MONTRÉAL, le 29 sept. 2023 /CNW/ - Selon le dernier Baromètre des affairesMD de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), plus de la moitié (51 %) des propriétaires de PME disent que leurs coûts d'emprunt affectent leurs activités. Cette proportion dépasse largement la moyenne historique de 22 % et représente un record depuis que la FCEI a commencé à faire le suivi de cet indicateur en 2009. À la suite d'une forte augmentation sur deux mois, une part record de propriétaires de PME (36 %) cite le manque de fonds de roulement parmi les principaux obstacles à la croissance de leur entreprise.

De nombreux propriétaires de PME ont subi d'autres contraintes de coûts en septembre : 67 % (+9 % c. à août) d'entre eux ont cité l'énergie et les carburants, alors que 62 % (stable) ont cité les salaires et 61 % (stable), les impôts et la réglementation.

« La Banque du Canada a encore augmenté son taux directeur en juin et en juillet, puis a décidé de le maintenir à 5 % en septembre. Malgré cette récente pause, les PME sont toujours plus nombreuses à avoir de grandes difficultés à obtenir du financement dans un environnement d'affaires déjà très difficile. Il faut savoir que chaque dollar dépensé dans une PME permet de garder 0,66 $ dans l'économie locale. À l'approche des Fêtes, nous devons faire l'effort d'acheter local dans la mesure du possible », explique Andreea Bourgeois, directrice de l'économie à la FCEI.

L'indice de confiance des propriétaires de PME pour les 12 prochains mois a baissé considérablement, reculant de 6 points pour s'établir à 48,7.

Par ailleurs, les deux plus grandes provinces, soit l'Ontario (48,9) et le Québec (49,8), affichent les résultats les plus faibles, avec des indices inférieurs à 50.

« La confiance des PME québécoises est très basse et stagne depuis un an. Cela devrait envoyer des signaux au ministre des Finances du Québec pour agir dès sa prochaine mise à jour économique, afin de stimuler nos petites entreprises qui naviguent déjà dans les eaux troubles de la fiscalité la plus lourde du pays », déclare François Vincent, vice-président du Québec à la FCEI.

Les propriétaires d'entreprise des secteurs de l'agriculture (38,0), du commerce de détail (42,3) et du commerce de gros (47,4) sont les moins optimistes, alors que les secteurs des services comme l'information et les loisirs (63,2) ainsi que la santé et l'éducation (65,7) se situent en tête du classement.

« Plusieurs indicateurs de notre Baromètre des affaires continuent de révéler un environnement d'affaires difficile et une reprise économique léthargique. Les propriétaires de PME n'étaient pas particulièrement optimistes et avaient déjà de la difficulté à obtenir du financement avant les récentes annonces du gouvernement au sujet du CUEC et de l'assurance-emploi. La situation risque de devenir de plus en plus périlleuse s'il n'y a jamais de répit en vue », conclut Simon Gaudreault, économiste en chef et vice-président de la recherche à la FCEI.

Méthodologie

Baromètre des affairesMD de septembre : Les résultats de septembre 2023 s'appuient sur 520 réponses recueillies auprès d'un échantillon aléatoire stratifié de membres FCEI dans le cadre d'un sondage par Internet à accès contrôlé. Les données se fondent sur les réponses reçues entre le 5 et le 15 septembre. Les résultats sont exacts à +/- 4,3 points de pourcentage, 19 fois sur 20. Chaque mois, l'ensemble des indicateurs est recalculé pour le mois précédent afin d'inclure tous les résultats du sondage de ce mois. L'indice de confiance étant mesuré sur une échelle de 0 à 100, un niveau supérieur à 50 signifie que les entrepreneurs qui s'attendent à de meilleurs résultats pour les trois ou douze prochains mois sont plus nombreux que ceux qui envisagent une performance plus faible. L'indice s'approche normalement de 65 lorsque la croissance économique atteint son plein potentiel.

