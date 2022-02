MONTRÉAL, le 24 févr. 2022 /CNW Telbec/ - BCE Inc. (« BCE » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui son intention de racheter la totalité de ses actions privilégiées de premier rang à dividende cumulatif rachetables de série AO en circulation (les « actions privilégiées de série AO ») le 31 mars 2022 au prix de rachat de 25,00 $ par action privilégiée de série AO, déduction faite des impôts que la Société doit retenir.

Le 2 février 2022, le conseil d'administration de la Société a déclaré un dividende trimestriel de 0,26625 $ par action privilégiée de série AO. Il s'agira du dernier dividende sur les actions privilégiées de série AO et il sera versé de la manière habituelle le 31 mars 2022 aux actionnaires inscrits en date du 28 février 2022. Après le 31 mars 2022, les porteurs d'actions privilégiées de série AO cesseront d'avoir droit aux dividendes. L'unique droit qu'ils conserveront sera de recevoir le montant de rachat.

Un avis de rachat des actions privilégiées de série AO sera fourni conformément aux droits, privilèges et conditions rattachés aux actions privilégiées de série AO. Les porteurs véritables d'actions privilégiées de série AO doivent communiquer avec l'institution financière, le courtier ou tout autre intermédiaire par le biais duquel ils détiennent ces actions pour confirmer la manière dont le produit du rachat leur sera versé.

À propos de BCE

Plus grande entreprise de communications du Canada, BCE offre des services large bande évolués sans fil, de télévision, Internet et de communications d'affaires et exploite Bell Média, première entreprise de création de contenu et d'actifs média au pays. Pour en savoir plus, visitez les sites Bell.ca ou BCE.ca.

Dans le cadre de Mieux pour tous, nous investissons dans un meilleur aujourd'hui et un avenir meilleur en appuyant la prospérité sociale et économique de nos collectivités, tout en nous engageant à respecter les normes environnementales, sociales et de gouvernance les plus élevées. Parmi nos initiatives, Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la cause et par le versement de dons importants pour les soins communautaires et l'accès à ces derniers, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause.

Questions des médias :

Marie-Eve Francoeur

514 391-5263

[email protected]

Questions des investisseurs :

Relations avec les investisseurs

1-800-339-6353

[email protected]

SOURCE Bell Canada