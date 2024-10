Une nouvelle solution pour soutenir les PME à la grandeur du Canada

TORONTO, le 29 oct. 2024 /CNW/ - BDC, la banque des entrepreneur.es canadien.nes et Equifax Canada sont fiers de lancer l'indice de santé des PME canadiennes, un ensemble novateur de données qui combine des données réelles à la confiance des entreprises pour fournir une vue d'ensemble du bien-être financier des PME au Canada.

En se basant les données robustes anonymisées d'Equifax, cet indice révolutionnaire est conçu pour aider les propriétaires d'entreprise, les décideuses et décideurs et les institutions financières à faire des choix éclairés en ayant une vue d'ensemble de l'écosystème des PME. L'indice de santé des PME canadiennes est le premier en son genre et offre un modèle prédictif en réponse à des questions essentielles comme : Quel est l'état de santé des PME au Canada? Comment prévoit-on qu'il évoluera au cours des 12 prochains mois? Et quelle est la prochaine étape qui attend les propriétaires d'entreprise?

Faits saillants :

Une combinaison unique de données : L'indice intègre des données concrètes au degré de confiance des entreprises, ce qui donne une vue d'ensemble de la santé des PME. Il s'agit d'un indice composé qui tient compte de la performance du crédit, des projections de croissance des entreprises, du moral des entreprises et du contexte commercial. Conçu pour devenir une référence pour quiconque jouant un rôle dans l'écosystème des entreprises, il est établi d'après les données anonymisées des dossiers de crédit d'Equifax, les données du sondage auprès des PME de BDC et les données macroéconomiques de Statistique Canada et de la Banque du Canada .

: La dynamique varie selon les régions, et le nouvel indice aide à expliquer pourquoi certaines régions sont plus performantes ou moins performantes que d'autres. C'est ce qui fait de cet indice un outil si utile : il offre un ensemble de données inestimables pour les décideuses et décideurs partout au . Aperçu trimestriel avec des composantes prospectives : l'indice offre une perspective sur le potentiel de croissance, les projections de flux de trésorerie, les besoins financiers, le remboursement de la dette, les projections de revenus, les investissements prévus, les attentes du personnel et le comportement en matière de consommation. Il permet de prendre des décisions avisées en fonction de projections exhaustives et à jour.

« Les petites entreprises sont essentielles pour l'économie canadienne; elles génèrent 88 % des emplois du secteur privé et plus de 50 % du PIB du pays. Elles stimulent l'innovation, la création d'emplois et la croissance économique, explique Isabelle Hudon, présidente et cheffe de la direction de BDC. Avec cet indice, BDC et Equifax permettent aux propriétaires d'entreprise d'anticiper et, plus important encore, d'agir en toute confiance. En tant que banque de développement, nous sommes fiers d'ajouter une ressource supplémentaire qui aidera les petites entreprises à défier les probabilités et à prendre de meilleures décisions en matière de croissance et d'opportunités. »

« Equifax Canada est fière de collaborer avec la BDC pour concevoir cet indicateur économique unique et novateur, qui permet d'offrir des aperçus aux entreprises et aux prêteurs canadiens », a déclaré Sue Hutchison, présidente et directrice générale d'Equifax Canada. « Les petites et moyennes entreprises représentent un moteur économique majeur au Canada. Grâce à nos données robustes, cet indice aidera les entreprises et les prêteurs canadiens à s'adapter aux complexités du marché commercial. »

L'indice de santé des PME canadiennes est un outil très utile qui permet de s'y retrouver dans les complexités du marché en combinant des données de sources fiables à des données réelles fondées sur l'expérience. Equifax dirige la composante sur la performance du crédit, BDC dirige la composante sur la confiance des entreprises et chaque organisation contribue à parts égales à la composante sur la projection de la croissance. La composante sur l'environnement des affaires est basée sur des données macroéconomiques publiques. Les données de BDC proviennent de son sondage sur les perspectives d'investissement et de financement (IFOS), mené tous les trimestres et excluant les données des entreprises de plus de 500 employé.es. Les données anonymisées d'Equifax proviennent de toutes les institutions fournissant des produits de crédit qui sont abonnées à Equifax. La collaboration entre BDC et Equifax veillera à ce qu'un plus grand nombre de propriétaires d'entreprise puissent prospérer et contribuer à l'économie.

Pour plus d'information sur l'indice et sa methodologie, cliquez ici.

À propos de BDC : 80 ans en tant que banque des entrepreneur.es du Canada

BDC est un partenaire de choix pour les propriétaires de PME à la recherche du financement et des conseils nécessaires pour bâtir leur entreprise et relever les grands défis de notre époque. Notre division d'investissement, BDC Capital, offre une vaste gamme de solutions de capital de risque pour contribuer à la croissance des entreprises les plus novatrices au pays. En tant que banque de développement, BDC est en perpétuelle évolution; quels que soient les besoins de l'économie canadienne, où que les entrepreneurs soient, BDC sera là pour les aider à défier les probabilités. Cet engagement est toujours d'actualité depuis 80 ans. Les services de BDC ajouteront environ 23,6 milliards de dollars en produit intérieur brut (PIB) à l'économie canadienne au cours des cinq prochaines années. BDC figure au palmarès des 100 meilleurs employeurs canadiens et parmi les meilleurs employeurs canadiens pour la diversité. Elle a été la première institution financière au Canada à obtenir la certification B Corp en 2013. Pour en savoir plus sur les produits et services de BDC et pour consulter des outils, des modèles et des articles gratuits, visitez le site bdc.ca ou rejoignez BDC dans les médias sociaux.

À propos d'Equifax

Chez Equifax (NYSE : EFX), nous croyons que les connaissances entraînent le progrès. En tant que société internationale des secteurs des données, des analyses et des technologies, Equifax joue un rôle essentiel dans l'économie mondiale en aidant les institutions financières, les entreprises, les employeurs et les organismes gouvernementaux à prendre des décisions cruciales avec une assurance accrue. En s'appuyant sur son ensemble unique de données différenciées ainsi que sur des analyses et des solutions infonuagiques de pointe, elle offre des aperçus qui favorisent la croissance de ses clients et aident les gens à aller de l'avant. Equifax, dont le siège social se trouve à Atlanta, compte près de 15 000 employés partout dans le monde. Elle est active ou possède des investissements dans 24 pays en Amérique du Nord, en Amérique Centrale, en Amérique du Sud, en Europe et dans la région de l'Asie-Pacifique. Pour en savoir plus, visitez Equifax.ca.

