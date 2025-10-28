MONTRÉAL, le 28 oct. 2025 /CNW/ - Barlow Métal inc. (la « Société » ou « Barlow ») est heureuse d'annoncer le dépôt de son rapport technique conforme au Règlement 43-101 intitulé « Technical Report - Preliminary Economic Assessment - Iron Hills Project - Western Abitibi, Quebec, Canada » daté du 24 octobre 2025 et ayant une date d'effet au 9 septembre 2025 (le « Rapport technique »), ainsi que la nomination de Josianne Beaudry au conseil d'administration.

Dépôt du Rapport technique

Le Rapport technique supporte les résultats de l'évaluation économique préliminaire (« EEP ») du projet Collines de Fer, détenu en propriété exclusive par Barlow et situé dans l'ouest de l'Abitibi, au Québec (le « projet Collines de Fer »), tels qu'ils ont été annoncés dans le communiqué de Barlow du 9 septembre 2025. Il n'y a aucune différence importante entre le Rapport technique et les résultats divulgués dans le communiqué du 9 septembre 2025.

Le Rapport technique préparé à la demande de Barlow en collaboration avec les firmes indépendantes d'ingénierie et de géologie DRA Americas Inc., Evomine Consulting Inc., SGS Canada Inc. Services Géologiques, GS2 Consultants Inc. et Geodoz conseil Inc., est disponible sous le profil de la Société sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca et sur le site web de la Société à l'adresse barlowmetal.ca.

Faits saillants du EPP (tels que précédemment divulgués) :

TRI après impôts : 17,3 %

après impôts : VAN après impôts : 1,0 milliard $CA (taux d'actualisation de 8 %)

après impôts : (taux d'actualisation de 8 %) Dépenses d'immobilisations initiales (« CAPEX ») : 771,7 millions $CA[1]

») : Période de récupération après impôts : 5,3 ans

après impôts : Flux de trésorerie cumulé non actualisé après impôts : 6,0 milliards $CA

après impôts : Durée de vie de la mine (« LOM ») à ciel ouvert : 31 ans

») à ciel ouvert : Ratio de déblaiement : 0,14 tonne de stérile par tonne de minéralisation

: tonne de stérile par tonne de minéralisation Production de concentré de minerai de fer de qualité réduction directe (« RD »)

Le Rapport technique a évalué favorablement la construction d'installations minières et de traitement visant à produire un concentré de minerai de fer de qualité RD pour bouletage depuis le projet Collines de Fer. Le Rapport technique présente un plan de développement par phases pour une exploitation minière à ciel ouvert de 31 ans avec une rentabilité économique. La fosse d'Aragon devrait produire une production annuelle moyenne de concentré de minerai de fer de qualité RD d'environ 2,2 millions tms pour les années 1 à 11, puis de 4,3 millions tms pour les années 12 à 31, à des teneurs supérieures à 67% Fe. Grâce à des liaisons ferroviaires directes, la production peut être expédiée vers la région sidérurgique des Grands Lacs aux Canada et États-Unis, ou via les ports d'exportation de Saguenay, Montréal et la ville de Québec.

Le EEP est de nature préliminaire et inclut des ressources minérales. Les ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n'ont pas de viabilité économique démontrée. Il n'existe aucune certitude que le développement des ressources, la production ou les prévisions économiques sur lesquelles repose le EEP se réaliseront.

Personnes qualifiées

Le Rapport technique a été préparé par les « personnes qualifiées » au sens du Règlement 43-101sur l'information concernant les projets miniers suivantes:

Nigel Fung, ing. - DRA Americas Inc.

Masoud Gorjian, ing. - DRA Americas Inc.

Stephen Coates, ing. - Evomine Conseils inc.

Alexandre Burelle, ing. - Evomine Conseils inc.

Maxime Dupéré, géo. - SGS Canada Inc. Services Géologiques

Kaden Pearce, ing. - GS2 Consultants

Maude Lévesque Michaud, ing. - Géodoz conseil inc.

Chaque personne qualifiée a examiné et approuvé la divulgation des informations scientifiques et techniques contenues dans le présent communiqué de presse qui sont pertinentes à son domaine de responsabilité.

Nomination au conseil d'administration

La Société est également heureuse d'annoncer que Mme Josianne Beaudry a rejoint le conseil d'administration à compter du 1er octobre 2025. Mme Beaudry, associée chez Lavery, de Billy, possède plus de vingt (20) ans d'expérience en droit des valeurs mobilières et en droit minier. Elle siège actuellement au conseil d'administration de l'Association de l'exploration minière du Québec et de Métaux Niobay inc., et a précédemment été membre du Comité consultatif local de la Bourse de croissance TSX (Montréal).

Mme Beaudry apporte une expertise précieuse dans les domaines clés de la planification stratégique et de la gouvernance d'entreprise, ce qui renforcera le leadership de la Société alors qu'elle fait progresser le projet Collines de Fer et d'autres initiatives de croissance. Elle succède à Jérôme Gendron, qui a démissionné de son poste d'administrateur le 30 septembre 2025.

Guy Dufresne, président du conseil, a déclaré :

« Nous sommes très heureux de faire progresser notre projet Collines de Fer avec le dépôt officiel du Rapport technique du EEP et d'accueillir Josianne au conseil d'administration. Ces jalons reflètent nos progrès continus et notre engagement à créer de la valeur à long terme pour nos actionnaires. »

« Au nom du conseil et de l'équipe Barlow, je tiens à remercier sincèrement Jérôme pour ses nombreuses années d'engagement, de perspicacité et de contributions à la Société, en tant qu'actionnaire et administrateur. Nous lui souhaitons tout le meilleur pour sa retraite bien méritée. »

À propos de Barlow Métal inc.

