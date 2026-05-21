WELLINGTON, ON, le 20 mai 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Chris Malette, député de Bay of Quinte, et de Steve Ferguson, maire du comté de Prince Edward.

Date : 21 mai 2026



Heure : 11 h (HAE)



Lieu : Rotary Room

Wellington and District Community Centre

111, rue Belleville

Wellington (Ontario) K0K 1G0

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Mohammad Hussain, Directeur des communications, Bureau du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected];Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]