MONTRÉAL, le 21 avril 2026 /CNW/ - BCE Inc. (TSX: BCE) (NYSE: BCE) a annoncé aujourd'hui que 121 070 de ses 8 032 285 actions privilégiées de premier rang, à dividende cumulatif, rachetables, série AG, à taux fixe (« actions privilégiées de série AG ») ont été remises à des fins de conversion le 1er mai 2026, à raison d'une action pour une, en actions privilégiées de premier rang à dividende cumulatif, rachetables, série AH à taux variable (« actions privilégiées de série AH »). De plus, 1 464 469 de ses 4 175 513 actions privilégiées de série AH ont été remises à des fins de conversion le 1er mai 2026, à raison d'une action pour une, en actions privilégiées de série AG. En conséquence, le 1er mai 2026, BCE aura 9 375 684 actions privilégiées de série AG et 2 832 114 actions privilégiées de série AH émises et en circulation. Les actions privilégiées de série AG et les actions privilégiées de série AH continueront d'être inscrites à la Bourse de Toronto sous les symboles BCE.PR.G et BCE.PR.H, respectivement.

Les actions privilégiées de série AG donneront droit, chaque trimestre, pour la période de cinq ans débutant le 1er mai 2026, à un dividende fixe en espèces calculé selon un taux fixe annuel de 5,30 %, pour autant qu'il soit déclaré par le conseil d'administration de BCE.

Les actions privilégiées de série AH continueront de donner droit, pour la période de cinq ans débutant le 1er mai 2026, à un dividende mensuel en espèces ajustable et variable, pour autant qu'il soit déclaré par le conseil d'administration de BCE. Le dividende mensuel ajustable et variable pour tout mois particulier continuera d'être calculé en fonction du taux préférentiel pour ce mois et selon le pourcentage prescrit pour ce mois, représentant la somme du facteur d'ajustement (basé sur le cours des actions privilégiées de série AH le mois précédent) et du pourcentage prescrit pour le mois précédent.

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SOURCE BCE inc.