Barlow Métal inc., une société privée fondée en 1987, détient trois (3) propriétés de fer à 100%, soit Collines de Fer, Rivière Adam et Orvilliers, situées à 130 km au nord-nord-ouest de la ville d'Amos, dans la région de l'Abitibi, et à 75 km à l'ouest-sud-ouest de la ville de Matagami, dans la région du Nord-du-Québec, au Canada. De 2002 à 2021, la Société a investi plus de 11 millions $CA en fonds privés dans l'exploration, les essais métallurgiques et le développement, principalement sur le projet Collines de Fer.

Notes concernant les Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient certaines informations et déclarations pouvant constituer des « informations prospectives » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les déclarations prospectives sont des déclarations qui ne sont pas des faits historiques et sont généralement, mais pas toujours, identifiées par l'utilisation de termes tels que « prévoit », « s'attend à », « est prévu », « budgète », « planifie », « estime », « continue », « prévoit », « projette », « prédit », « a l'intention de », « anticipe », « vise », « cible » ou « croit », ou par des variantes ou des formes négatives de ces mots et expressions, ou encore par des formulations indiquant que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « devraient », « seraient » ou « seront » entrepris, se produire ou être réalisés. Les déclarations prospectives comportent intrinsèquement des risques, des incertitudes et d'autres facteurs échappant à la capacité de prévision ou de contrôle de la Société. Les déclarations, à l'exception des faits historiques inclus dans ce communiqué de presse, qui portent sur des événements, des développements ou des performances futurs que Barlow s'attend à voir se réaliser, sont des déclarations prospectives.

Ces déclarations comprennent, entre autres, les attentes de la direction concernant : (i) le projet Collines de Fer, son objectif, notamment l'évaluation du potentiel de production d'un produit de qualité RD, l'échéancier prévu du projet, les aspects économiques, les dépenses en capital, le budget et le financement, les indicateurs de production et financiers, les paramètres techniques, le schéma de traitement, les permis et autorisations, les infrastructures disponibles et prévues, l'empreinte environnementale attendue, les gains d'efficacité et les avantages économiques et autres, ainsi que les interactions avec les parties prenantes et les partenaires stratégiques ; (ii) la transition des méthodes de production de l'industrie sidérurgique vers des procédés à faibles émissions et la production d'acier vert, y compris la demande croissante anticipée pour des produits de minerai de fer de qualité supérieure, le déficit du marché associé et les primes plus élevées, ainsi que la participation, la contribution et le positionnement de la Société dans ce contexte ; (iii) les initiatives, objectifs, cibles et attentes en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de CO₂ ; et (iv) la croissance et les opportunités générales de la Société. Les déclarations relatives aux « ressources » sont considérées comme des déclarations prospectives, car elles impliquent une évaluation implicite, fondée sur certaines estimations et hypothèses, selon laquelle les ressources décrites existent dans les quantités prévues ou estimées. Les ressources réelles peuvent être supérieures ou inférieures aux estimations fournies dans le présent document.

Bien que Barlow estime que les attentes exprimées dans ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, dont la plupart échappent au contrôle de la Société, et qui peuvent entraîner des écarts importants entre les résultats, performances ou réalisations réels de la Société et ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Les facteurs pouvant entraîner des écarts significatifs comprennent, sans s'y limiter : (i) les résultats de l'EEP du projet Collines de Fer ; (ii) les modifications des hypothèses utilisées pour préparer l'EEP ; (iii) les retards liés au projet Collines de Fer ; (iv) le calendrier et l'incertitude liés à la transition de l'industrie vers l'acier vert et les fours à arc électrique ; (v) la disponibilité continue de capitaux et de financements, ainsi que les conditions économiques, de marché ou commerciales générales ; (vi) les incertitudes économiques, concurrentielles, politiques et sociales générales, incluant les changements aux lois, règlements et politiques affectant l'industrie minière ; (vii) les prix futurs du minerai de fer ; (viii) les coûts futurs de transport ; (x) les retards dans l'obtention des autorisations gouvernementales, des permis nécessaires ou dans l'achèvement des activités de développement ou de construction ; et (xi) les risques et responsabilités environnementaux. Il ne peut être garanti que ces informations s'avéreront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces déclarations prospectives. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas accorder une confiance excessive à ces informations prospectives.

Toutes les informations prospectives de Barlow contenues dans ce communiqué de presse sont fournies à la date des présentes ou à toute autre date précisée dans les déclarations prospectives, et sont basées sur les opinions et estimations de la direction de Barlow ainsi que sur les informations disponibles à la direction à la date des présentes. Barlow décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les informations prospectives, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi l'exige. Barlow avertit que la liste ci-dessus des risques et incertitudes n'est pas exhaustive. Les lecteurs doivent examiner attentivement les facteurs mentionnés ci-dessus ainsi que les incertitudes et les risques qu'ils représentent.

[1] Avant coûts d'exploitation capitalisés de 60,4M$CA

SOURCE Barlow Metal Inc.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter : Simon Britt, Président et Chef de la direction Barlow Métal inc., barlowmetal.ca, [email protected], +1-514-386-5087