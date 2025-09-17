CALGARY, AB, le 17 sept. 2025 /CNW/ - Bayer Crop Science Canada a annoncé le lancement de Raxil® Rise, un nouveau traitement des semences de céréales à spectre large contre les maladies fongiques transmises par les semences et le sol. Raxil Rise poursuit 25 ans de fiabilité de la marque Raxil, le traitement des semences de céréales numéro un* dans l'Ouest canadien.

« Le lancement de Raxil Rise démontre l'engagement continu de Bayer envers les agriculteurs canadiens », déclare Bryan Bryson, responsable de la commercialisation pour les produits de photoprotection de l'Ouest canadien de Bayer Crop Science. « Compte tenu du niveau d'imprévisibilité a laquelle font face les agriculteurs, les traitements de semences sont une étape essentielle pour aider à maximiser le potentiel de rendement et la qualité de vos investissements en semences. Nous sommes fiers de lancer Raxil Rise, un traitement de semences qui offre ce que les agriculteurs s'attendent : une formulation qui offre à la fois une protection améliorée ainsi qu'une expérience d'application digne du nom Raxil. »

Principaux points forts de Raxil Rise :

Protection accrue contre les maladies transmises par les semences et le sol à large spectre : Raxil Rise tire parti de l'ajout de penflufène (7), pour une protection accrue contre les maladies qui nuisent au rendement, tel que le charbon nu de l'orge et la fusariose

: Raxil Rise tire parti de l'ajout de penflufène (7), pour une protection accrue contre les maladies qui nuisent au rendement, tel que le charbon nu de l'orge et la fusariose Formulation microdispersion et couverture améliorée : Une formulation qui assure une expérience d'application de premier ordre. Excellente couverture des semences, une fluidité exceptionnelle et un faible dégagement de poussière de la semence traitée, ainsi qu'une couleur enrichie pour une couverture sûre et visible

Une formulation qui assure une expérience d'application de premier ordre. Excellente couverture des semences, une fluidité exceptionnelle et un faible dégagement de poussière de la semence traitée, ainsi qu'une couleur enrichie pour une couverture sûre et visible Quatre ingrédients actifs de lutte contre les maladies : Raxil Rise comprend quatre actifs antifongiques systémiques et contact pour une protection complète contre les maladies, notamment le penflufène (7), le tébuconazole (3), le prothioconazole (3) et le métalaxyl (4)

« Il existe un besoin de lutte améliorée contre les maladies dans les céréales, en particulier contre la fusariose et le charbon nu de l'orge », déclare Rory Cranston, responsable de la stratégie technique pour les céréales chez Bayer Crop Science Canada. Avec l'évolution de la marque Raxil, nous avons ajouté l'ingrédient actif penflufène (groupe 7) pour accroître son efficacité contre les maladies nuisibles aux rendements. Grâce à la technologie de microdispersion, chaque semence est parfaitement recouverte par notre colorant rose amélioré, vous assurant ainsi une couverture optimale. De plus, il sèche rapidement et reste en place jusqu'a la semence soit placé en sillon. »

Ce printemps, Bayer a mené plus de 100 essais pré-commerciaux de Raxil Rise dans l'Ouest canadien auprès de producteurs, de spécialistes du traitement des semences et d'agronomes. « Le traitement (Raxil Rise) était facile à utiliser, s'écoulait bien, la couverture était excellente et il n'y a eu aucun problème d'écaillage ou de gommage du matériel de traitement ou de semis », a déclaré Emily Barteaux, agronome indépendante chez 305 Agronomy, qui a testé Raxil Rise cette année. « Dans l'ensemble, nous sommes vraiment impressionnés par sa maniabilité, comparativement à l'expérience haut de gamme à laquelle nous nous attendons après avoir utilisé Raxil PRO pendant si longtemps. »

Raxil Rise est disponible à l'achat pour la saison de croissance 2026. Visitez www.RaxilRise.ca pour plus d'informations.

*Source : Rapport 2025 AGDATA West Cereal Seed Treatment - Cereal Seed Treatment

