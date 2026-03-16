MONTRÉAL, le 16 mars 2026 /CNW/ - BCE Inc. (TSX: BCE) (NYSE: BCE) a annoncé aujourd'hui que la totalité de ses actions privilégiées de premier rang à dividende cumulatif, rachetables, de série AN, à taux variable (« actions privilégiées de série AN ») seront converties le 31 mars 2026, à raison d'une action pour une, en actions privilégiées de premier rang à dividende cumulatif, rachetables, de série AM, à taux fixe (« actions privilégiées de série AM »).

Le 2 mars 2026, un avis a été fourni indiquant que les détenteurs d'actions privilégiées de série AM pouvaient choisir de convertir leurs actions en actions privilégiées de série AN, et que les détenteurs d'actions privilégiées de série AN pouvaient choisir de convertir leurs actions en actions privilégiées de série AM, sous réserve des modalités qui s'y appliquent. Un total de 2 276 de ses 8 802 551 actions privilégiées de premier rang à dividende cumulatif rachetables de Série AM à taux fixe (« actions privilégiées de série AM ») ont été remises à des fins de conversion le 31 mars 2026, à raison d'une action pour une, en actions privilégiées de premier rang à dividende cumulatif rachetables de série AN à taux variable (« actions privilégiées de série AN »). De plus, 348 545 de ses 948 622 actions privilégiées de série AN ont été remises à des fins de conversion le 31 mars 2026, à raison d'une action pour une, en actions privilégiées de série AM. En conséquence, étant donné que moins de 1 000 000 d'actions privilégiées de série AN seraient en circulation, toutes les actions privilégiées de série AN restantes qui n'ont pas été remises en vue de leur conversion seront, conformément aux modalités qui y sont rattachées, automatiquement converties en actions privilégiées de série AM le 31 mars 2026.

Les actions privilégiées de série AM donneront droit, pour la période de cinq ans débutant le 31 mars 2026, à un dividende trimestriel fixe en espèces calculé selon un taux de dividende annuel de 4,837 %, pour autant qu'il soit déclaré par le conseil d'administration de BCE. Les actions privilégiées de série AM continueront d'être inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole BCE.PR.M.

À propos de BCE

BCE est la plus grande entreprise de communications au pays1 et un chef de file des réseaux évolués de fibre optique et sans fil, des services aux entreprises et des médias numériques. En offrant des technologies de nouvelle génération qui tirent parti de solutions infonuagiques et propulsées par l'IA, nous permettons à nos clients de rester connectés, informés et divertis, tout en aidant les entreprises à demeurer compétitives à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca ou BCE.ca.

1 D'après le total des revenus et le nombre total de connexions clients combinées

Questions des médias :

Ellen Murphy

[email protected]

Questions des investisseurs :

Krishna Somers

[email protected]

SOURCE BCE inc.