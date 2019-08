Bâtiment à bureaux en bois massif de quatre étages innovateur prochainement à Toronto

VAUGHAN, ON, le 9 août 2019 /CNW/ - Il importe pour les Canadiens et Canadiennes de vivre dans des collectivités durables sur le plan de l'environnement. C'est pourquoi le Canada investit dans la conception et la construction de bâtiments en bois de dernière technologie qui contribueront à créer un avenir plus vert, tout en faisant croître les marchés pour le secteur des forêts du Canada.

L'honorable Judy Sgro, députée de Humber River-Black Creek, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles du Canada, a annoncé aujourd'hui un investissement de 2 millions de dollars sur trois ans au Toronto and Region Conservation Authority pour la construction d'un bâtiment à bureaux en bois massif de quatre étages à Toronto.

Ce projet positionnera le Canada comme chef de file mondial dans le domaine de la conception et de la construction avancées de bâtiments en bois, tandis qu'il élargira le marché canadien du bois en y ajoutant les bâtiments à bureaux de faible hauteur non traditionnels.

Une fois terminé, le bâtiment à bureaux sera à haut rendement à consommation énergétique nette zéro, ce qui signifie qu'il produira au moins autant d'énergie qu'il en consomme annuellement. La structure sera construite à l'aide de bois laminé collé, un bois d'ingénierie qui est collé au moyen d'un adhésif structurel durable et résistant à l'humidité. Ce matériau procurera au bâtiment des avantages environnementaux qui comptent pour les Canadiens et Canadiennes. Sa production est renouvelable et durable, tandis qu'il permet aussi de lutter contre les changements climatiques grâce à la séquestration du carbone.

Le financement de ce projet est fourni par le Programme de construction verte en bois (CVBois). Le Programme CVBois encourage l'utilisation du bois dans les projets de construction non traditionnels, comme les bâtiments en hauteur, les bâtiments non résidentiels bas et les ponts. Il vise à positionner le Canada en tant que chef de file mondial dans le domaine de la construction en bois et de l'économie à faibles émissions de carbone.

Citations



« Ce projet incroyable démontrera les avantages d'utiliser le bois d'œuvre dans la construction de bâtiments commerciaux. Il contribuera à faire de Toronto une collectivité plus durable et où il fait bon vivre, en plus d'appuyer le développement de nouveaux marchés pour l'industrie forestière du Canada. »

L'honorable Judy Sgro

Députée, Humber River-Black Creek

« TRCA est un chef de file dans la protection et l'amélioration de nos bassins versants et de notre milieu naturel. Nous sommes enchantés que l'incroyable nouveau siège de TRCA soit situé ici, le long du magnifique Black Creek Ravine. Sa conception novatrice, de construction en bois, permettra d'établir la norme pour les immeubles de bureaux écoénergétiques et durables de demain. »

Tom Rakocevic

Député provincial de Humber River-Black Creek

« Au nom de TRCA, j'aimerais remercier Ressources naturelles Canada d'encourager une utilisation accrue du bois dans les projets de construction et de contribuer au financement de notre nouveau bâtiment à bureaux en bois massif par le biais du Programme CVBois. En aidant TRCA à construire avec le bois, le gouvernement du Canada investit en vue d'assurer la durabilité, de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'aider TRCA à établir une norme de référence élevée pour la construction de nouveaux bâtiments commerciaux. »

Jennifer Innis

Présidente, Toronto and Region Conservation Authority

« TRCA est déterminée à faire appel aux pratiques exemplaires dans les bâtiments écologiques et la conception durable. Grâce à la généreuse contribution de Ressources naturelles Canada, ainsi qu'aux contributions de la Province de l'Ontario et des municipalités participantes de TRCA, notre nouveau bâtiment à bureaux sera l'un des plus écoénergétiques en Amérique du Nord. »

John MacKenzie

Président-directeur général, Toronto and Region Conservation Authority

« Nous sommes très enthousiastes à propos de cette annonce. La conception du nouveau siège social de TRCA est très innovatrice. Elle démontre des applications pour les produits et systèmes en bois massif qui sont actuellement peu communs dans le secteur des bâtiments commerciaux de faible hauteur. La valeur éducative de ce bâtiment est importante et l'exemple qu'il montre contribuera à encourager l'innovation dans la construction en bois durable en plus d'ouvrir la porte pour une utilisation accrue du bois dans les bâtiments commerciaux de faible hauteur à travers le Canada. »

Marianne Berube

Directrice administrative, Ontario Wood WORKS!

Liens connexes :

Programme de construction verte en bois (CVBois)

La science, tout simplement : Retour aux valeurs fondamentales - les bâtiments en bois

Think Wood

Wood WORKS!Ontario

Conseil canadien du bois

Suivez-nous sur Twitter : @NRCan (http://twitter.com/nrcan)

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Ressources naturelles Canada, Relations médiatiques, 343-292-6100, NRCan.media_relations-media_relations.RNCan@canada.ca; Vanessa Adams, Attachée de presse, Bureau du ministre des Ressources naturelles, 343-543-7645, Vanessa.Adams@canada.ca

Related Links

www.nrcan.gc.ca