MONTRÉAL, le 4 nov. 2021 /CNW Telbec/ - BCE Inc. (« BCE ») a annoncé aujourd'hui que la Bourse de Toronto (la « TSX ») a accepté l'avis qu'elle a déposé indiquant son intention de renouveler son offre publique de rachat dans le cours normal des activités afin de racheter jusqu'à 10 % du flottant de chacune des séries de ses actions privilégiées de premier rang en circulation qui sont inscrites à la cote de la TSX (les « actions privilégiées »). L'offre publique de rachat dans le cours normal des activités commencera le 9 novembre 2021 et prendra fin le 8 novembre 2022, ou à toute date antérieure à laquelle BCE peut terminer ses rachats dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités. BCE fera l'acquisition des actions privilégiées au cours du marché majoré des frais de courtage qui lui sont imputables. Toutes les actions privilégiées acquises par BCE dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités seront annulées.

BCE sera entièrement libre de décider du nombre d'actions privilégiées réellement rachetées dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités et du moment de ces rachats, sous réserve des limites précisées dans le Guide à l'intention des sociétés de la TSX.

L'offre publique de rachat dans le cours normal des activités sera réalisée à la TSX ainsi que sur des systèmes de négociation parallèle au Canada, si cela est permis, ou par tout autre moyen permis par les autorités de réglementation des valeurs mobilières, y compris par voie d'applications préarrangées, d'offres franches, d'arrangements de gré à gré aux termes d'une ordonnance de dispense d'offre publique de rachat émise par les autorités de réglementation des valeurs mobilières et de rachat en bloc d'actions privilégiées. Les rachats effectués aux termes d'une ordonnance de dispense d'offre publique de rachat seront réalisés à un prix inférieur au cours du marché.

Dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités, BCE est autorisée à racheter des actions privilégiées de chaque série comme suit :

Total(3) Quotidien(4) R BCE.PR.R 7 998 900 7 998 900 10 368 799 890 2 592 S BCE.PR.S 2 128 267 2 128 267 6 498 212 826 1 624 T BCE.PR.T 5 870 133 5 870 133 9 172 587 013 2 293 Y BCE.PR.Y 8 079 291 8 079 291 7 814 807 929 1 953 Z BCE.PR.Z 1 918 509 1 918 509 1 921 191 850 1 000 AA BCE.PR.A 11 397 196 11 397 196 6 564 1 139 719 1 641 AB BCE.PR.B 8 599 204 8 599 204 11 875 859 920 2 968 AC BCE.PR.C 10 027 991 10 027 991 5 977 1 002 799 1 494 AD BCE.PR.D 9 963 209 9 963 209 11 981 996 320 2 995 AE BCE.PR.E 6 512 913 6 512 913 11 494 651 291 2 873 AF BCE.PR.F 9 481 487 9 481 487 5 720 948 148 1 430 AG BCE.PR.G 8 979 530 8 979 530 8 712 897 953 2 178 AH BCE.PR.H 5 017 570 5 017 570 3 439 501 757 1 000 AI BCE.PR.I 9 535 040 9 535 040 11 166 953 504 2 791 AJ BCE.PR.J 4 464 960 4 464 960 7 263 446 496 1 815 AK BCE.PR.K 22 735 621 22 735 621 33 413 2 273 562 8 353 AL BCE.PR.L 2 254 079 2 254 079 1 071 225 407 1 000 AM BCE.PR.M 10 439 978 10 439 978 12 773 1 043 997 3 193 AN BCE.PR.N 1 054 722 1 054 722 732 105 472 1 000 AO BCE.PR.O 4 600 000 4 600 000 5 682 460 000 1 420 AQ BCE.PR.Q 9 200 000 9 200 000 5 001 920 000 1 250



(1) En date du 3 novembre 2021. (2) Pour la période de 6 mois close le 31 octobre 2021. (3) Représente environ 10 % du flottant de chacune des séries d'actions privilégiées. (4) Représente le nombre maximal d'actions privilégiées de chaque série qui peuvent être rachetées à la TSX (ou sur un système de négociation parallèle au Canada, si cela est permis) au cours d'un jour de bourse. Ce nombre est égal à la plus élevée des valeurs suivantes : (i) 25 % du volume d'opérations quotidien moyen à la TSX calculé conformément aux règles de la TSX, et (ii) 1 000 actions. Cette restriction ne s'applique pas aux rachats effectués dans le cadre de dispenses relatives aux rachats en bloc.

BCE lance l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités puisqu'elle est d'avis que, à l'occasion, les actions privilégiées peuvent être négociées à des prix qui ne reflètent pas pleinement leur valeur. BCE est d'avis que, dans ces circonstances, le rachat de ses actions privilégiées représente une utilisation justifiée de ses fonds disponibles.

