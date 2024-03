TORONTO, le 25 mars 2024 /CNW/ - Des représentants de Bay Street Hoops (BSH) se sont joints à Keith Wu, chef, FNB et Centre de marché TMX, Bourse de Toronto (TSX), pour ouvrir les marchés et souligner le 30e anniversaire de l'organisme.

Bay Street Hoops ouvre les marchés le lundi 25 mars 2024

Cette année, le tournoi de basketball de bienfaisance de BSH fête sa 30e édition. Depuis ses débuts, BSH a recueilli plus de trois millions de dollars pour les organismes de bienfaisance locaux qui soutiennent les enfants au moyen du sport. Le tournoi de BSH réunit chaque année plus de 1 000 joueurs, spectateurs, commanditaires, bénévoles et enfants soutenus par l'organisme. Les sommes recueillies cette année seront versées à la Drive for Dreams Foundation et à KidSport Toronto.

