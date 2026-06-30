Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à White Rock

WHITE ROCK, BC, le 30 juin 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Ernie Klassen, député de South- Surrey - White Rock et Megan Knight, mairesse de White Rock.

Date : Le mercredi 1 juillet 2026

Heure : 12 h HAP

Lieu : Scène Principale à Memorial Park

14970 chemin Marine

White Rock, B.C. V4B 1C4

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected] ; Relations avec les médias : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154 ; Gagan Lidhran, Coordonnatrice aux relations médias, Ville de White Rock, 778-866-8514, [email protected], Courriel : [email protected]