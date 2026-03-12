MONTRÉAL, le 12 mars 2026 /CNW/ - Barlow Métal Inc. (« la Société » ou « Barlow ») a le plaisir d'annoncer la nomination de Denis V. Lachance au poste de président et chef de la direction. M. Lachance assurera la continuité des opérations et l'avancement des activités de développement du projet Collines de Fer suite à la démission de Simon Britt qui occupait ces fonctions depuis septembre 2024.

M. Lachance, diplômé de l'Université Laval en génie minier, compte plus de 40 ans d'expérience dans la réalisation d'études de faisabilité, de revues diligentes, ainsi que dans le développement et l'exploitation de projets miniers majeurs de métaux de base et de métaux précieux au Canada et à l'international.

Au cours de sa carrière, il a occupé plusieurs postes d'administrateur et de direction auprès de Falconbridge Limited, Mines Noranda, Xstrata Nickel, Koniambo Nickel et X2 Resources. Plus récemment chez Ressources Minières Radisson, il a été président du conseil de 2016 à 2024 et président et chef de la direction par intérim de septembre 2022 à juin 2024.

M. Lachance a réintégré Barlow en 2025 à titre de membre du comité technique. Il travaillera étroitement avec le conseil d'administration afin de poursuivre les priorités stratégiques de Barlow, notamment le développement du projet Collines de.

Guy Dufresne, président du conseil, a déclaré :

« Au nom du conseil d'administration je remercie Simon Britt pour le bon travail qu'il a réalisé. Denis, qui a été impliqué avec Barlow dans diverses fonctions depuis plus de 12 ans a accepté le défi d'amener le projet Collines de Fer en production. J'ai confiance qu'il a les talents et l'expérience pour mener à terme cet objectif. »

À propos de Barlow Métal Inc.

Barlow Métal Inc., une société privée fondée en 1987, détient trois (3) propriétés de fer à 100%, soit Collines de Fer, Rivière Adam et Orvilliers, situées à 130 km au nord-nord-ouest de la ville d'Amos, dans la région de l'Abitibi, et à 75 km à l'ouest-sud-ouest de la ville de Matagami, dans la région du Nord-du-Québec, au Canada. De 2002 à 2025, la Société a investi plus de 12 millions $CA en fonds privés dans l'exploration, les essais métallurgiques et études d'ingénierie, principalement sur le projet Collines de Fer.

Le rapport technique préparé selon les exigences de la norme NI 43-101 et intitulé « Preliminary Economic Assessment of the Iron Hills Project in Western Abitibi, Québec, Canada », disponible sur SEDAR+, présente une évaluation favorable pour la construction d'installations minières et de traitement visant à produire un concentré de minerai de fer de qualité réduction directe (RD) pour bouletage depuis le projet Collines de Fer.

Notes concernant les informations prospectives

Ce communiqué de presse contient certaines informations et déclarations pouvant constituer des « informations prospectives ». Les informations prospectives sont des déclarations qui ne sont pas des faits historiques et sont généralement, mais pas toujours, identifiées par l'utilisation de termes tels que « prévoit », « s'attend à », « est prévu », « budgète », « planifie », « estime », « continue », « prévoit », « projette », « prédit », « a l'intention de », « anticipe », « vise », « cible » ou « croit », ou par des variantes ou des formes négatives de ces mots et expressions, ou encore par des formulations indiquant que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « devraient », « seraient » ou « seront » entrepris, se produire ou être réalisés. Les informations prospectives comportent intrinsèquement des risques, des incertitudes et d'autres facteurs échappant à la capacité de prévision ou de contrôle de la Société. Les déclarations, à l'exception des faits historiques inclus dans ce communiqué de presse, qui portent sur des événements, des développements ou des performances futurs que Barlow s'attend à voir se réaliser, sont des informations prospectives.

Ces déclarations comprennent, entre autres, les attentes de la direction concernant le projet Collines de Fer, son objectif, notamment l'évaluation du potentiel de production d'un produit de qualité RD. Ces déclarations sont nécessairement fondées sur un certain nombre de croyances, d'hypothèses et d'opinions de la direction de la Société à la date à laquelle elles sont faites et sont assujetties à de nombreux risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels et les événements futurs diffèrent sensiblement de ceux prévus ou projetés. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs dans le cas où les croyances, les estimations ou les opinions de la direction, ou d'autres facteurs devraient changer, sauf si la loi l'exige.

