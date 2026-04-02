MONTRÉAL, le 2 avril 2026 /CNW/ - BCE Inc. (TSX: BCE) (NYSE: BCE) tiendra une conférence téléphonique sur ses résultats du premier trimestre 2026 à l'intention du milieu financier, le jeudi 7 mai 2026 à 8 h (heure de l'Est).

Les participants comprendront Mirko Bibic, président et chef de la direction, et Curtis Millen, chef des affaires financières. Les journalistes sont invités à y assister à titre d'auditeurs seulement.

Pour participer, composez le numéro sans frais 1-800-990-2777 ou 416-885-9085. Vous serez invité à entrer le code d'identification 06597#. Une reprise sera disponible jusqu'à minuit le 7 juin 2026 au 1-888-660-6264 ou 289-819-1325, avec le code d'identification 06597#.

La conférence téléphonique fera également l'objet d'une webdiffusion en direct sur le site Web de BCE.

À propos de BCE

BCE est la plus grande entreprise de communications au pays1 et un chef de file des réseaux évolués de fibre optique et sans fil, des services aux entreprises et des médias numériques. En offrant des technologies de nouvelle génération qui tirent parti de solutions infonuagiques et propulsées par l'IA, nous permettons à nos clients de rester connectés, informés et divertis, tout en aidant les entreprises à demeurer compétitives à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca ou BCE.ca.

1 D'après le total des revenus et le nombre total de connexions clients combinées.

Questions des médias :



Ellen Murphy

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Questions des investisseurs :

Richard Bengian

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SOURCE BCE inc.