Adam van Koeverden, secrétaire parlementaire de la ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, a présenté 13 projets de lutte contre le racisme au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta qui s'attaquent aux obstacles systémiques auxquels sont confrontés les communautés racisées, les minorités religieuses et les peuples autochtones

WINNIPEG, MB, le 9 nov. 2020 /CNW/ - Il est essentiel de renforcer la diversité et l'inclusion pour bâtir une société consciemment plus inclusive dans laquelle chacun est en mesure de participer pleinement. Le racisme et toutes les formes de discrimination sont parmi les principaux obstacles sociaux et économiques auxquels font face bon nombre de Canadiens et de Canadiennes. Si des progrès ont été réalisés, il reste encore beaucoup à faire.

Aujourd'hui, Adam van Koeverden, secrétaire parlementaire de la ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, et l'honorable Jim Carr, représentant spécial du premier ministre pour les Prairies, a présenté 13 projets de lutte contre le racisme au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta qui ont récemment été annoncés dans le cadre du Programme d'action et de lutte contre le racisme. Voici quelques exemples de ces projets :

Uniting communities through Restorative Youth Justice , mené par Bilal Community and Family Centre à Winnipeg . Ce projet proposera une série de programmes visant à renforcer la capacité de prévention de la récidive, des ateliers culturels, un service de médiation, des possibilités de mentorat et de leadership, des cercles d'enseignement et des séances de conseil, ainsi que l'aiguillage vers des services de toxicomanie pour faciliter la guérison et la réparation des dommages.

, mené par Bilal Community and Family Centre à . Ce projet proposera une série de programmes visant à renforcer la capacité de prévention de la récidive, des ateliers culturels, un service de médiation, des possibilités de mentorat et de leadership, des cercles d'enseignement et des séances de conseil, ainsi que l'aiguillage vers des services de toxicomanie pour faciliter la guérison et la réparation des dommages. Designing Policies to Enable a Representative Workforce in a Complex Healthcare System , est un projet dirigé par la Saskatchewan Health Authority, qui vise à élaborer un cadre et une stratégie unitaires pour lutter contre le racisme systémique à l'endroit des Premières Nations et des Métis relevant de la Saskatchewan Health Authority.

, est un projet dirigé par la Saskatchewan Health Authority, qui vise à élaborer un cadre et une stratégie unitaires pour lutter contre le racisme systémique à l'endroit des Premières Nations et des Métis relevant de la Saskatchewan Health Authority. Youth Peace Camp Initiative, mise en œuvre par la Red Deer Urban Aboriginal Voices Society, est un projet en plusieurs volets qui donnera lieu à une unité d'intervention mobile. Celle-ci offrira des ateliers de sensibilisation culturelle et organisera des débats communautaires dans une petite ville qui travaille à résoudre les problèmes de racisme et de discrimination là où ces problèmes ont été mis en évidence par la situation économique actuelle en Alberta . Ces interventions pourront avoir lieu dans toute la ville grâce à un tipi mobile de 5,5 m qui sera érigé temporairement à différents endroits.

Doté d'une enveloppe de 15 millions de dollars, le Programme d'action et de lutte contre le racisme a permis de financer 85 initiatives locales, régionales et nationales ainsi que des activités axées sur les résultats qui visent à lutter contre le racisme et la discrimination sous toutes ses formes. Cette aide financière est une autre mesure importante que prend le gouvernement du Canada en vue de mettre en œuvre la Stratégie de lutte contre le racisme dont le but est de poursuivre la lutte contre le racisme systémique et de bâtir une société meilleure, plus forte et consciemment plus inclusive.

