Bas-Saint-Laurent - Modification du nombre de coupons de transport nécessaires pour l'orignal dans la zec Owen dès la saison de chasse 2024

RIMOUSKI, QC, le 4 juill. 2024 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) et la Zec Owen annoncent la modification du nombre de coupons de transport à apposer sur un orignal abattu, qui passe de deux à trois sur le territoire de la zec, et ce, dès l'automne 2024. L'adepte de la chasse devra dorénavant apposer trois coupons de chasse sur l'orignal le jour même de l'abattage afin de pouvoir le transporter. Soucieuse d'assurer la santé du cheptel, la Zec Owen a pris cette initiative afin de permettre à tous d'accéder à la ressource et de favoriser la stabilisation de la population d'orignal.

En février 2022, le MELCCFP a réalisé un inventaire aérien de la population d'orignaux dans la zone de chasse 2. Les résultats de cet inventaire révèlent une baisse de 33 % de la population d'orignaux depuis le précédent inventaire effectué en 2014.

Ce changement démographique est fort probablement causé par l'engouement envers la zone de chasse 2 depuis l'inventaire aérien de 2014. Le nombre d'adeptes de la chasse culmine à 1 124 en 2022, constituant 1,8 chasseur au kilomètre carré dans la zec Owen, comparativement à 1,2 chasseur au kilomètre carré sur le territoire libre (à l'extérieur des pourvoiries, des zecs et des réserves).

De plus, cette mesure harmonise les modalités applicables dans la zec Owen avec celles des autres zecs de la zone de chasse 2, toutes exigeant maintenant trois coupons de transport pour la chasse à l'orignal. Enfin, cette mesure est cohérente avec les efforts déployés par les partenaires régionaux dans la zone de chasse 2 afin de stimuler l'augmentation de la population d'orignaux.

