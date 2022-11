TORONTO, le 16 nov. 2022 /CNW/ - BDO Canada s.r. l./S.E.N.C.R.L. (« BDO »), l'un des plus grands cabinets de services comptables et de services-conseils au Canada, est fier d'annoncer son acquisition des services fiscaux, d'audit et de comptabilité de PwC en Saskatchewan, dont l'entrée en vigueur est le 16 novembre 2022. L'ajout de cette équipe de PwC située à Saskatoon consolide la position de BDO en Saskatchewan en plus d'y établir une équipe locale solide afin d'aider les entreprises de la province.

L'équipe de PwC composée de trois associés et d'environ quarante professionnels est bien établie en Saskatchewan et offre des services aux collectivités de la province. L'équipe fournit depuis plus de cinquante ans des services locaux et personnalisés en audit, en comptabilité et en fiscalité à une vaste gamme de clients saskatchewanais qui exercent des activités notamment dans les secteurs de l'agriculture, de la foresterie, des ressources naturelles, de la fabrication et de la distribution, des services professionnels, du détail et du soutien aux Autochtones.

« L'ajout de l'équipe de PwC à la famille BDO s'inscrit dans le cadre de nos efforts visant à élargir notre offre de services de certification, de comptabilité et de fiscalité et de services-conseils au milieu des affaires en Saskatchewan », indique Jim Krahn, associé, Croissance des entreprises et excellence opérationnelle.

« Ce fut un plaisir de servir nos clients de Saskatoon. Nous aimerions remercier nos associés et nos employés pour leur soutien indéfectible au fil des années », a indiqué Reynold Tetzlaff, associé directeur, Région de l'Alberta et des Prairies. « Même si PwC ne sera plus présent physiquement à Saskatoon, nous continuerons d'entretenir des liens solides avec la province et maintiendrons notre engagement à l'égard de nos clients de la Saskatchewan en instaurant la confiance au sein de la société et en réglant des problèmes importants. »

Les associés et les autres professionnels continueront de travailler depuis leur bureau à Saskatoon, ainsi que leur bureau satellite situé à Humboldt. En collaboration avec les professionnels de BDO de partout au Canada, l'équipe de Saskatoon continuera d'offrir à ses clients une gamme complète de services qui répondent à leurs besoins opérationnels actuels et futurs.

« Nous sommes ravis de nous joindre à BDO et d'offrir des services locaux personnalisés à nos clients de la Saskatchewan », indique Dean Staff, leader, groupe Certification pour Saskatoon, PwC.

À propos de BDO

BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L./LLP est un chef de file des services professionnels aux clients de toutes tailles dans pratiquement tous les secteurs. Notre équipe offre une gamme complète de services en certification, en comptabilité et en fiscalité et de services-conseils, et elle possède une vaste connaissance des divers secteurs, qu'elle a acquise en plus de cent ans d'expérience auprès des collectivités locales. Le réseau mondial de BDO, qui compte plus de 1 700 bureaux dans 167 pays, nous permet d'offrir des services transfrontaliers cohérents et fiables à nos clients ayant des besoins à l'échelle mondiale.

BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L., une société canadienne à responsabilité limitée/société en nom collectif à responsabilité limitée, est membre de BDO International Limited, société de droit anglais, et fait partie du réseau international de sociétés membres indépendantes BDO. BDO est la marque utilisée pour désigner le réseau BDO et chacune de ses sociétés membres. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous à : www.bdo.ca.

SOURCE BDO Canada

