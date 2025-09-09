TRI après impôts : 17,3 %

MONTRÉAL, le 9 sept. 2025 /CNW/ - Barlow Métal inc. (« la Société » ou « Barlow ») a le plaisir d'annoncer les résultats de l'Étude Préliminaire Économique (« l'Étude ») pour son projet Collines de Fer (« Collines de Fer ») détenu à 100%, situé sur les terres ancestrales de la Première Nation Abitibiwinni, à 130 km au nord-nord-ouest de la ville d'Amos, dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, au Québec, Canada. L'Étude suit les normes NI 43-101 et a été préparée en collaboration avec les firmes d'ingénierie et de géologie indépendantes DRA Americas Inc., Evomine Conseils inc., SGS Canada Inc. Services Géologiques, GS2 Consultants inc. et Géodoz conseil inc.

L'Étude du projet Collines de Fer a évalué la construction d'installations minières et de traitement visant à produire un concentré de minerai de fer de qualité RD pour bouletage. L'Étude présente un plan de développement par phases pour une exploitation minière à ciel ouvert de 31 ans avec une rentabilité économique robuste. La fosse d'Aragon devrait produire une moyenne annuelle de concentré de minerai de fer de qualité RD d'environ 2,2 millions tms pour les années 1 à 11, puis de 4,3 millions tms pour les années 12 à 31, à des teneurs supérieures à 67% Fe. Grâce à des liaisons ferroviaires directes, la production peut être expédiée vers la région sidérurgique des Grands Lacs au Canada et aux États-Unis, ou via les ports d'exportation de Saguenay, Montréal et la ville de Québec.

Guy Dufresne, président du conseil, a déclaré :

« L'Étude de Collines de Fer marque une étape cruciale pour Barlow et représente un jalon important vers la concrétisation du projet. Le gisement Collines de Fer est de classe mondiale à plusieurs égards:

Volume de minerai de fer: Collines de Fer est situé au centre d'un ensemble de trois propriétés de minerai de fer couvrant plus de 13 000 hectares sur une longueur de 34 km ; Qualité du minerai de fer: Les essais ont produit un concentré à 68,2% Fe avec peu d'impuretés; Équipe de base hautement compétente : La nouvelle équipe possède de nombreuses années d'expérience pertinente et est capable d'attirer les talents supplémentaires nécessaires ; et L'Étude démontre des résultats financiers robustes soutenus par des attributs favorables: Le traitement du minerai de magnétite nécessite des infrastructures plus petites comparé au minerai d'hématite (gisements de la Côte-Nord et du Brésil) et est avantageux au stade de bouletage (clients en aval) combiné à son ratio de décapage très faible rend Collines de Fer attrayant pour les investisseurs potentiels et les partenaires stratégiques.

Nous avons l'intention d'avancer pour atteindre les objectifs de production dans un avenir proche. »

Résumé économique et Hypothèses clés de l'Étude

RÉSUMÉ DES HYPOTHÈSES CLÉS UNITÉ

Estimé ressource exploitable - Mesurées M tms 351,8 Estimé ressource exploitable - Indiquées M tms 112,0 Estimé ressource exploitable - Inférées M tms 62,1 Durée de vie de la mine en production Années 31 Production annuelle moyenne - Années 1 à 11 M tms 2,2 Production annuelle moyenne - Années 12 à 31 M tms 4,3 Teneur moyenne Fetot1 à l'usine de concentration % 21,08 Teneur moyenne Femag2 à l'usine de concentration % 15,21 Récupération métallurgique moyenne Femag % 90 Teneur moyenne du concentré vendu % Fe Concentré de minerai de fer de qualité RD supérieur à 67% Ratio de déblaiement moyen Stérile : Minerai Fer 0,14 HYPOTHÈSES MACROÉCONOMIQES ET DE MARCHÉ $CA $US Prix brut du concentré basé sur: (i) Moyenne 5 ans de l'indice P62 (123,66 $US) et (ii) Prime additionnelle pour le concentré de minerai de fer de qualité RD supérieur à 67% (30,34 $US) $/tms 215,6 154,0 Coût moyen de transport - Années 1 à 9 $/tms 38,5 27,5 Coût moyen de transport - Années 10 à 31 $/tms 22,5 16,1 Taux de change moyen $CA : $US 1,40 DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS $CA $US Immobilisations initiales M 771,7 551,2 Immobilisations d'expansion - Années 10-11 M 917,7 655,5 COÛT D'EXPLOITATION PAR TONNE DE CONCENTRÉ VENDU $CA $US Coût comptant total $/tms 72,8 52,0 Coût Maintien Tout Inclus (« CMTI ») total $/tms 143,2 102,2

