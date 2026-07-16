Bâtir un Canada fort en investissant dans les infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées afin de soutenir la construction de logements

SURREY, BC, le 16 juill. 2026 /CNW/ -- Pour bâtir un Canada fort, il faut d'abord investir dans des infrastructures modernes et fiables qui permettent d'augmenter l'offre de logements et de bâtir des collectivités résilientes.

Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes vise à investir 51 milliards de dollars dans un large éventail de projets d'infrastructure qui soutiennent la prospérité économique, le logement, le sport, l'éducation, la santé, le transport en commun et l'adaptation aux changements climatiques dans tout le pays.

À cette fin, l'honorable Randeep Sarai, secrétaire d'État au Développement international et député de Surrey-Centre, a annoncé un investissement fédéral pouvant atteindre 26 millions de dollars pour soutenir les infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées dans des collectivités en pleine croissance dans le cadre du volet de prestation directe du Fonds pour bâtir des collectivités fortes.

Le projet vise à faciliter la construction de logements dans deux secteurs clés en croissance : le centre-ville de North Surrey et le secteur de Grandview Heights à South Surrey. Le projet du centre-ville consiste à moderniser la station de pompage des eaux usées Quibble Creek afin de soutenir un centre urbain en pleine expansion, desservi par le transport en commun rapide et dont la population devrait doubler au cours de la prochaine décennie. À Grandview Heights, le projet consiste à améliorer plusieurs stations de pompage et conduites d'égout. L'ensemble de ces travaux permettra d'étendre les services municipaux à quatre secteurs d'aménagement prévus -- Darts Hill, Redwood Heights, North Grandview et Grandview 5 -- qui dépendent actuellement de fosses septiques.

Le projet, qui permettra de mettre en place des infrastructures essentielles d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées nécessaires pour soutenir la croissance, contribuera à débloquer de nouveaux projets immobiliers, à accroître la capacité des systèmes et à répondre aux besoins découlant de la croissance démographique dans deux des quartiers de Surrey qui connaissent la croissance la plus rapide. Ces investissements permettront de créer des quartiers complets et bien reliés, ainsi que de veiler à ce que les infrastructures essentielles suivent le rythme de la demande en logements et renforcent la fiabilité et la résilience des services municipaux d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées.

Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes est un pilier du plan du gouvernement du Canada visant à mettre en place les infrastructures nécessaires pour bâtir un Canada fort, aujourd'hui et pour les prochaines générations.

Citations

« Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes permet de mettre en place les infrastructures sur lesquelles les Canadiens comptent au quotidien. L'investissement annoncé aujourd'hui pour les infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées de Surrey contribuera à favoriser la construction de logements dans des secteurs de croissance clés et à veiller à ce que les infrastructures essentielles suivent le rythme de la croissance démographique de la ville. »

L'honorable Randeep Sarai, secrétaire d'État au Développement international et député de Surrey-Centre

« Surrey est l'une des villes qui connaissent la croissance la plus rapide au Canada, et les investissements dans les infrastructures essentielles sont indispensables pour soutenir la construction de nouveaux logements et le développement de quartiers complets. Ce financement permettra d'effectuer des travaux d'amélioration essentiels aux réseaux d'aqueduc, d'égout et de gestion des eaux pluviales dans le centre-ville et à Grandview Heights, garantissant ainsi que les services suivent le rythme de la croissance et rendent possible la construction de nouveaux logements pour les résidents de Surrey. Nous remercions le gouvernement du Canada pour son partenariat dans la mise en place des infrastructures dont notre ville en pleine croissance a besoin. »

Brenda Locke, mairesse de la Ville de Surrey

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit jusqu'à 26 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du volet de prestation directe du Fonds pour bâtir des collectivités fortes et la contribution de la Ville de Surrey s'élève à 39 millions de dollars.

À compter de 2026-2027, on versera le financement prévu au titre du Fonds pour bâtir des collectivités fortes dans le cadre de trois grands volets : Le volet provincial et territorial, qui vise à fournir 17,2 milliards de dollars sur 10 ans, dont 5 milliards de dollars sont consacrés aux infrastructures de soins de santé sur 3 ans; Le volet de prestation directe, qui fournit 6 milliards de dollars sur 10 ans, dont 1 milliard de dollars sur 4 ans dans le cadre d'un volet des impacts locaux, qui sera versé par les agences de développement régional du Canada pour soutenir des projets d'infrastructure communautaire ayant des impacts locaux; Le volet communautaire (anciennement le Fonds pour le développement des collectivités du Canada), qui fournit 27,8 milliards de dollars sur 10 ans et qui est indexé à 2 % pour fournir 3 milliards de dollars par année de façon continue.

Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes sera un puissant levier pour les infrastructures puisque le financement sera égalé par près de 17 milliards de dollars provenant des provinces, auxquels s'ajouteront des milliards de dollars supplémentaires obtenus grâce à des partenariats municipaux et territoriaux, ainsi que des capitaux privés. Le fonds stimulera également le PIB du Canada à hauteur de 95 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie.

Dans le cadre du volet de prestation directe, au moins 10 % des fonds seront consacrés à des investissements dans des communautés autochtones.

Les promoteurs de projets admissibles dans le cadre du volet de prestation directe peuvent soumettre un projet prêt à être mis en œuvre par l'intermédiaire du portail en ligne jusqu'au 20 juillet 2026 et jusqu'au 12 août 2026 pour les demandeurs autochtones et territoriaux.

Le financement fédéral est conditionnel au respect des exigences, notamment celles qui sont liées à la consultation des Autochtones.

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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