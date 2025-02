La merveilleuse collection invite la clientèle à célébrer les personnages de Disney Princess grâce au pouvoir des fragrances.

COLUMBUS, Ohio, le 10 févr. 2025 /CNW/ - Un soupçon de charmantes fragrances ici, une pincée de magie de Disney par là... La plus récente collaboration de Bath & Body Works célèbre les personnages de Disney Princess à travers ses fragrances enchantées. Aujourd'hui, le leader mondial en parfums d'ambiance et en soins personnels a annoncé sa collaboration avec Disney dans la création d'une éblouissante collection de nouveaux produits inspirés des personnages de Disney Princess.

Bath & Body Works lancera la collection inspirée de Disney Princess en boutique et en ligne le dimanche 16 février 2025. Cette collection met en vedette six nouvelles fragrances inspirées des personnages de Disney Princess les plus adorés : Ariel, Belle, Cinderella, Jasmine, Moana et Tiana. Avec un assortiment de 81 produits, cette collection est la plus grande collaboration de Bath & Body Works à ce jour. On y retrouve des fines bruines parfumées, des nettoyants et lotions pour le corps, des brillants à lèvres, des chandelles, des savons et désinfectants pour les mains, et des accessoires décoratifs qui soulignent l'histoire de ces personnages emblématiques et dont le prix varie de 2,95 $ à 119,95 $.

« C'est un moment spécial autant pour la clientèle de Bath & Body Works que pour les fans de Disney. Nous cherchons à hausser l'engouement ressenti pour ces histoires à travers cette collaboration féérique », dit Maurice Cooper, directeur en chef de la clientèle de Bath & Body Works. « Notre odorat a le pouvoir de transformer nos pensées, nos sentiments et nos émotions. Nous invitons notre clientèle à découvrir ces personnages de Disney sous un angle nouveau, grâce au pouvoir des fragrances. Alors que nous continuons sur cette lancée de partenariats couronnés de succès, nous nous engageons à créer des façons toujours plus significatives de toucher la clientèle et à positionner Bath & Body Works au centre de la culture et de l'innovation. »

La collection Disney Princess et Bath & Body Works se démarque par les qualités distinctes de chaque princesse. Bath & Body Works a conçu des fragrances uniques qui représentent l'histoire de chacune et qui inspirent les fans à éveiller leur princesse intérieure », dit Liz Shortreed, vice-présidente principale des produits dérivés, Amérique du Nord et international. « Cette collaboration montre bien comment Disney insuffle la magie de ses princesses à des marques nationales bien-aimées, créant ainsi de nouveaux produits qui enchantent la clientèle existante et en attirent une nouvelle, tout en maintenant sa pertinence au sein du marché. »

Chaque fragrance a été conçue avec soin en gardant le personnage en tête afin de représenter ses traits de personnalité uniques. Grâce à cette collaboration, les fans pourront explorer l'histoire de chaque personnage et adopter la fragrance qui les représente le mieux.

À PROPOS DES FRAGRANCES

La fragrance Cinderella propose des notes de pétales de gardénia, de musc enchanteur et d'ambre bleu saphir qui représentent une princesse qui n'abandonne jamais et qui traite tout le monde avec respect.

La fragrance Tiana s'inspire de sa ténacité et de son désir de réaliser ses rêves. Elle comprend des notes de lotus délicat, d'ambre doré et de bois du bayou étincelants.

La fragrance Belle encourage chaque personne à être différente, confiante et authentique. Elle présente des notes de pétales de rose, de bouton-d'or étincelant et de vanille fouettée.

La fragrance Ariel unit des notes de brise marine salée, d'agrume doré et d'eaux de corail qui représentent la résilience et le courage de la sirène explorant un nouveau monde.

La fragrance Moana représente son esprit audacieux et sa volonté de sauver son peuple et sa maison, et met à l'honneur des notes de palmiers luxuriants, de brise de plumeria et d'eau de coco.

La fragrance Jasmine, aux notes de fleur de jasmin pétillante, de cassis rubis et de bois doux, incarne sa façon de suivre sa propre voie et de défendre ce qui est juste.

Pour en savoir plus sur la collection Disney Princess et Bath & Body Works, visitez https://www.bathandbodyworks.ca/fr/t/collaboration/

À PROPOS DE BATH & BODY WORKS

Bath & Body Works est un leader mondial du marché des soins personnels et des parfums d'ambiance, avec notamment des collections populaires de fines bruines parfumées, de lotions et de crèmes pour le corps, de chandelles à 3 mèches, de diffuseurs de parfum d'ambiance et de savon liquide pour les mains. Grâce à sa souplesse et à son innovation, la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise, essentiellement basée aux États-Unis, lui permet de proposer des articles de luxe de qualité, en vogue, et à des prix abordables. Bath & Body Works sert et ravit ses clients, peu importe la manière dont ils ont choisi de magasiner, que ce soit dans quelque 1 880 boutiques Bath & Body Works exploitées par l'entreprise aux États-Unis et au Canada et dans plus de 500 boutiques franchisées internationales, ou en ligne sur BathandBodyWorks.ca.

À PROPOS DE DISNEY CONSUMER PRODUCTS

Disney Consumer Products (DCP) est la division de Disney Experiences qui introduit des marques et franchises bien-aimées dans le quotidien des familles et des fans à travers des produits (jouets, t-shirts, applications, livres, jeux vidéo, et plus) et des expériences que l'on retrouve partout dans le monde, y compris la plateforme de commerce électronique Disney Store, les parcs Disney, les commerces au détail locaux et internationaux, ainsi que les boutiques Disney. L'entreprise compte des équipes de renommée mondiale travaillant dans le domaine des produits, des licences et du commerce au détail, ainsi que des artistes, des auteurs et des technologues dont l'expertise captive l'imaginaire dans le monde entier.