RÉSULTATS ÉCONOMIQUES SCÉNARIO DE BASE PRIX DU MARCHÉ (3 dernières années civiles : 2022-2024) $CA $US $CA $US Prix brut du concentré basé sur: (i) Moyenne sur 5 ans de l'indice P62 (123,66 $US) et (ii) Prime additionnelle pour le concentré de Fer qualité RD supérieur à 67% (30,34 $US) 215,6 154,0 203,3 145,2 AVANT IMPÔT $CA $US

VAN à 8% en M 1,885 1,346 TRI 21,5 % Période de recouvrement (années) 4,9 APRÈS IMPÔT $CA $US VAN à 8% en M 1,042 744

TRI 17,3 % Période de recouvrement (années) 5,3

____________________________ 1 Fetot: Fer soluble. 2 Femag: Fer magnétique.

L'estimation des dépenses en immobilisations du projet Collines de Fer comprend l'estimation des dépenses en immobilisations initiales, l'estimation des dépenses en immobilisations d'expansion et l'estimation des dépenses en immobilisations de maintien. Voir le tableau ci-dessous.



SOMMAIRE DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS SECTEUR DE COÛT IMMOBILISATIONS INITIALES (M $CA) IMMOBILISATIONS D'EXPANSION (M $CA) IMMOBILISATIONS de MAINTIEN (M $CA) TOTAL (M $CA) Exploitation minière 23,1 49,9 564,7 637,7 Électricité et communications 5,3 - 17,2 22,5 Infrastructure du site 54,6 10,8 - 65,4 Usine de traitement 349,2 326,3 185,7 861,2 Infrastructure hors site - 208,0 - 208,0 Gestion des résidus, des déchets miniers et de l'eau 39,4 19,6 - 59,0 Coûts indirects 145,2 112,9 - 258,1 Contingence 154,9 190,2 - 345,1 Réhabilitation - - 100,00 100,0 Sous-total 771,7 917,7 867,6 2,557,0 Coûts d'exploitation capitalisés 60,4 - - 60,4 Total 832,1 917,7 867,6 2,617,4

Les coûts d'exploitation comprennent les coûts liés à l'extraction minière, au traitement, à la gestion des déchets et de l'eau, ainsi que les frais généraux et administratifs. Le coût moyen d'exploitation sur la durée de vie de la mine est de 14,77 $CA par tonne traitée. Voir tableau ci-dessous.



SOMMAIRE DES COÛTS D'EXPLOITATION SECTEUR DE COÛT TOTAL (M $CA) $CA/tonne traitée $CA/tonne de concentré Exploitation minière 3 089,7 5,87 28,93 Traitement 3 356,7 6,38 31,43 Gestion des déchets et de l'eau 352,4 0,67 3,30 Frais généraux et administratifs 974,7 1,85 9,13 Total 7 773,5 14,77 72,79

Mine

Le projet Collines de Fer est prévu comme une mine à ciel ouvert conventionnelle développée par phases de production accélérant le délai de génération de revenus avec une expansion au cours des années 10 et 11 financée par les flux de trésorerie disponibles.

Les opérations minières utiliseront des foreuses, des camions de transport jumelés à des pelles hydrauliques, avec le concasseur situé à la sortie ouest de la fosse d'Aragon. Le taux d'extraction maximal, après l'expansion des années 10 et 11, est estimé à 28 Mtpa sur les 20 années restantes. Un total de 525,9 M tms de minéralisation seront minés à une teneur moyenne en fer de 15,21% Femag (Fer magnétique) avec un total de 71,8 M tms de stériles et de morts-terrains combinés, résultant un ratio de déblaiement très faible de 0,14 tonne de stérile par tonne de Minerai Fer minée. Cela se traduit par un ratio remarquablement bas de 4,9 tonnes déplacées par tonne de concentré de minerai de fer de qualité RD produite réduisant les coûts d'exploitation minière sur la durée de vie de la mine et les dépenses en immobilisations initiales du projet Collines de Fer.

