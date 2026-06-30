/R E P R I S E --Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure dans la Municipalité rurale de St. Clements/English
Nouvelles fournies parLogement, Infrastructures et Collectivités Canada
30 juin, 2026, 07:00 ET
EAST SELKIRK, MB, le 29 juin 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Ginette Lavack, députée de Saint-Boniface--Saint-Vital et secrétaire parlementaire de la ministre des Services aux Autochtones, et de Debbie Fiebelkorn, mairesse de la Municipalité rurale de St. Clements.
|
Date :
|
Le mardi 30 juin 2026
|
Heure :
|
10 h 00 [HAC]
|
Lieu :
|
Travaux publics de St. Clements
|
155, chemin CIL
|
East Selkirk (Manitoba) R0E 0M0
Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn
Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada
SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada
Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Deepak Joshi, Directeur municipal, Municipalité rurale de St. Clements, 204-482-3300, [email protected]
Partager cet article