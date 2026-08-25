Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Vaughan

VAUGHAN, ON, le 25 août 2026 /CNW/ -- Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Maninder Sidhu, ministre du Commerce international, Jennifer McKelvie, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure et députée d'Ajax, Doug Ford, premier ministre de l'Ontario, Rob Flack, ministre des Affaires municipales et du Logement, et de Steven Del Duca, maire de Vaughan.

Date : Le mercredi 26 août 2026



Heure : 10 h 30 (HAE)



Lieu : Vaughan (Ontario)

Les représentants des médias sont priés de communiquer avec Hannah Jensen [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les renseignements sur le lieu de l'événement.

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Michael Minzak, Cabinet du minister Rob Flack, [email protected]; Département des communications, [email protected]