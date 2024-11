Le présent communiqué contient des déclarations prospectives. Pour connaître les facteurs de risque et hypothèses connexes, veuillez vous reporter à la rubrique intitulée « Mise en garde concernant les déclarations prospectives » du présent communiqué.

MONTRÉAL, le 7 nov. 2024 /CNW/ - BCE Inc. (« BCE ») a annoncé aujourd'hui que la Bourse de Toronto (la « TSX ») a accepté l'avis qu'elle a déposé indiquant son intention de renouveler son offre publique de rachat dans le cours normal des activités afin de racheter jusqu'à 10 % du flottant de chacune des séries de ses actions privilégiées de premier rang en circulation qui sont inscrites à la cote de la TSX (les « actions privilégiées »). L'offre publique de rachat dans le cours normal des activités commencera le 11 novembre 2024 et prendra fin le 10 novembre 2025, ou à toute date antérieure à laquelle BCE peut terminer ses rachats dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités. BCE fera l'acquisition des actions privilégiées au cours du marché majoré des frais de courtage qui lui sont imputables (sauf en ce qui concerne les rachats effectués aux termes d'une ordonnance de dispense pour offre publique de rachat, qui seront réalisés à un prix inférieur au cours du marché). Toutes les actions privilégiées acquises par BCE dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités seront annulées.

BCE sera entièrement libre de décider du nombre d'actions privilégiées réellement rachetées dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités et du moment de ces rachats, sous réserve des limites précisées dans le Guide à l'intention des sociétés de la TSX.

L'offre publique de rachat dans le cours normal des activités sera réalisée au moyen d'une combinaison d'opérations discrétionnaires et d'achats dans le cadre d'un régime d'achat de titres automatique à la TSX ainsi que sur des systèmes de négociation parallèles au Canada, si cela est permis, ou par tout autre moyen permis par les autorités de réglementation des valeurs mobilières, y compris par voie d'applications préarrangées, d'offres franches, d'arrangements de gré à gré aux termes d'une ordonnance de dispense d'offre publique de rachat émise par les autorités de réglementation des valeurs mobilières et de rachat en bloc d'actions privilégiées. Les rachats effectués aux termes d'une ordonnance de dispense d'offre publique de rachat seront réalisés à un prix inférieur au cours du marché.

Dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités, BCE est autorisée à racheter des actions privilégiées de chaque série comme suit :

Série Symbole Actions

émises et en

circulation1 Flottant1 Volume

d'opérations

quotidien

moyen2 Nombre maximal

d'actions pouvant être

rachetées









Total3 Quotidien4 R BCE.PR.R 7 620 200 7 620 200 4 265 762 020 1 066 S BCE.PR.S 2 013 867 2 013 867 1 653 201 386 1 000 T BCE.PR.T 5 193 033 5 193 033 3 461 519 303 1 000 Y BCE.PR.Y 6 007 652 6 007 652 4 863 600 765 1 215 Z BCE.PR.Z 2 665 831 2 665 831 1 733 266 583 1 000 AA BCE.PR.A 11 202 331 11 202 331 8 483 1 120 233 2 120 AB BCE.PR.B 6 432 139 6 432 139 7 945 643 213 1 986 AC BCE.PR.C 6 330 674 6 330 674 3 531 633 067 1 000 AD BCE.PR.D 11 880 838 11 880 838 12 036 1 188 083 3 009 AE BCE.PR.E 5 863 513 5 863 513 7 429 586 351 1 857 AF BCE.PR.F 9 005 387 9 005 387 7 298 900 538 1 824 AG BCE.PR.G 8 413 630 8 413 630 5 780 841 363 1 445 AH BCE.PR.H 4 669 570 4 669 570 3 701 466 957 1 000 AI BCE.PR.I 9 058 240 9 058 240 6 697 905 824 1 674 AJ BCE.PR.J 3 895 960 3 895 960 2 962 389 596 1 000 AK BCE.PR.K 21 545 712 21 545 712 17 801 2 154 571 4 450 AL BCE.PR.L 1 730 888 1 730 888 883 173 088 1 000 AM BCE.PR.M 9 986 278 9 986 278 8 948 998 627 2 237 AN BCE.PR.N 1 011 822 1 011 822 835 101 182 1 000 AQ BCE.PR.Q 8 121 514 8 121 514 4 918 812 151 1 229

1) En date du 31 octobre 2024. 2) Pour la période de six mois close le 31 octobre 2024. 3) eprésente environ 10 % du flottant de chacune des séries d'actions privilégiées. 4) Représente le nombre maximal d'actions privilégiées de chaque série qui peuvent être rachetées à la TSX (ou sur un système de négociation parallèle au Canada, si cela est permis) au cours d'un jour de bourse. Ce nombre est égal à la plus élevée des valeurs suivantes : i) 25 % du volume d'opérations quotidien moyen à la TSX calculé conformément aux règles de la TSX, et ii) 1 000 actions. Cette restriction ne s'applique pas aux rachats effectués dans le cadre de dispenses relatives aux rachats en bloc.

BCE lance l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités puisqu'elle est d'avis que, à l'occasion, les actions privilégiées peuvent être négociées à des prix qui ne reflètent pas pleinement leur valeur. BCE est d'avis que, dans ces circonstances, le rachat de ses actions privilégiées représente une utilisation justifiée de ses fonds disponibles.

