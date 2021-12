Après le lancement réussi d'une nouvelle icône de marque BAUER, qui illustre l'engagement de l'entreprise en faveur d'un sport plus inclusif, « The Barn » mettra en lumière des athlètes aux origines et aux expériences de hockey diverses et servira de lieu de partage d'histoires marquantes sur la façon dont ils et elles ont découvert le hockey, sur ce que ce sport leur apporte et sur la façon dont il a transformé leur vie et les a incités à donner en retour. Cette campagne incarne la volonté constante de Bauer de créer un lieu où chacun peut profiter de tout ce que le hockey a à offrir.

« Nous avons encore beaucoup à faire pour que notre sport soit inclusif et accueillant », a déclaré Mary-Kay Messier, vice-présidente du marketing mondial chez Bauer Hockey. « En présentant des athlètes de différentes origines, nous espérons inciter davantage de personnes issues de diverses communautés à découvrir le hockey. Autant nous célébrons le hockey de haut niveau, autant nous devons célébrer et encourager toutes les expériences de hockey, qu'il s'agisse du hockey de rue, du hockey sur patins à roulettes, du hockey sur les patinoires dans les cours arrière et même du hockey à genoux dans le salon familial. Un sport diversifié est meilleur pour tout le monde. »

Les héros de tous les jours de « The Barn » témoignent non seulement de tout ce que le hockey a à offrir et de l'importance de la diversité dans ce sport, mais ils inspirent aussi le passage à l'action. Chaque athlète collaborera avec Bauer Hockey pour soutenir des initiatives communautaires visant à favoriser la diversité et l'inclusion dans le sport. Bauer augmentera ses investissements et ses ressources actuels pour accroître l'accessibilité à toutes les communautés, en accordant une importance particulière aux familles sous-représentées, comme les Premières Nations, les autochtones, les Noirs et les personnes handicapées. Les athlètes de « The Barn » serviront de modèles et contribueront à l'élaboration de programmes ayant un lien avec leur héritage et leur passion pour le sport.

« The Barn » évolue sur Bauer.com avec une série d'histoires de style documentaire qui mettent en lumière des hommes et des femmes aux origines et aux expériences diverses dans le domaine du hockey. Alors que d'autres profils seront ajoutés cet hiver, la campagne démarre aujourd'hui avec trois athlètes uniques : Abby Roque, attaquante de l'équipe nationale des États-Unis; Reggie Millette, athlète de la division I de la NCAA; et Kevin Lopez, joueur amateur. Ces trois histoires de « The Barn » ne sont qu'un début. Bauer compte bien mettre en valeur d'autres athlètes prometteurs dans le but de créer une communauté qui représente un public plus vaste - un public qui n'est pas toujours reconnu dans le monde du hockey - dans l'espoir de faire évoluer le sport et d'atteindre un point où tous se sentent bienvenus.

« Le hockey a transformé ma vie bien au-delà de la patinoire. Il m'a aidé à acquérir de la confiance en moi, à poursuivre mes études et m'a donné une plateforme pour parler de mes origines », a déclaré Abby Roque, qui sera la première joueuse de hockey des Premières Nations à représenter l'équipe des États-Unis aux Jeux olympiques. « J'ai hâte de travailler avec Bauer pour redonner aux communautés des Premières Nations, car je crois que tous les peuples autochtones devraient avoir la possibilité de profiter des avantages du hockey dans leur vie, comme cela a été le cas pour moi. »

Dans le cadre de ce lancement, Bauer fera la promotion d'un nouveau mot-clic (hashtag) - #MyBarn - pour découvrir d'autres histoires qui pourraient figurer dans « The Barn ».

Voici les résumés des histoires de « The Barn » publiées aujourd'hui et mettant en valeur Reggie, Abby et Kevin.

Reggie Millette

« Si ce n'était pas du hockey, je serais probablement en prison ou mort à l'heure actuelle », explique Millette. Reggie, originaire de Jacksonville, en Floride, a découvert le hockey à Fort Wayne, en Indiana, après que sa grand-mère l'ait sorti d'une situation de vie insoutenable et initié au hockey. C'est à partir de ce moment que Millette a commencé à devenir un véritable meneur dans ce sport. Il a ensuite joué dans la United States Hockey League pour les Fighting Saints de Dubuque et a obtenu une bourse d'études complète pour jouer au hockey universitaire de division I de la NCAA à l'American International College de Springfield, au Massachusetts. Tout au long de son parcours, Reggie s'est fait une nouvelle famille, a noué des amitiés durables et s'est forgé une réputation d'excellence en n'abandonnant jamais. L'histoire de Reggie est la preuve que le hockey peut sortir les gens de situations difficiles et leur permettre de s'épanouir sur le plan personnel, scolaire et sportif.

Abby Roque

Le père d'Abby a préservé le secret de ses origines par crainte de la discrimination et d'être envoyé dans un pensionnat. Cette histoire personnelle a renforcé le désir d'Abby de parler de ses origines et d'encourager les autres à faire de même. Abby est fière d'être américaine et membre de la Première Nation Wahnapitae, et elle sait que ce ne sont pas toutes les personnes qui, comme elle, ont la chance de pouvoir sauter sur la glace pour jouer au hockey dans l'équipe nationale féminine des États-Unis. Grâce à son père passionné de hockey, Abby a commencé à s'intéresser à ce sport dès son plus jeune âge en jouant sur la patinoire aménagée dans la cour arrière de sa maison. Son amour pour le hockey a commencé dès lors. Elle a ensuite joué pendant quatre ans au hockey universitaire de division I de la NCAA à l'Université du Wisconsin, aidant son équipe à remporter le championnat national de la NCAA en 2019. Elle a ensuite évolué au niveau professionnel et a joué pour le Minnesota au sein de la Professional Women's Hockey Players Association. En dehors de la glace, elle défend les intérêts des communautés autochtones dans le but de favoriser un traitement équitable et de leur ouvrir des perspectives, notamment pour les jeunes qui cherchent à faire du sport.

Kevin Lopez

Surmontant toutes les difficultés, Kevin Lopez a lutté contre les stéréotypes pour trouver dans le hockey à Newark, dans le New Jersey, une échappatoire qui a permis de rapprocher encore plus sa famille aimante. Hockey In New Jersey, un programme urbain visant à garder les enfants loin des gangs de rue, a aidé Kevin à trouver sa passion. Grâce au hockey, une nouvelle tradition s'est instaurée au sein de sa famille, Kevin traduisait souvent pour ses parents immigrés, et des perspectives se sont présentées à lui tout au long de son parcours. Le hockey l'a aidé à obtenir des bourses d'études et des subventions qui lui ont permis de payer intégralement ses frais de scolarité à l'Université de Princeton et de se faire une place dans l'équipe de hockey du club de l'American Collegiate Hockey Association. Pour ce qui est de l'avenir, Kevin reste un mentor pour son programme de hockey dans le New Jersey et veut s'assurer que d'autres personnes comme lui, en particulier celles d'origine latino-américaine, voient dans ce sport un moyen de s'épanouir.