En date du 3 novembre 2021, dans le cadre de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités qui a commencé le 9 novembre 2020 et qui expirera le 8 novembre 2021, et pour laquelle la société a reçu l'approbation de la TSX, BCE a racheté, par l'intermédiaire de la TSX et de systèmes de négociation admissibles parallèles, les actions privilégiées suivantes :

payé par titre R BCE.PR.R 800 000 1 100 12,8136 $ S BCE.PR.S 351 344 1 600 13,3082 $ T BCE.PR.T 448 655 - - Y BCE.PR.Y 808 149 2 200 13,2455 $ Z BCE.PR.Z 191 850 - - AA BCE.PR.A 1 139 839 1 200 13,5317 $ AB BCE.PR.B 860 015 2 400 13,2154 $ AC BCE.PR.C 1 002 969 1 700 14,4853 $ AD BCE.PR.D 997 030 7 100 13,2945 $ AE BCE.PR.E 651 531 2 400 13,1138 $ AF BCE.PR.F 948 468 3 200 14,6953 $ AG BCE.PR.G 498 535 500 13,0260 $ AH BCE.PR.H 901 464 2 400 13,1488 $ AI BCE.PR.I 594 988 - - AJ BCE.PR.J 805 011 - - AK BCE.PR.K 2 274 592 10 300 12,1929 $ AL BCE.PR.L 225 407 - - AM BCE.PR.M 954 661 4 000 12,9874 $ AN BCE.PR.N 195 338 1 300 12,1500 $ AO BCE.PR.O 460 000 - - AQ BCE.PR.Q 920 000 - -

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué sont des déclarations prospectives, y compris, notamment, les déclarations concernant les éventuels achats futurs d'actions privilégiées par BCE aux termes de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités. Toutes ces déclarations prospectives sont faites conformément aux dispositions refuges prévues par la législation canadienne en valeurs mobilières applicable et la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis. De telles déclarations prospectives, de par leur nature même, sont assujetties à des incertitudes et à des risques inhérents, et elles sont fondées sur plusieurs hypothèses, tant générales que précises, pouvant donner lieu à la possibilité que les résultats ou événements réels diffèrent de façon importante des attentes exprimées ou sous-entendues dans de telles déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas une garantie du rendement ou d'événements futurs, et nous vous mettons en garde contre le risque de vous fier à ces déclarations prospectives. Rien ne garantit que BCE rachètera la totalité ou une partie des actions privilégiées dont il est question dans le présent communiqué aux termes de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités. Plus particulièrement, le rachat par BCE de ses actions privilégiées aux termes de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités dépendra, entre autres, du cours du marché des actions privilégiées. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué décrivent nos attentes en date du présent communiqué et, par conséquent, elles pourraient changer après cette date. Sauf dans la mesure où les lois applicables en matière de valeurs mobilières l'exigent, nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué, même à la suite de l'obtention de nouveaux renseignements ou de l'occurrence d'événements futurs, ni pour toute autre raison. Les déclarations prospectives sont incluses dans les présentes afin de fournir de l'information au sujet des éventuels achats futurs d'actions privilégiées par BCE aux termes de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités. Le lecteur est prié de tenir compte du fait que cette information pourrait ne pas convenir à d'autres fins. Pour obtenir un complément d'information sur les hypothèses et les risques sous-jacents aux déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué, veuillez consulter le rapport de gestion annuel de 2020 de BCE daté du 4 mars 2021, dans sa version mise à jour dans les rapports de gestion du premier, du deuxième et du troisième trimestre de 2021 de BCE datés respectivement du 28 avril 2021, du 4 août 2021 et du 3 novembre 2021, et déposés par BCE auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières (disponibles au Sedar.com ) et auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (disponibles au SEC.gov ). Ces documents sont également disponibles à l'adresse BCE.ca .

À propos de BCE

BCE est la plus grande entreprise de communications du Canada, fournissant des services large bande évolués sans fil, de télévision, Internet, de médias et de communications d'affaires de Bell. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca ou BCE.ca .

Grâce à Mieux pour tous , nous investissons pour créer un meilleur aujourd'hui et un avenir meilleur en appuyant la prospérité sociale et économique de nos communautés. Cela comprend l'initiative Bell Cause pour la cause, qui fait la promotion de la santé mentale au Canada grâce à des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, notamment à l'aide de la Journée Bell Cause pour la cause, et le financement important par Bell d'initiatives d'accès aux soins communautaires, de recherche et de programmes en milieu de travail partout au pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site Bell.ca/Cause .