« Notre engagement à combattre toutes les formes de racisme et de discrimination est indéfectible. Ces projets contribueront à s'attaquer aux obstacles systémiques qui empêchent les peuples autochtones, les communautés racisées et les minorités religieuses de participer pleinement et équitablement à tous les aspects de la société canadienne. Nous poursuivrons notre travail en tant qu'alliés et partenaires de toutes les communautés en quête d'équité pour lutter contre le racisme et bâtir une société meilleure et consciemment plus inclusive. »

− L'honorable Bardish Chagger, ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse

« Dans le cadre de la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme, nous finançons des projets qui visent à combattre le racisme sous toutes ses formes. Nous poursuivrons notre travail en tant qu'allié et partenaire des communautés racisées pour combattre le racisme en bâtissant une société meilleure et plus inclusive. »

− Adam van Koeverden, secrétaire parlementaire de la ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse et du ministre du Patrimoine canadien (Sport)

« Notre projet de système de justice réparatrice sera mené en étroite collaboration avec le personnel du système de justice du Manitoba, afin d'offrir un programme de déjudiciarisation qui aidera les jeunes marginalisés à se prendre en main grâce à la réadaptation, au counseling et à l'encadrement, au mentorat et à la participation citoyenne. Notre but est de contribuer à éliminer les obstacles à la réussite et à prévenir les crimes. Le financement offert par l'entremise du Programme d'action et de lutte contre le racisme du Canada sera essentiel pour lutter contre le racisme systémique et aider les populations marginalisées à créer une société plus inclusive. Notre projet incitera et motivera les jeunes à avoir de l'espoir et une vision optimiste de l'avenir, car l'espoir en l'avenir donne du pouvoir et de l'énergie dans le présent. »

− Muhiadin Omar, directeur général, Bilal Community and Family Centre

« Au Canada, la réconciliation est un défi à multiples facettes. Ce financement nous permet de continuer à mettre en œuvre nos engagements organisationnels liés aux appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation. Ce travail important ne peut pas avoir l'envergure et les effets souhaités s'il n'est pas financé adéquatement. Notre objectif est de continuer à renforcer nos relations avec nos partenaires des Premières Nations et des Métis dans toute la Saskatchewan, afin d'arriver à créer un système de santé plus inclusif, équitable et culturellement adapté. »

− Thona Longneck, directrice générale, Relations avec les Premières Nations et les Métis, Saskatchewan Health Authority

« Les Aînés nous enseignent que notre culture est la clé d'une bonne estime de soi et qu'elle nous protège des effets négatifs de la discrimination et du racisme. Ce financement aidera les jeunes Autochtones à renforcer leur identité culturelle et à développer leur leadership grâce à la création d'un programme de camps de la paix mobiles pour les jeunes. Les participants seront formés pour faire face à l'intimidation, à la discrimination et au racisme de manière pacifique grâce à des cercles de réconciliation et à un enseignement sur la lutte contre la discrimination. C'est une occasion pour nous de concevoir un modèle de pacification axé sur le leadership des jeunes qui sera notre "cadeau" aux autres communautés, et qui permettra de renforcer la diversité et l'inclusion et de donner des moyens d'action aux jeunes Autochtones. Nous sommes très fiers de participer à cette stratégie nationale pour bâtir un Canada plus inclusif. »

− Tanya Ward-Schur, facilitatrice communautaire, Red Deer Urban Aboriginal Voices Society

Les faits en bref

Construire une fondation pour le changement : la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme, qui a été dévoilée le 25 juin 2019 après de vastes consultations menées d'un bout à l'autre du pays, se traduit par un investissement de 45 millions de dollars. La Stratégie vise à instaurer des changements à long terme dans le soutien aux communautés et à améliorer les politiques, les initiatives et les pratiques de nos institutions fédérales.

Dans le cadre de la Stratégie de lutte contre le racisme, un appel de propositions de 15 millions de dollars a été lancé le 3 septembre 2019 pour le Programme d'action et de lutte contre le racisme.

Le Programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme a également reçu 15 millions de dollars par l'entremise de la Stratégie.

Le site Web du Secrétariat fédéral de lutte contre le racisme vient d'être inauguré. Il s'agit d'une ressource où toute la population canadienne peut trouver de l'information sur les travaux menés par le Secrétariat, les activités à venir et les possibilités de financement offertes par le gouvernement.

Dans le discours du Trône prononcé le 23 septembre 2020, le gouvernement du Canada a exposé ses priorités, notamment ses efforts soutenus afin de lutter contre le racisme systémique en travaillant de concert avec les communautés racisées et les peuples autochtones.

www.pch.gc.ca