Usine de concentration

L'usine de concentration proposée pour Collines de Fer repose sur le schéma de procédé développé grâce aux investissements de la Société dans les essais métallurgiques réalisés au cours des dix (10) dernières années. Les contributions des conseillers techniques, des équipes d'ingénierie et des fabricants sélectionnés ont permis de concevoir le schéma de procédé qui permettra la production d'un concentré de minerai de fer de qualité DR à une teneur supérieure à 67% Fe et une teneur inférieure à 2,5% en SiO₂ + Al₂O₃, avec une récupération en Femag de 90 %, permettant une production moyenne annuelle de 2,2 M tms des années 1 à 11, et de 4,3 M tms des années 12 à 31.

Le schéma de procédé s'inspire du projet Iron Bridge, exploité en coentreprise par Fortescue Metals Group et Formosa Steel IB en Australie-Occidentale, qui produit un concentré de magnétite à 67% de haute pureté. Sa conception innovante permet une exploitation à haute efficacité énergétique à la tête de l'industrie.

Le schéma de procédé comprend des technologies éprouvées et modernes pour le traitement de la magnétite (minerai de fer), incluant un concasseur giratoire, un concasseur à cône standard, des broyeurs à cylindres haute pression (« HPGR »), une séparation magnétique à sec, des HPGR secondaires, une classification par air, ainsi qu'un circuit concentration humide comprenant des séparateurs magnétiques à basse intensité, des broyeurs verticaux de re-broyage et un circuit de flottation inverse qui permettra la production d'un concentré de minerai de fer de qualité RD à une teneur supérieure à 67% Fe et une teneur inférieure à 2,5% en SiO₂ + Al₂O₃.

Infrastructures et avantages régionaux

Le projet Collines de Fer devrait bénéficier d'une ligne de transmission de 120 kV déjà construite, anciennement utilisée par la mine Selbaie (dont les opérations ont cessé en janvier 2004), d'un accès à l'eau, des routes en gravier existantes utilisées pour les opérations forestières, dans un marché du secteur minier régional éprouvé. La région de l'Abitibi est reconnue pour être une communauté fortement favorable à l'exploitation minière et fournit tous les services, fournitures, infrastructures et opérateurs miniers expérimentés pour le développement d'une opération minière réussie.

Un chemin de fer exploité par le CN reliant la ville de Matagami (à 85 km est-nord-est) offre des possibilités d'expédition pour livrer le concentré de minerai de fer de qualité RD à la région sidérurgique des Grands Lacs du Canada et des États-Unis ou via les ports d'exportation de Saguenay, Montréal et la ville de Québec.

Gestion des résidus

Le parc à résidus miniers (« PRM ») de Collines de Fer est conçue comme un système étagé, non confiné, semi-sec, situé à environ 200 m au sud de la fosse d'Aragon, sur un versant en pente. Conçue pour réduire l'impact environnemental et les déplacements de matériaux, le PRM exploite la topographie naturelle pour faciliter le déversement et le drainage passif à travers une série de cellules de séchage en terrasses. Le PRM est prévue en deux phases de développement :

Phase 1 (Années 1 à 11) : débit moyen de 11 Mtpa avec la construction initiale du bassin de clarification, des digues de départ et d'une capacité de confinement excédentaire.

Phase 2 (Années 12 à 31) : débit moyen de 22 Mtpa avec des cadences de construction annuelle plus faibles, rendus possibles par une sur-construction initiale et une utilisation accrue des résidus filtrés pour compenser la réduction de l'apport en stériles provenant de la fosse d'Aragon.

Environnement

L'acquisition des connaissances environnementales de référence sur le site de Collines de Fer a été réalisée par la firme Génivar il y a plusieurs années. À ce jour, aucun enjeu environnemental majeur n'a été identifié dans les travaux effectués.

Des études environnementales complémentaires telles que : des études hydrologiques, des analyses hydrogéologiques et géochimiques, des analyses de la qualité des sols, des eaux de surface, des eaux souterraines et des sédiments, ainsi que la caractérisation du milieu naturel, incluant les plans d'eau, les milieux humides, les espèces à statut particulier et les inventaires fauniques pour certaines espèces sont prévues prochainement.

Barlow s'engage envers une exploitation minière durable et respectera l'initiative Towards Sustainable Mining (« TSM »), établie en 2004 par l'Association minière du Canada. En adhérant aux principes directeurs du TSM, Barlow s'engage à faire preuve de leadership en :

Collaborant avec les communautés et les parties prenantes ;

Adoptant des pratiques environnementales à la tête de l'industrie en matière de réduction des émissions de CO₂ ;

S'engageant envers la santé et la sécurité des employés et des communautés environnantes.

