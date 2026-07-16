Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Prince Albert

Nouvelles fournies parLogement, Infrastructures et Collectivités Canada
16 juil, 2026, 12:30 ET
PRINCE ALBERT, SK, le 16 juill. 2026 /CNW/ -- Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Buckley Belanger, secrétaire d'État au Développement rurale.
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Date :
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Le vendredi 17 juillet 2026
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Heure :
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10 h 30 HNC
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Lieu :
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Hôtel de ville, foyer
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1084, avenue Central
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Prince Albert (Saskatchewan) S6V 7P3
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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada
SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada
Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]
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