feuilles de route d'IA. Notre stratégie allie judicieusement conseils, mise en œuvre technologique, cybersécurité et services gérés, a expliqué le chef national des Services-conseils de BDO Canada, Rishan Lye. Nous entretenons une collaboration étroite avec Microsoft et possédons une maîtrise approfondie de l'ensemble de sa gamme technologique. Notre expertise, que démontre l'obtention des 6 désignations en tant que partenaire de solutions et des 12 spécialisations, continue de stimuler la croissance de BDO Digital. Nous sommes également fiers de siéger au Microsoft Canada Women's Partner Council, qui cherche à favoriser la diversité, l'équité et l'inclusion au sein du réseau des partenaires Microsoft. »

En plus d'avoir remporté le titre de Partenaire de l'année au Canada, BDO Digital était finaliste pour le prix Acteur de changement en matière de durabilité de Microsoft grâce à ses solutions liées aux données et aux analyses qui aident les clients à affiner leurs rapports ESG et à atteindre leurs objectifs de développement durable.

« Félicitations aux lauréats et finalistes des prix Partenaire Microsoft de l'année 2024, s'est exclamée Nicole Dezen, directrice des partenariats et vice-présidente chez Microsoft. L'élan insufflé par les nombreuses avancées liées à l'IA et à Copilot dévoilées cette année a amené nos partenaires à se surpasser et à ouvrir la voie à des services et solutions inédits pour les clients. La compétence et la créativité de notre réseau de partenaires sont pour moi une source d'inspiration. Les lauréats de cette année illustrent à merveille tout le potentiel de l'IA et de Microsoft Cloud. »

Les prix Partenaire Microsoft de l'année 2024 seront annoncés en amont de MCAPS Start for Partners, événement virtuel qui se tiendra les 10 et 11 juillet prochains. Les partenaires seront mis à l'honneur lors de cet événement, avant les célébrations en présentiel prévues durant la semaine de l'événement Microsoft Ignite, en novembre. D'autres précisions sur les prix de 2024 sont fournies sur le blogue des partenaires Microsoft : https://aka.ms/POTYA2024_announcement. La liste complète des catégories, des gagnants et des finalistes peut être consultée à l'adresse https://aka.ms/2024POTYAWinnersFinalists.

À propos de BDO Canada

BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L. est un chef de file des services professionnels aux clients de divers secteurs et segments. Depuis plus de 100 ans, notre équipe est présente au sein des collectivités de partout au Canada, leur offrant une vaste gamme de services en matière de certification, de fiscalité et de conseils fondés sur ses connaissances approfondies des différents secteurs. Comptant plus de 5 000 employés dans 100 bureaux au Canada et plus de 1 800 bureaux dans 164 pays, BDO est en mesure de répondre aux besoins de ses clients à l'échelle nationale et internationale.

BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L., une société à responsabilité limitée constituée au Canada, est un cabinet membre de BDO International Limited, une société à responsabilité limitée par garantie du Royaume-Uni, et fait partie du réseau international de cabinets membres indépendants de BDO. BDO est la marque utilisée pour désigner le réseau BDO et chacune de ses sociétés membres. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous à : www.bdo.ca.