Concentré de minerai de fer qualité RD et Prix

Le projet Collines de Fer devrait produire un concentré de minerai de fer de qualité RD. Face à l'attention croissante portée sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les procédés de fabrication de l'acier, l'industrie sidérurgique connaît une transformation structurelle de ses méthodes de production. Cette dynamique devrait créer une demande accrue pour le concentré de minerai de fer de haute pureté, à mesure que l'industrie adopte des technologies alternatives pour produire du fer liquide, telles que l'utilisation de fer réduit directement dans des fours à arc électrique au lieu de hauts fourneaux et des convertisseurs à oxygène.

Le concentré de minerai de fer de qualité RD étant un produit de niche dans l'industrie du minerai de fer, représentant environ 5 % de la production mondiale transporté par voie maritime, son prix est généralement négocié directement entre producteurs et acheteurs, sans indice de prix mondial disponible. En raison de sa teneur élevée en fer (plus de 67 % Fe) et faible teneur en impuretés, le prix du concentré de fer de qualité RD, utilisé comme matière première pour la fabrication de boulettes de qualité RD, devrait bénéficier d'une prime significative par rapport à l'indice de prix P65 du minerai de fer de haute qualité traditionnel, et suivre les indices des boulettes de qualité RD.

La Société estime que l'accélération de la transition vers une réduction des émissions dans la fabrication de l'acier entraînera une hausse de la demande pour les produits de qualité RD. En raison de cette demande croissante anticipée et de la rareté du produit, la Société croit que son produit qualité RD bénéficiera de primes croissantes au fil du temps.

L'hypothèse économique de base de l'Étude repose sur un prix réalisé brut moyen mixte basé sur l'indice de prix P62 des cinq dernières années de 123,66 $US/tms auquel s'ajoute une prime de 30,34 $US/tms pour le concentré de minerai de fer de qualité RD supérieur à 67% Fe. L'hypothèse économique de base de l'Étude est comparable au prix supposé de 154,00 $US/tms (incluant une prime de 34,00 $US/tms pour le concentré de minerai de fer de qualité RD) utilisé par Champion Iron dans l'étude de préfaisabilité du projet Kami.

Le prix réalisé FOB mine, net des coûts de transport estimés pour une livraison à un acheteur conceptuel (client en aval) au Canada ou aux États-Unis, est de 126,51 $US/tms pour les années 1 à 9 (représentant un coût de transport de 27,49 $US/tms) et de 137,93 $US/tms pour les années 10 à 31 (représentant un coût de transport de 16,07 $US/tms).

Engagement envers les parties prenantes

Le projet Collines de Fer est situé sur le territoire ancestral de la Nation algonquine Anishinaabeg. La communauté concernée est la Première Nation Abitibiwinni, résidant principalement dans la communauté de Pikogan, dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue. La communauté de Pikogan est située à trois (3) kilomètres de la ville d'Amos, sur la rive ouest de la rivière Harricana.

La Société s'est engagée auprès de la Première Nation Abitibiwinni et croit en l'établissement d'une relation de confiance et de respect avec le Conseil de la Première Nation Abitibiwinni et les utilisateurs du territoire en faisant preuve de transparence, en respectant l'utilisation traditionnelle du territoire, en mettant en œuvre des plans de communication et de consultation continue, et en proposant des scénarios de participation gagnant-gagnant dans le cadre du développement du projet Collines de Fer.

Dépôt de l'Étude et personnes qualifiées

L'Étude sera déposée sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca ainsi que sur son site web à l'adresse www.barlowmetal.ca, dans un délai de 45 jours suivant la date du présent communiqué.

Les personnes qualifiées suivantes ont participé à la préparation de l'Étude:

Daniel Gagnon , ing. - DRA Americas Inc.

, ing. - DRA Americas Inc. Nigel Fung , ing. - DRA Americas Inc.

, ing. - DRA Americas Inc. Stephen Coates , ing. - Evomine Conseils inc.

, ing. - Evomine Conseils inc. Alexandre Burelle , ing. - Evomine Conseils inc.

, ing. - Evomine Conseils inc. Maxime Dupéré, géo. - SGS Canada Inc. Services Géologiques

Kaden Pearce , ing. - GS2 Consultants

, ing. - GS2 Consultants Maude Lévesque Michaud, ing. - Géodoz conseil inc.

