Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Prince Albert

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Nouvelles fournies par

Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

16 juil, 2026, 12:30 ET

PRINCE ALBERT, SK, le 16 juill. 2026 /CNW/ -- Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Buckley Belanger, secrétaire d'État au Développement rurale.

Date :    

Le vendredi 17 juillet 2026


Heure :  

10 h 30 HNC


Lieu :     

Hôtel de ville, foyer

1084, avenue Central

Prince Albert (Saskatchewan) S6V 7P3

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]

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