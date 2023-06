MONTRÉAL, le 29 juin 2023 /CNW/ - Selon le dernier Baromètre des affairesMD de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), l'indice de confiance des propriétaires de PME pour les 12 prochains mois a reculé de 2,1 points en juin pour passer à 54,1, après avoir augmenté pendant sept mois de suite.

En juin, le Canada atlantique s'en tire relativement mieux que le reste du pays en raison du début de la saison touristique estivale, ses quatre provinces affichant un indice de confiance à long terme supérieur à 60.

Parmi les secteurs, la plus forte baisse de l'indice de confiance à long terme (-10,8 points) est observée dans le commerce de détail, qui demeure en bas du classement à 44,3. Le secteur des arts, des loisirs et de l'information figure en tête du classement à 69,1.

« Le niveau de confiance des propriétaires de PME du pays, mesuré au moyen de notre indice, demeure bien en deçà de sa moyenne historique de 61. Parallèlement, d'autres résultats du sondage montrent des signes précurseurs d'un ralentissement économique. Les indicateurs de prix, de main-d'œuvre et de la demande indiquent une économie qui s'essouffle », souligne Simon Gaudreault, économiste en chef et vice-président de la recherche à la FCEI.

En mai, l'indice des prix à la consommation a chuté pour s'établir à 3,4 %, le plus bas niveau observé depuis juin 2021. Le Baromètre indique également une baisse des plans moyens d'augmentation des prix et des salaires en juin. Les plans moyens d'augmentation des prix affichent l'une des plus fortes baisses cette année, passant à 3,3 %. Les propriétaires de PME prévoient d'augmenter les salaires de 2,9 % en moyenne au cours des 12 prochains mois. Bien qu'ils demeurent élevés, ces plans d'augmentation suivent manifestement une tendance à la baisse depuis le pic atteint à la même période l'année dernière.

Le Baromètre des affairesMD de ce mois-ci indique un certain ralentissement du marché du travail. En effet, 45 % des propriétaires de PME se disent freinés par les pénuries de travailleurs qualifiés, le plus faible pourcentage en près de deux ans. La situation est plus stable en ce qui concerne les pénuries de main-d'œuvre peu ou non qualifiée, qui freineraient 34 % des propriétaires. Les employeurs sont moins susceptibles (18 %) d'embaucher du personnel au cours des trois prochains mois qu'ils l'étaient en mai 2023 (22 %) ou en mai 2022 (23 %).

« La demande de main-d'œuvre est généralement plus forte à ce temps-ci de l'année. Il se peut que les propriétaires de PME s'adaptent à la situation ou embauchent moins et choisissent de travailler plus d'heures ou de diminuer leurs services. Il faut dire que l'immigration massive amènera une vague de candidats sur le marché. Ils ne seront peut-être pas embauchés immédiatement, mais ils finiront par contribuer au bassin de travailleurs qualifiés », explique Andreea Bourgeois, directrice de l'économie à la FCEI.

La proportion de propriétaires de PME signalant une insuffisance de la demande intérieure a atteint 32 %, un sommet dans les deux dernières années. Ce taux, qui suit manifestement une tendance à la hausse depuis son bas niveau (21 %) en juin 2022, se rapproche du taux historique de 36 %. L'indicateur de commandes en instance semble se régulariser, et de plus en plus de commerçants signalent des stocks invendus.

« Même si les données d'un mois ne dégagent pas nécessairement une tendance et qu'il reste du chemin à faire, plusieurs signes laissent entrevoir un certain ralentissement de l'économie », conclut Simon Gaudreault.

Méthodologie

Baromètre des affairesMD de juin : Les résultats de juin 2023 s'appuient sur 528 réponses recueillies auprès d'un échantillon aléatoire stratifié de membres FCEI dans le cadre d'un sondage par Internet à accès contrôlé. Les données se fondent sur les réponses reçues entre le 5 et le 13 juin. Les résultats sont exacts à +/- 4,3 points de pourcentage, 19 fois sur 20. Chaque mois, l'ensemble des indicateurs est recalculé pour le mois précédent afin d'inclure tous les résultats du sondage de ce mois. L'indice de confiance étant mesuré sur une échelle de 0 à 100, un niveau supérieur à 50 signifie que les entrepreneurs qui s'attendent à de meilleurs résultats pour les trois ou douze prochains mois sont plus nombreux que ceux qui envisagent une performance plus faible. L'indice s'approche normalement de 65 lorsque la croissance économique atteint son plein potentiel.