Chaque personne qualifiée a examiné et approuvé ou a préparé, selon le cas, la divulgation des informations scientifiques et techniques présentées dans le présent communiqué de presse qui sont pertinentes à son domaine de responsabilité et a vérifié les données sous-jacentes à ces informations techniques.

Estimation des Ressources Minérales

Le tableau ci-dessous présente l'estimation des ressources minérales du projet Collines de Fer, estimées à une teneur de coupure de 3,5% Femag (fer magnétique), à l'intérieur d'une fosse à ciel ouvert optimisée, basée sur un prix de 140,0 $US/tms pour un concentré de fer de qualité RD à une teneur supérieur à 67% Fe. Un taux de change de 1,40 $CA : $US a été utilisé. Les ressources minérales mesurées et indiquées en fosse à ciel ouvert pour le projet Collines de Fer sont estimées à 1 266,0 Mt avec une teneur moyenne de 14,82% Femag, et les ressources minérales présumées en fosse à ciel ouvert à 998,1 Mt avec une teneur moyenne de 14,64% Femag. Les ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n'ont pas démontré de viabilité économique.



ESTIMATION DES RESSOURCES MINÉRALES

CATÉGORIE TONNES Femag Fetot DENSITÉ

(Mt) ( %) ( %) (t/m3) Collines de Fer Mesurées 828,0 14,94 20,96 3,19 Indiquées 438,0 14,58 19,95 3,16 M+I 1 266,0 14,82 20,61 3,18 Présumées 998,1 14,64 20,15 3,17

Notes sur les ressources minérales

1. Une formule de densité (2,645 + 0,026 × Fetot) a été utilisée pour estimer le tonnage à partir des volumes du modèle de blocs.

L'estimation des ressources minérales a été réalisée par Maxime Dupéré, géo. de SGS Services Géologiques, une personne qualifiée indépendante au sens de la norme NI 43-101. M. Dupéré a effectué une visite du site de la propriété Collines de Fer de Barlow le 15 avril 2021.

2. La classification des ressources minérales en ressources mesurées, indiquées et présumées est conforme aux normes de définition CIM 2014 pour les ressources et réserves minérales. La date effective de l'estimation des ressources minérales (ERM) de la propriété Collines de Fer est le 1er août 2025. 3. Tous les chiffres sont arrondis pour refléter la précision relative de l'estimation. Les totaux peuvent ne pas correspondre en raison des arrondis. 4. Toutes les ressources minérales sont présentées non diluées et in situ, délimitées par des modèles filaires 3D continus (formes exploitables), et sont considérées comme ayant des perspectives raisonnables d'extraction économique éventuelle. Les ressources minérales excluent les zones déjà exploitées. 5. Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales. Les ressources qui ne sont pas des réserves n'ont pas démontré leur viabilité économique. Une ressource minérale présumée présente un niveau de confiance inférieur à celui des ressources indiquées ou mesurées et ne doit pas être convertie en réserve minérale. Il est raisonnablement attendu que la majorité des ressources présumées puissent être reclassées en ressources indiquées ou mesurées avec une exploration continue. 6. L'estimation repose sur une base de données de sondages validée, incluant 94 trous de forage au diamant en surface réalisés entre 1957 et 1961 (30 trous) et entre 2005 et 2012, totalisant 22 790 m. La base de données comprend 2 881 intervalles d'analyse, représentant 14 563 m de données. 7. L'estimation est basée sur un modèle 3D unique représentant une formation ferrifère rubanée (BIF). 8. Les teneurs en fer total (Fetot) et en fer magnétique (Femag) ont été estimées à partir de composites de 6 m assignés au modèle 3D. La méthode d'interpolation utilisée est la distance inverse au carré (ID2). 9. La formule de densité (2,645 + 0,026 × Fetot) a été utilisée pour estimer le tonnage dans le modèle de blocs 3D. 10. Il est envisagé que le gisement du projet Collines de Fer soit exploité par méthodes d'exploitation à ciel ouvert. Les ressources minérales sont déclarées avec un seuil de coupure de base de 3,5% Femag (fer magnétique). Les blocs de teneur ont été quantifiés au-dessus de ce seuil, sous la surface et à l'intérieur des filaires minéralisés. 11. Paramètres d'optimisation de fosse :

