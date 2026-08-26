Bâtir un Canada fort du terrain de jeu au podium -- Le gouvernement du Canada effectue un investissement majeur à Bolton, en Ontario

BOLTON, ON, le 26 août 2026 /CNW/ -- Le gouvernement du Canada bâtit un Canada fort grâce au sport. Du terrain de jeu au podium, nous investissons dans les collectivités, soutenons les athlètes et rassemblons les Canadiens, car le sport est le meilleur moyen de forger une nation.

Aujourd'hui, l'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État aux Sports, et l'honorable Ruby Sahota, secrétaire d'État à la Lutte contre la criminalité, ont annoncé un investissement fédéral de 11 millions de dollars pour la construction du Centre d'athlétisme de haute performance de Bolton dans le cadre du Fonds pour bâtir des collectivités fortes.

Le projet consiste à construire un nouveau centre d'entraînement en athlétisme qui soutiendra les athlètes dans leur quête d'excellence. L'installation comprendra un espace polyvalent pour l'entraînement et les compétitions dans différentes disciplines, ainsi que des espaces essentiels destinés aux athlètes, notamment une salle de musculation, des vestiaires, des salles de classe et un local d'entreposage pour l'équipement.

Une fois construite, l'installation favorisera l'amélioration de la performance, la participation et l'accueil de compétitions. Elle permettra aux athlètes d'avoir accès à des infrastructures d'entraînement de grande qualité et à de meilleures possibilités de développement. Elle permettra également d'élargir les programmes communautaires et de soutenir la prochaine génération d'athlètes.

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de l'investissement de 1 milliard de dollars du gouvernement du Canada visant à soutenir les athlètes canadiens, à renforcer les infrastructures sportives, à accroître la participation et à faire en sorte que le Canada continue d'accueillir des événements sportifs de calibre mondial. Un pays qui se rassemble autour du sport est un pays uni.

Citations

« Le sport a le pouvoir de changer des vies et de rapprocher les gens comme peu d'autres choses peuvent le faire. Le Centre d'athlétisme de haute performance de Bolton offrira aux Canadiens davantage d'occasions de pratiquer leur sport, de s'entraîner et de porter fièrement la feuille d'érable sur la scène internationale. En investissant dans ce projet, le gouvernement du Canada contribue à améliorer la performance des athlètes, à élargir l'accès au sport et à créer davantage de possibilités d'accueillir des événements sportifs à l'échelle locale. Nous bâtissons un Canada fort, du terrain de jeu au podium. »

L'honorable Adam Van Koeverden, secrétaire d'État aux Sports et député de Burlington-Nord--Milton-Ouest

« Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes aide à construire les infrastructures sur lesquelles les Canadiens comptent chaque jour. L'investissement annoncé aujourd'hui contribuera à mettre en place les bases dont nos athlètes ont besoin pour atteindre leur plein potentiel. Cette installation de calibre mondial réunira sous un même toit un entraînement expert et la science du sport, réduira les obstacles à la participation et contribuera à assurer la pérennité du sport dans la région. »

L'honorable Ruby Sahota, secrétaire d'État à la Lutte contre la criminalité et députée de Brampton‑Nord--Caledon

« Au nom d'Athlétisme Canada, je tiens à remercier le gouvernement du Canada pour son important investissement dans le Centre d'athlétisme de haute performance de Bolton dans le cadre du Fonds pour bâtir des collectivités fortes. La qualité et l'accessibilité des installations sont des éléments essentiels à la croissance continue et au succès du sport au Canada. L'athlétisme est véritablement un sport fondamental, du terrain de jeu jusqu'au podium, et qui permet de développer les aptitudes essentielles qui sous-tendent tant d'autres sports. Les investissements dans des installations comme celle-ci créent un héritage durable en offrant aux membres de la communauté, aux clubs locaux d'athlétisme, aux athlètes en devenir et aux athlètes canadiens de haut niveau les environnements dont ils ont besoin pour pratiquer, s'entraîner et viser l'excellence. Cet investissement renforcera l'athlétisme dans la région et partout au pays pour les générations à venir. »

Mathieu Gentès, chef de la direction, Athlétisme Canada

« Le Centre d'athlétisme de haute performance de Bolton témoigne véritablement de ce que les partenariats et la communauté peuvent accomplir. Plus de deux ans de planification et de collecte de fonds aboutissent à la création d'un pôle unique consacré à l'athlétisme et à la communauté. Cette installation transformera l'avenir de l'athlétisme au Canada pour les générations à venir. En investissant dans ce projet, le gouvernement du Canada reconnaît ce besoin et contribue à tracer la « voie vers le podium. »

Doug Wood, vice-président, Opérations de construction

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 11 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du volet de prestation directe du Fonds pour bâtir des collectivités fortes et Bolton Athletics fournit environ 6 millions de dollars.

Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes est une initiative de 51 milliards de dollars du gouvernement du Canada visant à investir dans des projets d'infrastructure qui soutiennent la prospérité économique, le logement, le sport et les loisirs, l'éducation, la santé, le transport en commun et l'adaptation au changement climatique partout au pays.

À compter de 2026-2027, on versera le financement prévu au titre du Fonds pour bâtir des collectivités fortes dans le cadre de trois grands volets : Le volet provincial et territorial, qui vise à fournir 17,2 milliards de dollars sur 10 ans, dont 5 milliards de dollars sont consacrés aux infrastructures de soins de santé sur 3 ans; Le volet de prestation directe, qui fournit 6 milliards de dollars sur 10 ans, dont 1 milliard de dollars sur 4 ans dans le cadre d'un volet des impacts locaux, qui sera versé par les agences de développement régional du Canada pour soutenir des projets d'infrastructure communautaire ayant des impacts locaux, Le volet communautaire (anciennement le Fonds pour le développement des collectivités du Canada), qui fournit 27,8 milliards de dollars sur 10 ans et qui est indexé à 2 % pour fournir 3 milliards de dollars par année de façon continue.

Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes sera un puissant levier pour les infrastructures puisque le financement sera égalé par près de 17 milliards de dollars provenant des provinces, auxquels s'ajouteront des milliards de dollars supplémentaires obtenus grâce à des partenariats municipaux et territoriaux, ainsi que des capitaux privés. Le fonds stimulera également le PIB du Canada à hauteur de 95 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie.

Dans le cadre du volet de prestation directe, au moins 10 % des fonds seront consacrés à des investissements dans des communautés autochtones.

Le financement du projet est conditionnel à la signature d'une entente de contribution entre le gouvernement du Canada et le bénéficiaire.

Le financement fédéral est conditionnel au respect des exigences, notamment celles qui sont liées à la consultation des Autochtones et aux obligations en matière d'évaluation environnementale, le cas échéant.

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Bahoz Dara Aziz, Directrice des communications, Cabinet du secrétaire d'État (Sports), [email protected]; Caroline Sharp, Spécialiste des communications pour les équipes nationales, 613-323-5605, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]