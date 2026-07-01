Bâtir un Canada fort en investissant dans la phase 2 de la reconstruction de la jetée de White Rock

WHITE ROCK, BC, le 1er juill. 2026 /CNW/ - Pour bâtir un Canada fort, il faut d'abord investir dans des infrastructures modernes et fiables qui permettent d'augmenter l'offre de logements et de bâtir des collectivités résilientes.

Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes vise à investir 51 milliards de dollars dans un large éventail de projets d'infrastructure qui soutiennent la prospérité économique, le logement, le sport, l'éducation, la santé, le transport en commun et l'adaptation aux changements climatiques dans tout le pays.

À cette fin, Ernie Klassen, député de Surrey-Sud--White Rock, a annoncé un investissement fédéral de plus de 25 millions de dollars dans la reconstruction de la jetée de White Rock dans le cadre du volet de prestation directe du Fonds pour bâtir des collectivités fortes.

Située dans la baie de Semiahmoo, la jetée est l'un des symboles les plus emblématiques du front de mer de la communauté. Elle a une importance culturelle et historique considérable. Lors de la tempête hivernale de 2018, un tronçon de 100 mètres de la jetée a été détruit. Les deux tiers restants arrivent désormais en fin de vie et doivent être complètement remplacés pour répondre aux exigences actuelles en matière de sécurité sismique.

La phase 2 de la reconstruction de la jetée de White Rock permettra de prolonger la durée de vie de la jetée, d'en renforcer la sécurité et de la mettre en conformité avec les normes structurelles, de résistance sismique et d'accessibilité modernes. Les travaux consisteront à remplacer la structure en bois détériorée par un ouvrage de conception plus durable et plus résistante, améliorant ainsi la sécurité à long terme, la fiabilité et la résistance aux conditions météorologiques et maritimes extrêmes. Le projet inclura également une collaboration avec la Première Nation de Semiahmoo au sujet de la préservation culturelle et patrimoniale ainsi que l'entreposage des bateaux de pêche, un accès amélioré grâce à une nouvelle rampe reliant la partie supérieure de la plage intertidale à l'extrémité nord de la jetée afin de garantir un accès équitable pour les personnes de tous âges et de toutes capacités, un espace de débarquement agrandi pour permettre l'accès des véhicules d'urgence, ainsi que des conduites de services publics scellés pour maintenir les services essentiels lors et après la survenue de situations d'urgence.

Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes est un pilier du plan du gouvernement du Canada visant à mettre en place les infrastructures nécessaires pour bâtir un Canada fort, aujourd'hui et pour les prochaines générations.

Citations

« Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes permet de construire les infrastructures dont les Canadiens ont besoin au quotidien. L'investissement annoncé aujourd'hui dans la reconstruction de la jetée de White Rock permettra de restaurer un lieu emblématique du front de mer et de préserver ce patrimoine à long terme pour les résidents, les visiteurs et les générations futures. Il permettra aussi de rendre la jetée plus sécuritaire et plus accessible et de mieux résister aux intempéries et garantira qu'elle reste un élément marquant de White Rock pour de nombreuses années. »

Ernie Klassen, député de Surrey-Sud--White Rock

« La Ville de White Rock remercie le gouvernement du Canada pour l'investissement de plus de 25 millions de dollars effectué dans le cadre du Fonds pour bâtir des collectivités fortes pour la phase 2 de la reconstruction de la jetée. Cette annonce représente la plus importante subvention fédérale jamais reçue par notre ville, et c'est un honneur d'avoir défendu la jetée emblématique de White Rock - l'espace public et la destination les plus chers à notre ville, dont profitent quotidiennement les résidents et les visiteurs. Cette restauration indispensable permettra de préserver ce joyau de notre communauté pour les prochaines générations, en garantissant qu'il reste sûr, résilient et prêt à être utilisé, tandis que nous continuons à protéger le patrimoine et l'histoire qui définissent notre ville. »

Megan Knight, mairesse de la Ville de White Rock

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 25 935 000 $ dans ce projet dans le cadre du volet de prestation directe du Fonds pour bâtir des collectivités fortes et la contribution de la Ville de White Rock s'élève à 4 065 000 $.





À compter de 2026-2027, on versera le financement prévu au titre du Fonds pour bâtir des collectivités fortes dans le cadre de trois grands volets : Le volet provincial et territorial, qui vise à fournir 17,2 milliards de dollars sur 10 ans, dont 5 milliards de dollars sont consacrés aux infrastructures de soins de santé sur 3 ans;



Le volet de prestation directe, qui fournit 6 milliards de dollars sur 10 ans, dont 1 milliard de dollars sur 4 ans dans le cadre d'un volet des impacts locaux, qui sera versé par les agences de développement régional du Canada pour soutenir des projets d'infrastructure communautaire ayant des impacts locaux;



Le volet communautaire (anciennement le Fonds pour le développement des collectivités du Canada), qui fournit 27,8 milliards de dollars sur 10 ans et qui est indexé à 2 % pour fournir 3 milliards de dollars par année de façon continue.



Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes sera un puissant levier pour les infrastructures, puisque le financement sera égalé par près de 17 milliards de dollars provenant des provinces, auxquels s'ajouteront des milliards de dollars supplémentaires obtenus grâce à des partenariats municipaux et territoriaux, ainsi que des capitaux privés. Le fonds stimulera également le PIB du Canada à hauteur de 95 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie.





Dans le cadre du volet de prestation directe, au moins 10 % des fonds seront consacrés à des investissements dans des communautés autochtones.





Les promoteurs de projets admissibles dans le cadre du volet de prestation directe peuvent soumettre un projet prêt à être mis en œuvre par l'intermédiaire du portail en ligne jusqu'au 15 juillet 2026 et jusqu'au 12 août 2026 pour les demandeurs autochtones et territoriaux. Le financement fédéral est conditionnel au respect des exigences, notamment celles qui sont liées à la consultation des Autochtones.



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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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