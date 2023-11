En cinq ans, Bayer et ses employés ont versé plus d'un million de dollars pour aider à lutter contre les taux croissants d'insécurité alimentaire au Canada .

. Actuellement, Bayer soutient le programme de lutte contre la faim « Après la cloche » qui s'adresse aux enfants, lesquels représentent 33 % des utilisateurs de banques alimentaires.

Cette année, les employés ont amassé plus de 28 000 $ dans le cadre de deux campagnes de collecte de fonds et ont fait don de plus de 2 800 kg de denrées non périssables pour soutenir les banques alimentaires locales.

MISSISSAUGA, ON, le 28 nov. 2023 /CNW/ - Les efforts de collecte de fonds nationaux de Bayer Canada au cours des cinq dernières années ont totalisé plus d'un million de dollars en soutien à Banques alimentaires Canada. Au Canada, plus de 1 000 personnes dévouées à la prévention et à la guérison des maladies, à l'amélioration de la santé au quotidien, et au soutien à l'alimentation d'une population croissante travaillent pour Bayer. Chaque année, les employés de Bayer organisent deux campagnes de collecte de fonds pour venir en aide à un Canadien sur cinq qui rencontre des difficultés à se nourrir chaque jour.

Des employés de Bayer Inc. participent à la campagne de construction avec conserves pour soutenir les banques alimentaires locales. (Groupe CNW/Bayer Inc.)

Au cours des cinq dernières années, ces efforts de collecte de fonds ont :

aidé Banques alimentaires Canada à atteindre son objectif de livrer 185 000 boîtes d'aliments « Après la cloche » dans plus de 200 communautés au Canada en 2023.

à atteindre son objectif de livrer 185 000 boîtes d'aliments « Après la cloche » dans plus de 200 communautés au en 2023. soutenu le développement de 83 jardins communautaires, serres et projets de culture dans huit provinces, générant 140 000 livres d'aliments frais (programme FreshFund).

contribué au développement d'actions de sensibilisation et de défense visant à améliorer la manière dont les politiques répondent aux besoins des communautés les plus septentrionales du Canada .

« Nous sommes ravis de poursuivre cette relation avec Bayer, car nous savons que leurs employés partagent notre vision d'un Canada où personne ne souffre de la faim », a déclaré Kirstin Beardsley, directrice générale de Banques alimentaires Canada. « Le soutien reçu est plus important que jamais, et nous sommes extrêmement reconnaissants de notre partenariat et du fait que les employés de Bayer continuent à donner généreusement pour aider les banques alimentaires à travers le Canada. »

En 2023, le personnel a amassé plus de 28 000 $ pour soutenir le programme d'alimentation « Après la cloche » destiné aux enfants, lesquels représentent 33 % des utilisateurs de banques alimentaires. En outre, près de 350 employés ont participé à la campagne de construction avec conserves de l'Action de grâce cette année, faisant don de plus de 2 800 kg de nourriture pour répondre aux besoins croissants des banques alimentaires locales.

« Nous avons un groupe d'employés passionnés qui ont à cœur de soutenir leurs communautés dans l'esprit de notre mission mondiale Santé sans faim », a déclaré Antoine Bernet, président-directeur général de Bayer au Canada. « Je suis fier des efforts continus de nos employés et heureux de soutenir l'excellent travail que nos partenaires de Banques alimentaires Canada accomplissent pour relever le défi croissant de la faim au Canada. »

