Bâtir un Canada fort en investissant dans l'amélioration et l'agrandissement de l'aréna et du centre communautaire PMD

MAPLETON, ON, le 25 août 2026 /CNW/ -- Pour bâtir un Canada fort, il faut d'abord investir dans des infrastructures modernes et fiables qui permettent d'augmenter l'offre de logements et de bâtir des collectivités résilientes.

Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes vise à investir 51 milliards de dollars dans un large éventail de projets d'infrastructure qui soutiennent la prospérité économique, le logement, le sport, l'éducation, la santé, le transport en commun et l'adaptation aux changements climatiques dans tout le pays.

À cette fin, le gouvernement fédéral a annoncé un investissement de plus de 4,7 millions de dollars pour l'amélioration et l'agrandissement de l'aréna et du centre communautaire PMD dans le cadre du volet de prestation directe du Fonds pour bâtir des collectivités fortes.

Ce projet consiste à agrandir et à moderniser l'aréna et le centre communautaire PMD de Drayton en y ajoutant un nouvel espace multisport et communautaire, en améliorant l'accessibilité et en modernisant les systèmes du bâtiment pour en accroître l'efficacité énergétique. Les travaux de réaménagement permettront de créer un pôle communautaire plus inclusif et polyvalent qui favorisera les loisirs et les programmes, et permettra de répondre aux besoins de la population croissante du canton.

Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes est un pilier du plan du gouvernement du Canada visant à mettre en place les infrastructures nécessaires pour bâtir un Canada fort, aujourd'hui et pour les prochaines générations.

Citations

« Pour bâtir un Canada fort, il faut d'abord investir dans des collectivités fortes. Le gouvernement du Canada bâtit des infrastructures à un rythme et à une échelle jamais vus depuis des générations. Il investit dans des projets d'infrastructure qui favorisent le développement de collectivités plus fortes, plus sûres et mieux reliées partout au pays. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Cet investissement dans les infrastructures témoigne d'une grande confiance envers notre communauté et envers le travail accompli par notre conseil municipal et notre personnel pour bâtir un canton fort, résilient et inclusif. Les infrastructures sont le fondement d'une communauté prospère, et ce financement nous aidera à concrétiser la vision de Mapleton : « ancrés dans la tradition, tournés vers l'avenir ». Nous sommes reconnaissants envers le gouvernement fédéral d'avoir reconnu l'importance d'investir dans les infrastructures locales et de soutenir les municipalités alors que nous travaillons ensemble pour bâtir un avenir plus solide et plus durable. »

Gregg Davidson, maire du canton de Mapleton

« Nous remercions sincèrement le gouvernement fédéral pour cet investissement stratégique ainsi que pour son partenariat continu avec les municipalités rurales. Nous tenons également à souligner le travail exceptionnel de notre équipe, dont le dévouement, la collaboration et les efforts soutenus ont contribué à l'élaboration et à la concrétisation de ce projet de financement. Obtenir des investissements de cette nature exige des efforts considérables en coulisses, et ce financement témoigne directement de l'engagement de notre équipe à renforcer nos infrastructures et à offrir de la valeur ajoutée à Mapleton. »

Manny Baron, directeur général de la municipalité de Mapleton

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit jusqu'à 4 777 344 $ dans ce projet dans le cadre du volet de prestation directe du Fonds pour bâtir des collectivités fortes.

À compter de 2026-2027, on versera le financement prévu au titre du Fonds pour bâtir des collectivités fortes dans le cadre de trois grands volets : Le volet provincial et territorial, qui vise à fournir 17,2 milliards de dollars sur 10 ans, dont 5 milliards de dollars sont consacrés aux infrastructures de soins de santé sur 3 ans; Le volet de prestation directe, qui fournit 6 milliards de dollars sur 10 ans, dont 1 milliard de dollars sur 4 ans dans le cadre d'un volet des impacts locaux, qui sera versé par les agences de développement régional du Canada pour soutenir des projets d'infrastructure communautaire ayant des impacts locaux; Le volet communautaire (anciennement le Fonds pour le développement des collectivités du Canada), qui fournit 27,8 milliards de dollars sur 10 ans et qui est indexé à 2 % pour fournir 3 milliards de dollars par année de façon continue.

Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes sera un puissant levier pour les infrastructures puisque le financement sera égalé par près de 17 milliards de dollars provenant des provinces, auxquels s'ajouteront des milliards de dollars supplémentaires obtenus grâce à des partenariats municipaux et territoriaux, ainsi que des capitaux privés. Le fonds stimulera également le PIB du Canada à hauteur de 95 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie.

Dans le cadre du volet de prestation directe, au moins 10 % des fonds seront consacrés à des investissements dans des communautés autochtones.

Le financement du projet est conditionnel à la signature d'une entente de contribution entre le gouvernement du Canada et le bénéficiaire.

Le financement fédéral est conditionnel au respect des exigences, notamment celles qui sont liées à la consultation des Autochtones et aux obligations en matière d'évaluation environnementale, le cas échéant.

Liens connexes

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Manny Baron, Directeur municipal du canton de Mapleton, [email protected]