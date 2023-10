MONTRÉAL, le 26 oct. 2023 /CNW/ - L'indice de confiance des PME sur 12 mois, qui est à la baisse depuis plusieurs mois, a reculé de 1,5 point pour s'établir à 47,2 en octobre. Il s'agit du résultat le plus faible enregistré pour cet indicateur depuis les débuts de la pandémie, soit en avril 2020, et du troisième plus faible résultat en près de 15 ans.

« Bien que l'édition de notre rapport Perspectives trimestrielles des PME publiée la semaine dernière prévoit que l'économie échappera de justesse à une récession aux T3-T4 2023, plusieurs signes laissent présager de grandes difficultés pour les PME. Beaucoup de propriétaires nous disent que leur entreprise tourne à plein régime et est achalandée, mais qu'ils ne réalisent aucun bénéfice. Les PME canadiennes font face à un nombre incroyable de difficultés en ce moment : inflation, pressions financières, problèmes de main-d'œuvre et incertitude, entre autres », souligne Simon Gaudreault, économiste en chef et vice-président de la recherche à la FCEI.

L'indice de confiance à long terme a chuté de plusieurs points dans presque toutes les provinces, le Québec (46,1) et l'Ontario (46,5) ayant enregistré les résultats les plus faibles.

« Le niveau de confiance des propriétaires de PME québécoises est le plus bas au pays. Cela fait de longs mois que l'optimisme est loin d'être au rendez-vous. Cette situation nous inquiète et devrait alerter le ministre des Finances et l'inciter à agir dès la prochaine mise à jour économique et dans son prochain budget », déclare François Vincent, vice-président Québec à la FCEI.

Au chapitre des meilleures nouvelles, les plans moyens de hausse des prix et des salaires ont évolué de façon favorable jusqu'ici en 2023, et s'établissent respectivement à 3,0 % et 2,9 % en octobre. La décision de la Banque du Canada de ne pas davantage hausser son taux d'intérêt directeur, annoncée hier, est une bonne nouvelle pour les nombreux entrepreneurs qui sont aux prises avec des difficultés financières ou qui espèrent que la confiance des consommateurs sera en mesure de se rétablir prochainement.

En revanche, les résultats du sondage d'octobre montrent aussi qu'une part historiquement élevée des propriétaires de PME s'inquiètent toujours des coûts d'occupation (29 %), d'emprunt (44 %), d'assurance (56 %) et salariaux (66 %).

La part des propriétaires de PME touchés par la pénurie de main-d'œuvre qualifiée a aussi légèrement augmenté en octobre, passant à 49 %, et demeure supérieure à la moyenne historique de 35 %. Le rapport Perspectives trimestrielles des PME indiquait la semaine dernière que le taux de postes vacants du secteur privé canadien a diminué au T3. Cependant, il y a encore près de 600 000 postes à pourvoir, ce qui demeure une augmentation de près de 50 % comparativement aux chiffres enregistrés avant la pandémie.

La part des propriétaires de PME indiquant une demande intérieure insuffisante, en augmentation depuis le printemps dernier, est passée de 39 % en septembre à 43 % en octobre. Fait révélateur, malgré l'approche de la saison du magasinage des Fêtes, les propriétaires d'entreprise du secteur du commerce de détail (40,7) demeurent les moins optimistes.

« L'assouplissement du marché du travail et l'évolution des plans moyens de hausse des salaires et des prix sont de bonnes nouvelles sur le plan de l'inflation pour les entreprises durement touchées par les coûts élevés. Cependant, nos indicateurs montrent que leurs perspectives sont encore loin d'être réjouissantes. Les propriétaires de PME se demandent ce que les prochains mois leur réservent, surtout compte tenu de la situation géopolitique internationale et de la date limite de remboursement des prêts du Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes fixée en janvier 2024, qui approche à grands pas », déclare Andreea Bourgeois, directrice de l'économie à la FCEI.

Méthodologie

Baromètre des affairesMD d'octobre : Les résultats d'octobre 2023 s'appuient sur 596 réponses recueillies auprès d'un échantillon aléatoire stratifié de membres FCEI dans le cadre d'un sondage par Internet à accès contrôlé. Les données se fondent sur les réponses reçues entre le 3 et le 11 octobre. Les résultats sont exacts à +/- 4,0 points de pourcentage, 19 fois sur 20. Chaque mois, l'ensemble des indicateurs est recalculé pour le mois précédent afin d'inclure tous les résultats du sondage de ce mois. L'indice de confiance étant mesuré sur une échelle de 0 à 100, un niveau supérieur à 50 signifie que les entrepreneurs qui s'attendent à de meilleurs résultats pour les trois ou douze prochains mois sont plus nombreux que ceux qui envisagent une performance plus faible. L'indice s'approche normalement de 65 lorsque la croissance économique atteint son plein potentiel.

