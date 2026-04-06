MONTRÉAL, le 6 avril 2026 /CNW/ - Bell Canada (Bell) a annoncé aujourd'hui qu'elle a déposé un supplément de prospectus au prospectus préalable de base simplifié daté du 2 avril 2026 auprès des autorités en valeurs mobilières de toutes les provinces du Canada afin de renouveler son programme de débentures MTN.

Le programme de débentures MTN permettra à Bell d'offrir des débentures MTN jusqu'au 2 mai 2029. Les débentures MTN seront totalement et inconditionnellement garanties par BCE Inc. (TSX : BCE) (NYSE : BCE). Conformément à ce qui s'est fait dans le passé, le programme de débentures MTN a été renouvelé afin de permettre à Bell de continuer de profiter d'une souplesse financière et d'un accès efficace aux marchés des capitaux canadiens.

Bell a également conclu une convention de courtage en vertu de laquelle certains courtiers ont accepté d'agir à titre de placeurs pour compte relativement aux placements futurs des débentures MTN.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres, et aucune vente de ces titres n'aura lieu, dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant que les titres ne soient inscrits ou que leur émission ne soit permise en vertu des lois sur les valeurs mobilières du territoire en question. Les titres auxquels se rapporte le supplément de prospectus seront offerts au moyen d'un supplément de fixation du prix indiquant les conditions particulières du placement. Les débentures MTN n'ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ou d'une loi sur les valeurs mobilières d'un État américain, et elles ne peuvent être offertes ni vendues aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis (au sens de l'expression U.S. person du Regulation S pris en application de la Loi de 1933) ou pour le compte ou au profit de telles personnes.

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications au pays1 et un chef de file des réseaux évolués de fibre optique et sans fil, des services aux entreprises et des médias numériques. En offrant des technologies de nouvelle génération qui tirent parti de solutions infonuagiques et propulsées par l'IA, nous permettons à nos clients de rester connectés, informés et divertis, tout en aidant les entreprises à demeurer compétitives à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter Bell.ca ou BCE.ca.



1 D'après le total des revenus et le nombre total de connexions clients combinées.

Questions des médias :

Ellen Murphy

[email protected]

Questions des investisseurs :

Krishna Somers

[email protected]

SOURCE Bell Canada (MTL)