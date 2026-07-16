Bâtir un Canada fort en investissant dans l'amélioration du réseau d'alimentation en eau de North Dundas

CANTON DE NORTH DUNDAS, ON, le 16 juill. 2026 /CNW/ -- Pour bâtir un Canada fort, il faut d'abord investir dans des infrastructures modernes et fiables qui permettent d'augmenter l'offre de logements et de bâtir des collectivités résilientes.

Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes vise à investir 51 milliards de dollars dans un large éventail de projets d'infrastructure qui soutiennent la prospérité économique, le logement, le sport, l'éducation, la santé, le transport en commun et l'adaptation aux changements climatiques dans tout le pays.

À cette fin, le ministre Gregor Robertson a annoncé un investissement fédéral de près de 8,5 millions de dollars dans l'amélioration du réseau d'alimentation en eau de North Dundas dans le cadre du volet de prestation directe du Fonds pour bâtir des collectivités fortes.

Cet investissement permettra au canton de North Dundas de répondre aux futurs besoins en eau du secteur résidentiel et des établissements publics à Winchester et à Chesterville. Le canton a installé deux nouveaux puits d'eau souterraine, ce qui permettra de construire un réservoir de stockage hors sol. Une fois achevé, le projet répondra aux besoins en eau de 1 650 nouveaux foyers, des industries existantes, de l'hôpital local et d'un établissement de soins de longue durée.

Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes est un pilier du plan du gouvernement du Canada visant à mettre en place les infrastructures nécessaires pour bâtir un Canada fort, aujourd'hui et pour les prochaines générations.

Citations

« Pour bâtir un Canada fort, il faut d'abord bâtir des collectivités fortes. Le gouvernement du Canada bâtit des infrastructures à un rythme et à une échelle jamais vus depuis des générations. Il investit dans des projets d'infrastructure qui favorisent le développement de collectivités plus fortes, plus sûres et mieux reliées partout au pays. Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes permet de construire les infrastructures dont les Canadiens dépendent chaque jour. L'investissement annoncé aujourd'hui pour les infrastructures d'alimentation en eau de North Dundas aidera le canton à élargir ses services d'approvisionnement en eau tout en assurant la fiabilité et la résilience de son réseau. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Cet investissement fédéral marque une étape importante pour notre collectivité. Il nous permettra de remplacer de vieilles infrastructures d'aqueduc tout en renforçant la fiabilité et la capacité de notre réseau d'alimentation en eau. Ces améliorations permettront d'offrir un meilleur service aux résidents actuels, de soutenir la construction de logements et la croissance économique, et de faire en sorte que nos infrastructures répondent aux besoins de la collectivité pendant de nombreuses années. Nous remercions le gouvernement du Canada de son investissement dans l'avenir de notre collectivité. »

Tony Fraser, maire du canton de North Dundas

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 8 461 476 $ dans ce projet dans le cadre du volet de prestation directe du Fonds pour bâtir des collectivités fortes.

À compter de 2026-2027, on versera le financement prévu au titre du Fonds pour bâtir des collectivités fortes dans le cadre de trois grands volets : Le volet provincial et territorial, qui vise à fournir 17,2 milliards de dollars sur 10 ans, dont 5 milliards de dollars sont consacrés aux infrastructures de soins de santé sur 3 ans; Le volet de prestation directe, qui fournit 6 milliards de dollars sur 10 ans, dont 1 milliard de dollars sur 4 ans dans le cadre d'un volet des impacts locaux, qui sera versé par les agences de développement régional du Canada pour soutenir des projets d'infrastructure communautaire ayant des impacts locaux; Le volet communautaire (anciennement le Fonds pour le développement des collectivités du Canada), qui fournit 27,8 milliards de dollars sur 10 ans et qui est indexé à 2 % pour fournir 3 milliards de dollars par année de façon continue.

Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes sera un puissant levier pour les infrastructures puisque le financement sera égalé par près de 17 milliards de dollars provenant des provinces, auxquels s'ajouteront des milliards de dollars supplémentaires obtenus grâce à des partenariats municipaux et territoriaux, ainsi que des capitaux privés. Le fonds stimulera également le PIB du Canada à hauteur de 95 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie.

Dans le cadre du volet de prestation directe, au moins 10 % des fonds seront consacrés à des investissements dans des communautés autochtones.

Les promoteurs de projets admissibles dans le cadre du volet de prestation directe peuvent soumettre un projet prêt à être mis en œuvre par l'intermédiaire du portail en ligne jusqu'au 15 juillet 2026 et jusqu'au 12 août 2026 pour les demandeurs autochtones et territoriaux. Le financement fédéral est conditionnel au respect des exigences, notamment celles qui sont liées à la consultation des Autochtones et aux obligations en matière d'évaluation environnementale.



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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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