En date du 31 octobre 2024, dans le cadre de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités qui a commencé le 9 novembre 2023 et qui expirera le 8 novembre 2024, et pour laquelle la société a reçu l'approbation de la TSX, BCE a racheté, par l'intermédiaire de la TSX et de systèmes de négociation admissibles parallèles, les actions privilégiées suivantes :

Série Symbole Nombre maximal

d'actions pouvant être

rachetées Nombre d'actions

rachetées Cours moyen pondéréÀ

payé par titre R BCE.PR.R 789 480 271 700 15,67 $ S BCE.PR.S 206 496 50 500 18,34 $ T BCE.PR.T 535 483 153 800 17,20 $ Y BCE.PR.Y 666 705 558 700 18,38 $ Z BCE.PR.Z 278 569 119 867 17,34 $ AA BCE.PR.A 1 160 466 392 430 16,80 $ AB BCE.PR.B 705 563 587 200 18,47 $ AC BCE.PR.C 650 577 170 900 17,39 $ AD BCE.PR.D 1 267 112 738 788 18,36 $ AE BCE.PR.E 609 791 179 400 18,41 $ AF BCE.PR.F 914 538 89 200 16,67 $ AG BCE.PR.G 863 693 143 400 15,25 $ AH BCE.PR.H 487 837 164 300 18,37 $ AI BCE.PR.I 936 254 201 400 16,15 $ AJ BCE.PR.J 427 996 331 400 18,26 $ AK BCE.PR.K 2 245 531 890 200 15,07 $ AL BCE.PR.L 176 118 29 300 16,68 $ AM BCE.PR.M 1 025 397 263 500 15,42 $ AN BCE.PR.N 104 232 29 800 17,09 $ AQ BCE.PR.Q 841 041 233 500 22,10 $

BCE conclura un régime d'achat de titres automatique avec un courtier désigné relativement à l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités vers la date du lancement de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités. Aux termes du régime d'achat de titres automatique, BCE pourra racheter des actions privilégiées, sous réserve de certains paramètres de négociation, à des moments où elle ne serait normalement pas active sur les marchés en raison de restrictions imposées par les règlements applicables ou de périodes d'interdiction d'opérations qu'elle s'est imposée. En dehors de ces périodes, BCE rachètera les actions privilégiées à son gré dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités.

À propos de BCE

Plus grande entreprise de communications du Canada,5 BCE offre l'ensemble évolué de services large bande Internet, sans fil, de télévision, de médias et de communications d'affaires de Bell. Pour en savoir plus, visitez les sites Bell.ca ou BCE.ca.

Dans le cadre de Mieux pour tous , nous investissons dans un meilleur aujourd'hui et un avenir meilleur en appuyant la prospérité sociale et économique de nos collectivités. Parmi nos initiatives, Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la cause, et par le versement de dons importants pour les soins et l'accès communautaires, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause

5 En fonction du total des revenus et du total combiné de connexions clients.

Questions des médias :

Ellen Murphy

[email protected]

Questions des investisseurs :

Richard Bengian

[email protected]

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué sont des déclarations prospectives, y compris les déclarations concernant les éventuels achats futurs d'actions privilégiées par BCE aux termes de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités et du régime d'achat de titres automatique. Toutes ces déclarations prospectives sont faites conformément aux dispositions refuges prévues par la législation canadienne en valeurs mobilières applicable et la loi des États-Unis intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995. De telles déclarations prospectives sont assujetties à des incertitudes et à des risques inhérents, et elles sont fondées sur plusieurs hypothèses pouvant donner lieu à la possibilité que les résultats ou événements réels diffèrent de façon importante de nos attentes. Ces déclarations ne constituent pas une garantie du rendement ou d'événements futurs, et nous vous mettons en garde contre le risque de vous fier à ces déclarations prospectives. Rien ne garantit que BCE rachètera la totalité ou une partie des actions privilégiées dont il est question dans le présent communiqué aux termes de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités. Plus particulièrement, le rachat par BCE de ses actions privilégiées aux termes de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités dépendra, entre autres, du cours du marché des actions privilégiées. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué décrivent nos attentes en date du présent communiqué et, par conséquent, elles pourraient changer après cette date. Sauf dans la mesure où les lois applicables en matière de valeurs mobilières l'exigent, nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué, même à la suite de l'obtention de nouveaux renseignements ou de l'occurrence d'événements futurs, ni pour toute autre raison. Les déclarations prospectives sont incluses dans les présentes afin de fournir de l'information au sujet des éventuels achats futurs d'actions privilégiées par BCE aux termes de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités et du régime d'achat de titres automatique décrit ci-dessus. Le lecteur est prié de tenir compte du fait que cette information pourrait ne pas convenir à d'autres fins. Pour plus de détails au sujet des hypothèses et des risques sous-jacents à certaines de nos déclarations prospectives faites dans le présent communiqué, veuillez consulter le rapport de gestion annuel de 2023 de BCE daté du 7 mars 2024, le rapport de gestion du premier trimestre de 2024 de BCE daté du 1er mai 2024, le rapport de gestion du deuxième trimestre de 2024 de BCE daté du 31 juillet 2024, le rapport de gestion du troisième trimestre de 2024 de BCE daté du 6 novembre 2024 et le communiqué de BCE daté du 7 novembre 2024 annonçant ses résultats financiers pour le troisième trimestre de 2024, et déposés par BCE auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières (disponibles à l'adresse sedarplus.ca ) et auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (disponibles à l'adresse SEC.gov ). Ces documents sont également disponibles à l'adresse BCE.ca .

SOURCE Bell Canada