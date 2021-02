SHENZHEN, Chine, 24 février 2021 /CNW/ - À l'occasion du salon MWC Shanghai, ZTE et GSMA ont animé un forum sur la messagerie 5G : Building the New 5G Messaging Ecosystem and Empowering the Digital New Economy. Le forum a attiré des leaders de l'industrie provenant de diverses organisations, dont GSMA, CCSA (China Communications Standards Association), AFCA (Asia Financial Cooperation Association), China UnionPay, Zhejiang Meteorological Service Centre, China Telecom, China Mobile, China Unicom, KDDI (du Japon) et d'autres grands opérateurs dans le monde. Les principaux fournisseurs de messagerie 5G tels que ZTE, Guodu Interconnection, Shanghai Dahantricom Corporation et Whale Cloud Technology étaient également présents. Plus de 300 dirigeants et experts provenant de gouvernements, d'opérateurs et d'entreprises du monde entier ont participé au forum, en ligne ou hors ligne, pour partager leur expérience en matière de messagerie 5G et discuter de leurs perspectives sur les applications de la technologie.

En avril l'an dernier, les trois principaux opérateurs en Chine ont publié conjointement un livre blanc visant à faire du service de messagerie 5G un service universel d'information et de communication 5G misant sur un soutien multi-terminal, une large couverture et une responsabilisation interindustrielle. Au cours de la même année, une publication de GSMA précisait que la messagerie 5G devraient être incluse dans les fonctions obligatoires des terminaux 5G. À l'heure actuelle, les normes connexes de l'industrie ont été formulées en Chine.

Wang Xiang, vice-président principal (PVP) de ZTE, a déclaré : « La messagerie 5G a le potentiel de connaître un brillant avenir. Pour aider à stimuler l'économie numérique, ZTE espère offrir un soutien complet aux opérateurs dans la création de réseaux de messagerie 5G et le développement de services, en tirant parti de ses technologies de messagerie 5G et de son expérience commerciale. ZTE travaillera également avec les partenaires en amont et en aval de la chaîne industrielle, y compris avec les opérateurs, les fabricants de terminaux, les fournisseurs de services et les utilisateurs d'entreprise, afin de bâtir un écosystème d'applications pour la messagerie 5G. »

Aujourd'hui, grâce aux efforts conjoints des trois principaux opérateurs chinois et des partenaires de la chaîne industrielle, l'écosystème de la messagerie 5G a pris forme. En ce qui a trait à son application commerciale, les trois principaux opérateurs, de concert avec ZTE et d'autres partenaires d'équipement de réseaux, ont activement fait la promotion de la construction de plateformes de messagerie 5G. Les réseaux ont tous respecté les conditions d'application commerciale à grande échelle. En ce qui concerne les terminaux, plus de 60 terminaux de fabricants de téléphones mobiles grand public ont été mis sur le marché pour prendre en charge la messagerie 5G à ce jour. Pour ce qui est de la construction de l'écosystème d'applications, la messagerie 5G démontre bien les scénarios d'application novateurs qui peuvent être intégrés à des milliers d'industries. ZTE soutient les trois principaux opérateurs dans la réalisation de recherches industrielles, la tenue de concours de développeurs et d'essais commerciaux. L'entreprise a aussi créé plus de 300 applications dans neuf grands secteurs, notamment les secteurs gouvernemental et financier.

« En s'inspirant de cas provenant du Japon, de la Corée du Sud et des États-Unis, les trois opérateurs chercheront à collaborer au développement dans une optique de coopération écologique. Ils s'efforceront de concentrer les ressources et de miser pleinement sur la valeur du réseau précisée dans la loi de Metcalfe, jetant ainsi les bases d'une meilleure interconnexion et d'un accès unifié pour les prestataires de services de communication à l'avenir », a déclaré Zhang Yunyong, membre de la CPPCC et directeur général du centre de produits chez China Unicom.

À l'heure actuelle, la tendance est vers l'économie numérique. « La messagerie 5G habilite des milliers d'industries et permettra de parcourir le dernier kilomètre pour offrir des services aux utilisateurs de l'économie numérique, a déclaré Wang Quan, vice-président de ZTE, dans un discours d'ouverture. ZTE s'engage à devenir un moteur de l'économie numérique et à créer le canal de messagerie du dernier kilomètre le plus large et le plus rapide pour les clients. La plateforme de messagerie 5G AnyMessaging de ZTE est une solution qu'on pourrait qualifier comme étant "tout accès" (prise en charge de tous les accès réseau),"tout service" (accès à toute application industrielle), "tout endroit" (déploiement de tout environnement en nuage) et "toute échelle "(déploiement de toute capacité), a-t-il expliqué. ZTE continuera de bâtir une plateforme de messagerie 5G de pointe, tant sur le plan technologique que commercial, pour les opérateurs. Toutes les séries de téléphones mobiles ZTE 5G lancées cette année prendront en charge la messagerie 5G, et la plateforme de messagerie 5G de ZTE, au premier rang dans les essais, est maintenant prête à être commercialisée. Nous déploierons tous les efforts possibles pour aider les opérateurs à promouvoir une couverture complète des terminaux. Pour accélérer les mises à niveau industrielles, nous avons lancé Openlab 2.0 ainsi que le premier système de certification dans le domaine, offrant aux prestataires de services de communication des suggestions sur la technologie, l'exploitation et la formation relatives à la messagerie 5G. Les quatre premiers prestataires de services de communication ont obtenu la certification. Dans le cadre de la certification relative à la messagerie 5G, nous coopérerons également avec CTTL (China Telecommunication Technology Labs) », a-t-il poursuivi.

En outre, dans l'ère 5G, alors que la technologie passe au service de messagerie SMS, la messagerie 5G est largement reconnue par les opérateurs mondiaux. Wang Quan a confirmé que « la technologie de la messagerie 5G devrait se développer parallèlement à la construction d'un écosystème mondial pour cette messagerie ». Lors du forum, ZTE a annoncé le plan mondial de coopération en matière de messagerie 5G et a lancé l'initiative « 0 CAPEX Trial », qui fournira aux opérateurs mondiaux des essais de messagerie 5G sans dépenses en capital, fondés sur les nuages publics. ZTE invitera les partenaires de la chaîne industrielle des quatre coins du monde à bâtir un écosystème mondial de messagerie 5G et à promouvoir les avantages des services de messagerie 5G dans le monde.

En tant que première application de la 5G à grande échelle destinée aux utilisateurs publics et industriels, la messagerie 5G apportera, à l'avenir, les avantages des technologies 5G et des services numériques à des milliards d'utilisateurs dans le monde. La messagerie 5G démontre le concept de « Science for Good » (la science au service du bien commun) puisqu'elle permet à tous les utilisateurs de profiter de la commodité de services intelligents et qu'elle propose de nouveaux modèles pour la transformation numérique des industries. Elle donne également un élan au développement de l'économie numérique grâce à une habilitation caractérisée par des avantages sûrs et universels.

