L'autorité et l'innovation en matière de fragrance du détaillant sont mises en lumière dans sa plus récente collaboration avec Paramount Consumer Products et la populaire série de Netflix

COLUMBUS, Ohio, le 30 sept. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, Bath & Body Works (NYSE : BBWI), un chef de file de renommée mondiale dans les marchés des soins personnels et des parfums d'ambiance, a annoncé sa toute dernière collaboration avec la Paramount Consumer Products portant sur la série à succès de Netflix, Emily à Paris. La collection en édition limitée qui sera lancée pour les Fêtes incarne le charme parisien et les parfums tendance grâce à l'expertise inégalée de Bath & Body Works en matière de fragrances et de présentation innovante des produits. La série Emily à Paris, produite par les studios Entertainment de MTV et créée par le producteur exécutif Darren Star qui nous a donné les séries Beverly Hills 90210, Sexe à New York et Younger, est diffusée sur Netflix.

Bath & Body Works comble les fans de la série Emily à Paris avec ce nouveau partenariat juste à temps pour les Fêtes (Groupe CNW/Bath & Body Works Canada)

Associant la mode et les fragrances, la collection Bath & Body Works x Emily à Paris propose plus de 50 produits raffinés conçus pour captiver les sens des fans et les plonger directement dans le monde éclatant et branché d'Emily Cooper. Ce partenariat de Bath & Body Works est le plus récent d'une série de collaborations réussies avec des séries télévisées populaires, dont Bridgerton et Stranger Things. Grâce à son incroyable capacité d'évoquer des émotions par le pouvoir des fragrances, Bath & Body Works offre à sa clientèle l'occasion de vivre la série Emily à Paris de façon immersive avec sa toute nouvelle collection.

« À Bath & Body Works, nous croyons que les fragrances ont le pouvoir de transporter les gens et nous avons entrepris de transformer l'expérience visuelle des consommateurs et de porter leur fanatisme à un tout autre niveau grâce à ce pouvoir », déclare Maurice Cooper, directeur en chef de la clientèle de Bath & Body Works. « Bath & Body Works est au cœur de la culture et de l'innovation, et notre dernière collaboration, Emily à Paris, nous permet de connecter avec les fans d'une toute nouvelle façon alors que nous donnons vie à cette série à succès avec des fragrances. »

« C'est avec joie que nous collaborons sur une collection qui permettra aux fans de la série de vivre la magie d'Emily à Paris d'une façon unique », ajoute Pam Kaufman, présidente et directrice générale, Marchés internationaux, Produits et expériences de consommation mondiaux à Paramount. « Bath & Body Works a su capturer l'essence d'Emily à Paris de manière candide et amusante. Nous attendons impatiemment de voir les fans découvrir la collection pour les Fêtes. »

On peut s'attendre à plonger dans l'univers parfumé qui évoquera les moments préférés des fans avec des fines bruines parfumées, des nettoyants et crèmes pour le corps, des chandelles, des fragrances Wallflowers, ainsi que des savons et désinfectants pour les mains dans les quatre fragrances exclusives de Bath & Body Works suivantes.

Champagne in Paris, une toute nouvelle fragrance conçue particulièrement pour ce partenariat, propose des notes de spritz au champagne, de sureau pétillant et de muguet. La rose sur l'emballage est un clin d'œil à l'un des ensembles iconiques portés par Emily dans la quatrième et plus récente saison.

Paris Amour, un coup de cœur de la clientèle lancé en 2011, fait un retour pour un temps limité. Cette fragrance adorée présente des notes de tulipes françaises, de fleurs de pommier et de champagne rose pétillant. Le design de la ligne d'horizon parisienne célèbre le lieu où se déroule la série.

Lavender Luxe s'inspire des champs de lavande emblématiques de la troisième saison et apporte une touche florale à la collection grâce à ses notes de lavande de Provence, de jasmin séduisant et de béguin vanillé. Le design pied-de-poule de l'emballage est un motif que l'on retrouve fréquemment dans la première saison.

Macaron Cloud qui présente des notes de macaron délicieux, de sucre filé parisien et de baies roses, donne vie à l'essence d'une pâtisserie parisienne, des arômes alléchants qui s'en échappent aux fameux macarons que l'on retrouve sur l'emballage.

Le design de cette collection a été grandement influencé par la mode et le style de la série. La palette de couleurs vives, les motifs et les détails rendent hommage au style éclatant d'Emilie tout au long de la série, tandis que les illustrations et les accents en noir et blanc sont typiquement associés à Emily à Paris.

« Cette collaboration célèbre la série et la personnalité extravagante des personnages, ainsi que leur style impeccable », dit Betsy Schumacher, directrice en chef de la mise en marché à Bath & Body Works. « Nous avons soigneusement conçu chaque aspect de cette collection afin de capturer l'essence de ce que les fans adorent le plus d'Emily à Paris, de son rouge à lèvres signature à son étui de téléphone aux allures d'appareil photo rétro. Nous avons créé une expérience fidèle à la série avec la qualité des fragrances de Bath & Body Works et un éventail de choix pour combler les fans et la clientèle par le pouvoir des fragrances. »

La collection Bath & Body Works x Emily à Paris comprend des soins pour le corps, des rouges à lèvres, des chandelles et des accessoires de décoration, des savons et des désinfectants pour les mains, des porte-flacons et plus encore offerts à des prix allant de 2,75 $ à 46,95 $.

Cette nouvelle collection en édition limitée sera lancée officiellement en novembre dans les boutiques Bath & Body Works partout au pays et en ligne.

À PROPOS DE BATH & BODY WORKS

Bath & Body Works est un leader mondial du marché des soins personnels et des parfums d'ambiance, avec notamment des collections populaires de fines bruines parfumées, de lotions et de crèmes pour le corps, de chandelles à 3 mèches, de diffuseurs de parfum d'ambiance et de savon liquide pour les mains. Grâce à sa souplesse et à son innovation, la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise, essentiellement basée aux États-Unis, lui permet de proposer des articles de luxe de qualité, en vogue, et à des prix abordables. Bath & Body Works sert et ravit ses clients, peu importe la manière dont ils ont choisi de magasiner, que ce soit dans quelque 1 870 boutiques Bath & Body Works exploitées par l'entreprise aux États-Unis et au Canada et dans plus de 490 boutiques franchisées internationales, ou en ligne sur BathandBodyWorks.ca.

À PROPOS DE PARAMOUNT CONSUMER PRODUCTS

La Paramount Consumer Products supervise l'ensemble des licences et des produits dérivés pour Paramount (PARA, PARAA à NASDAQ), une entreprise mondiale de premier plan dans le domaine des médias et du divertissement, qui crée des contenus et des expériences de premier ordre pour les publics du monde entier. Porté par une gamme diversifiée de marques grand public, le portefeuille de Paramount Consumer Products est basé sur le contenu de plateformes comme Paramount+, CBS (y compris CBS Television Studios and CBS Television Distribution), de réseaux câblés (y compris MTV, Nickelodeon et Showtime), ainsi que Paramount Pictures. De plus, la division gère les Paramount Game Studios. Avec des propriétés couvrant l'animation, les films sur le vif, le préscolaire, les jeunes et les adultes, Paramount Consumer Products s'engage à créer des produits de la plus haute qualité pour certaines des franchises les plus aimées et les plus emblématiques au monde. Pour découvrir notre gamme de produits de consommation et de vêtements de marque Paramount, visitez le ParamountShop.com.

SOURCE Bath & Body Works Canada

Agathe De Falco, (514) 515-2701, [email protected]