La collaboration inaugurale entre deux marques de premier plan commence par la célébration du retour de la série culte « Bridgerton »

COLUMBUS, Ohio, le 12 mars 2024 /CNW/ - Installez-vous confortablement, allumez une chandelle et préparez-vous à découvrir l'un des partenariats les plus sensoriels et les plus attendus de l'année entre les créateurs de vos fragrances et de vos divertissements préférés. Bath & Body Works a annoncé aujourd'hui un partenariat d'un an avec le principal service de diffusion en continu, Netflix, afin de donner vie à des histoires renommées grâce au pouvoir de la fragrance. Il s'agit de la première collaboration du genre pour la marque.

Bath & Body Works et Netflix (Groupe CNW/Bath & Body Works Canada)

« Bath & Body Works souhaite transformer l'expérience visuelle de millions de passionnés de Netflix en permettant au pouvoir de la fragrance de les transporter comme jamais auparavant dans leurs histoires et leurs scènes préférées. » a déclaré Maurice Cooper, directeur en chef de la clientèle de BBW. « L'odorat est le plus évocateur de tous nos sens; il exacerbe nos émotions, nos expériences et nos souvenirs. Nous souhaitions enflammer la passion de tous ceux qui aiment Bath & Body Works et Netflix grâce à ce nouveau partenariat inspirant. »

Après avoir divulgué des indices qui ont suscité une vague d'enthousiasme et de discussions sur les médias sociaux durant tout le week-end, Bath & Body Works a révélé la première collection de produits du partenariat, inspirée par la série dramatique de régence à succès de Shondaland sur Netflix, « Bridgerton ». Cette collection exclusive et en édition limitée s'inspire des scènes, des personnages et des moments iconiques de la série, capturant son esthétique ambitieuse et vibrante, et précède de peu la première de la très attendue saison 3, dont la première partie sort le jeudi 16 mai et la deuxième partie le jeudi 13 juin sur Netflix.

Afin de célébrer la collaboration « Bridgerton », Bath & Body Works dévoilera une chandelle à 3 mèches Diamond of the Season grandeur nature et odorante. Les New-Yorkais pourront découvrir la fragrance et se prendre en photo avec la chandelle qui sera exposée aujourd'hui et demain seulement (12 et 13 mars) au Flatiron Plaza.

La collection complète « Bridgerton » de Bath & Body Works sera lancée le lundi 25 mars. Diamond of the Season, la fragrance phare de la collection, sera offerte sous une variété de formules allant des soins pour le corps aux chandelles en passant par les savons pour les mains et les désinfectants. Elle s'inspire directement de la série. Cette fragrance aux notes de pêche étincelante, de jonquille printanière et de jasmin radieux représente la débutante « élue » de la saison sociale. Quatre autres fragrances exclusives ainsi que de nombreux accessoires célébrant des icônes et des scènes clés de la série seront offerts en ligne et en boutique.

Les passionnés de Bath & Body Works et de Netflix peuvent s'attendre à d'autres collaborations de produits de la part du duo tout au long de l'année 2024.

