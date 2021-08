La technologie de ProSharp améliore les performances des joueurs sur la glace et offre la possibilité de multiplier les occasions de vente au détail.

EXETER, N.H., 3 aout 2021 /CNW/ - Bauer Hockey, le plus important fabricant d'équipement de hockey au monde, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de ProSharp AB, une entreprise d'affûtage et de profilage de patins haut de gamme basée en Suède. Fondée en 1984, ProSharp est aujourd'hui un leader de l'industrie à qui font confiance certaines des plus grandes vedettes de la LNH, tout comme plusieurs équipes nationales et clubs professionnels à travers l'Europe.

« Forte d'une expérience de quatre décennies, ProSharp est rapidement devenue une partenaire de confiance pour les joueurs et les responsables de l'équipement du monde entier, a déclaré Ed Kinnaly, PDG de Bauer Hockey. Cette acquisition est stimulante car elle nous permet de personnaliser encore plus l'ajustement des patins et d'optimiser les performances des joueurs. Avec nos partenaires détaillants, nous serons en mesure de fournir un niveau encore plus élevé de services et d'expériences en magasin avec la technologie de ProSharp. »

La gamme de produits ProSharp comprend un éventail complet de matériel d'affûtage et de profilage de patins qui saura répondre aux besoins des joueurs et des équipes. ProSharp propose des appareils à affûter et à profiler de qualité professionnelle, légers et portatifs pour une utilisation à domicile ou sur la route, ainsi que des systèmes de qualité commerciale conçus pour les équipes et les magasins de sport qui désirent offrir une plus large gamme de services et qui font régulièrement l'entretien d'un grand nombre de patins.

« La réunion de notre gamme de produits et de l'engagement incessant de Bauer Hockey envers l'innovation permettra à ProSharp de passer au niveau supérieur, a déclaré Magnus Eriksson, PDG de ProSharp. En intégrant l'équipe de Bauer Hockey, ProSharp pourra s'appuyer sur son engagement envers l'excellence, l'innovation et le service haut de gamme avec un investissement accru. Ensemble, nous sommes positionnés pour améliorer encore notre technologie et nos fonctionnalités, augmenter les possibilités de distribution et créer des opportunités d'engagement passionnantes pour les consommateurs. »

En plus de permettre à ProSharp d'atteindre les plus grandes stars et ligues du monde, Bauer Hockey prévoit d'étendre la portée de ProSharp aux jeunes et aux joueurs des ligues mineures. Ils pourront ainsi faire confiance aux services de ProSharp tant en magasin qu'à domicile et être certains qu'ils pourront s'attendre aux mêmes performances élevées chaque fois qu'ils poseront les pieds sur la glace.

Pour les partenaires détaillants autorisés de BAUER disposant d'un service d'affûtage de patins, le fonctionnement convivial de l'appareil ProSharp peut accélérer les délais d'exécution, tout en assurant la constance de la coupe et en ajoutant de nouveaux services. En effet, la technologie de ProSharp peut facilement ajouter le profilage et d'autres caractéristiques aux services d'affûtage de patins offerts par un magasin, et en partenariat avec les magasins Bauer Hockey, elle peut offrir des expériences d'essai avant l'achat qui permettent aux clients de tester un nouveau degré de concavité de l'affûtage et des profils de patins personnalisés.

