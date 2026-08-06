/R E P R I S E -- Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Kinkora/

Nouvelles fournies parLogement, Infrastructures et Collectivités Canada
06 août, 2026, 05:00 ET
MUNICIPALITÉ RURALE DE KINKORA, PEI, Aug. 5, 2026 /CNW/ -- Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et député de Malpeque, et de Robert Duffy, maire de la Municipalité rurale de Kinkora.
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Date :
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Jeudi 6 août 2026
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Heure :
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10 h (HAA)
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Lieu :
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Kinkora Place
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45, chemin Anderson
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Kinkora (Î.-P.-É.) C0B 1N0
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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada
SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada
Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Tina Harvey, Directrice municipale, Municipalité rurale de Kinkora, 902-887-2868, [email protected]
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