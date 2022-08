PUBLICATION DU RAPPORT ANNUEL 2021

MONTRÉAL, le 23 août 2022 /CNW Telbec/ - L'Agence de mobilité durable présente son deuxième rapport annuel qui comprend des réalisations ayant comme objectif de bâtir, transformer et façonner la mobilité dans la ville de Montréal.

L'une des principales réalisations de l'année 2021 fut de doter l'Agence d'un plan stratégique déterminant les grandes priorités organisationnelles qui gouverneront les actions à déployer d'ici 2030. Ainsi, 2021 aura été la première année d'opérationnalisation de ce plan.

L'Agence présente des projets porteurs pour une meilleure intégration des modes de transport, des systèmes d'information et de surveillance de l'aménagement de l'espace public en vue de favoriser la mobilité urbaine et l'expérience client dont:

L'amélioration de la collecte de données d'inventaire de la bordure et de l'occupation des espaces ;

Le travail préparatoire à la mise en place d'un entrepôt de données ;

Le lancement d'un appel de projets de vitrine technologique en mobilité durable en collaboration avec le MEI (ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec) et la mise en place d'une vitrine d'innovation ;

Le travail préparatoire à la mise en place d'un centre de relation clientèle rapatriant les appels du service d'urgence 911 demandant l'intervention d'un agent de stationnement

Un plan de relocalisation des activités des agents de stationnement pour une meilleure efficience ;

Une surveillance accrue :

des zones débarcadères et des places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite ;



des voies réservées en collaboration avec le SPVM, la STM et l'Escouade de mobilité.

L'installation de Parcoverts, identifiant les stationnements réservés aux véhicules électriques, dans Ville-Marie .

« L'Agence est plus qu'engagée pour une mobilité plus durable à Montréal. Ses projets, en collaboration avec la Ville de Montréal, évoluent en ce sens et amèneront une meilleure expérience clientèle et une rotation des espaces tarifés de stationnement dans nos rues », indique Laurent Chevrot, directeur général de l'Agence de mobilité durable.

Pour consulter l'intégralité du rapport annuel 2021 : Rapport annuel 2021 - Agence de mobilité durable.

À propos de l'Agence de mobilité durable

L'Agence de mobilité durable est une organisation paramunicipale qui innove pour une mobilité plus durable, en gérant les espaces qui lui sont confiés dans la bordure et dans les stationnements hors rue, par ses activités de surveillance de l'espace public sur le territoire montréalais et par une information améliorée à la collectivité. Elle met son expertise en mobilité durable au service de la Ville de Montréal afin d'améliorer la qualité de vie et d'appuyer la vitalité économique en facilitant le partage équitable de l'espace et l'accessibilité de la ville pour tous. En soutenant les actions qui favorisent la mobilité urbaine, l'Agence travaille entre autres à améliorer l'expérience client, le partage de la rue et l'occupation du domaine public. Elle mise également sur sa capacité opérationnelle et d'expérimentation pour appuyer la Ville de Montréal et ses partenaires dans l'atteinte de leurs objectifs, tout en fédérant les acteurs de la mobilité.

www.agencemobilitedurable.ca

SOURCE Agence de mobilité durable

Renseignements: Alicia Lymburner, Communications et affaires publiques | [email protected] | 514-242-6868