MONTRÉAL, le 27 sept. 2024 /CNW/ - C'est avec fierté que BDC, la banque des entrepreneur.es du Canada, célèbre son 80e anniversaire, marquant ainsi huit décennies de soutien indéfectible aux entreprises canadiennes et à la croissance économique.

Tout a commencé il y a 80 ans dans un bureau composé de 26 personnes. Des représentantes et représentants se déplaçaient dans une roulotte pour aller à la rencontre de propriétaires d'entreprises et nouer des liens étroits avec eux. À l'époque, l'objectif était d'aider les militaires qui revenaient de la guerre à se lancer en affaires pour jouer un rôle clé dans le rétablissement et la croissance de l'économie. Aujourd'hui, plus de 2 900 personnes apportent leur aide à plus de 100 000 propriétaires d'entreprise partout au pays en leur offrant un vaste éventail de conseils, du financement et du capital. Les entreprises soutenues par BDC connaissent d'ailleurs une vitesse de croissance supérieure de 9 % à celle des autres entreprises.

Depuis sa création en 1944, BDC a pour mission d'aider les entreprises à croître et à réussir, en leur offrant des services financiers et des services-conseils adaptés à leurs besoins uniques et en constante évolution. Au cours des quatre dernières années, pendant lesquelles la clientèle de BDC a augmenté de 46 %, le nombre d'entreprises dirigées par des femmes a augmenté de 28 % et le nombre d'entreprises autochtones a augmenté de 48 %. On estime que la valeur financière des services de la banque ajoutera 23,6 milliards de dollars de PIB à l'économie canadienne d'ici 2029.

« Au cours de notre histoire, notre personnel passionné, d'hier à aujourd'hui, a joué un rôle central dans l'impact considérable qu'a eu BDC; nos employé.es incarnent les valeurs de la Banque : Uni.es pour les entrepreneur.es, L'impact du courage et La force des gens, explique Isabelle Hudon, présidente et cheffe de la direction de BDC. Aujourd'hui, nous honorons ce riche héritage; notre rôle de développement signifie que nous sommes en perpétuelle évolution, que nous renouvelons constamment nos façons de faire pour permettre à des entrepreneur.es qui sortent du cadre, de réaliser leur plein potentiel. Grâce à la contribution de notre personnel, BDC a joué un rôle essentiel en favorisant l'innovation, en stimulant la croissance économique et en créant des emplois partout au pays ».

BDC continue ainsi d'évoluer afin de s'assurer que les propriétaires d'entreprises au Canada disposent de ce dont elles et ils ont besoin pour réussir, peu importe leur identité ou l'endroit où ils exercent leurs activités. Le 80e anniversaire de BDC témoigne de son engagement indéfectible envers les propriétaires d'entreprise du Canada : quels que soient les besoins de l'économie canadienne, où que les entrepreneurs soient, BDC sera là pour les aider à défier les probabilités.

Étapes importantes :

1944 : Le Parlement du Canada met sur pied la Banque d'expansion industrielle (BEI) afin de restructurer l'économie canadienne après la Seconde Guerre mondiale et d'aider les petites entreprises manufacturières à convertir leurs installations pour qu'elles puissent fonctionner en temps de paix. Les membres de la BEI se déplacent à bord d'une roulotte dans tout le pays pour aller à la rencontre des propriétaires d'entreprise afin de comprendre leurs besoins particuliers.





La Banque fédérale de développement (BFD) succède à la BEI et a pour mission de favoriser et de faciliter la création et l'expansion des entreprises au . Son premier mandat est d'accorder davantage de prêts aux petites entreprises tout en proposant de nouveaux services-conseils en gestion et de nouveaux services de capital de risque. 1995 : La BFD devient BDC lorsque le Parlement adopte la Loi sur la Banque de développement du Canada . Le mandat confié à BDC consiste à combler les lacunes constatées sur le marché, en privilégiant les besoins de financement des petites entreprises axées sur la connaissance et l'exportation, tout en continuant à soutenir les secteurs traditionnels et à mieux servir d'autres segments du marché considérés comme négligés par le secteur privé (les populations autochtones, les femmes et les jeunes propriétaires d'entreprise).

2019 : Les propriétaires d'entreprise peuvent demander un prêt en ligne sur bdc.ca.

Pour en savoir plus sur les origines de BDC, consultez la page Historique de BDC sur le site bdc.ca.

À propos de BDC : 80 ans en tant que banque des entrepreneur.es du Canada

BDC est un partenaire de choix pour les propriétaires de PME à la recherche du financement et des conseils nécessaires pour bâtir leur entreprise et relever les grands défis de notre époque. Notre division d'investissement, BDC Capital, offre une vaste gamme de solutions de capital de risque pour contribuer à la croissance des entreprises les plus novatrices au pays. En tant que banque de développement, BDC est en perpétuelle évolution; quels que soient les besoins de l'économie canadienne, où que les entrepreneurs soient, BDC sera là pour les aider à défier les probabilités. Cet engagement est toujours d'actualité depuis 80 ans. Les services de BDC ajouteront environ 23,6 milliards de dollars en produit intérieur brut (PIB) à l'économie canadienne au cours des cinq prochaines années. BDC figure au palmarès des 100 meilleurs employeurs canadiens et parmi les meilleurs employeurs canadiens pour la diversité. Elle a été la première institution financière au Canada à obtenir la certification B Corp en 2013. Pour en savoir plus sur les produits et services de BDC et pour consulter des outils, des modèles et des articles gratuits, visitez le site bdc.ca ou rejoignez BDC dans les médias sociaux.

