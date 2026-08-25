Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Hamilton

Nouvelles fournies parLogement, Infrastructures et Collectivités Canada
25 août, 2026, 17:56 ET
HAMILTON, ON, le 25 août 2026 /CNW/ -- Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Wayne Long, Secrétaire d'État (Agence du revenu du Canada et Institutions financières), John-Paul Danko, député de Hamilton-Ouest--Ancaster--Dundas, Rob Flack, ministre des Affaires municipales et du Logement, et Andrea Horwath, mairesse de Hamilton.
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Date :
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Le mercredi 26 août 2026
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Heure :
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15 h (HAE)
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Lieu :
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Hamilton (Ontario)
Les représentants des médias sont priés de communiquer avec Michael Minzak [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les renseignements sur le lieu de l'événement.
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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada
SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada
Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Michael Minzak, Cabinet du minister Rob Flack, [email protected]; Département des communications, [email protected]
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