• Prix : 140 $US/tms

• Teneur du concentré : > 67% Fe

• Taux de change : 1,40 $CA/$US

• Rendement métallurgique : 90% Femag

• Coût d'extraction minier : 3,00 $CA/t

• Coût total de la minéralisation : 8,41 $CA/t

• Angle de pente global : 30° pour les morts-terrains, 50° pour la roche fraîche 12. Les ressources mesurées, indiquées et présumées ont été définies principalement selon l'espacement des sondages. 13. Le ratio de découverture est de 0,7:1 (stérile : minerai fer). 14. Les tonnages et teneurs sont rapportés dans un modèle de blocs avec des blocs parents de 20 m × 10 m × 10 m. 15. Tous les chiffres sont arrondis pour refléter la précision relative de l'estimation. 16. L'estimation des ressources minérales pourrait être matériellement affectée par des enjeux environnementaux, réglementaires, juridiques, fiscaux, de titres miniers, socio-politiques, commerciaux ou autres.

Échéancier du projet

La Société poursuivra l'optimisation du projet Collines de Fer, mènera des consultations avec la Première Nation Abitibiwinni et autres parties prenantes, évaluera les opportunités d'amélioration de rentabilité économique, fera progresser les démarches d'autorisation et évaluera des partenariats stratégiques avant de prendre une décision finale d'investissement.

À propos de Barlow Métal inc.

Barlow Métal inc., une société privée fondée en 1987, détient trois (3) propriétés d'exploration à 100%, soit Collines de Fer, Rivière Adam et Orvilliers, situées à 130 km au nord-nord-ouest de la ville d'Amos, dans la région de l'Abitibi, et à 85 km à l'est-nord-est de la ville de Matagami, dans le nord du Québec, au Canada. De 2002 à 2021, la Société a investi plus de 11 millions $CA en fonds privés dans l'exploration, les essais métallurgiques et le développement, principalement sur le projet Collines de Fer.

Les résultats de l'Étude Préliminaire Économique du projet Collines de Fer, publiés le 9 septembre 2025, ont évalué favorablement la construction d'installations minières et de traitement visant à produire un concentré de minerai de fer de qualité RD pour bouletage. L'Étude présente un plan de développement par phases pour une exploitation minière à ciel ouvert de 31 ans avec une rentabilité économique robuste. La fosse d'Aragon devrait produire une production annuelle moyenne de concentré de minerai de fer de qualité RD d'environ 2,2 millions tms pour les années 1 à 11, puis de 4,3 millions tms pour les années 12 à 31, à des teneurs supérieures à 67% Fe. Grâce à des liaisons ferroviaires directes, la production peut être expédiée vers la région sidérurgique des Grands Lacs aux Canada et États-Unis, ou via les ports d'exportation de Saguenay, Montréal et la ville de Québec.

La Société prépare actuellement son premier appel public à l'épargne (« IPO ») et prévoit une inscription à la Bourse de croissance TSX avant la fin de l'année 2025.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent de responsabilité quant à l'adéquation ou à l'exactitude du présent communiqué.

Notes concernant les Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient certaines informations et déclarations pouvant constituer des « informations prospectives » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les déclarations prospectives sont des déclarations qui ne sont pas des faits historiques et sont généralement, mais pas toujours, identifiées par l'utilisation de termes tels que « prévoit », « s'attend à », « est prévu », « budgète », « planifie », « estime », « continue », « prévoit », « projette », « prédit », « a l'intention de », « anticipe », « vise », « cible » ou « croit », ou par des variantes ou des formes négatives de ces mots et expressions, ou encore par des formulations indiquant que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « devraient », « seraient » ou « seront » entrepris, se produire ou être réalisés. Les déclarations prospectives comportent intrinsèquement des risques, des incertitudes et d'autres facteurs échappant à la capacité de prévision ou de contrôle de la Société.

Déclarations prospectives spécifiques

Toutes les déclarations, à l'exception des faits historiques inclus dans ce communiqué de presse, qui portent sur des événements, des développements ou des performances futurs que Barlow s'attend à voir se réaliser, sont des déclarations prospectives. Ces déclarations comprennent, entre autres, les attentes de la direction concernant : (i) le projet Collines de Fer, son objectif, notamment l'évaluation du potentiel de production d'un produit de qualité RD, l'échéancier prévu du projet, les aspects économiques, les dépenses en capital, le budget et le financement, les indicateurs de production et financiers, les paramètres techniques, le schéma de traitement, les permis et autorisations, les infrastructures disponibles et prévues, l'empreinte environnementale attendue, les gains d'efficacité et les avantages économiques et autres, ainsi que les interactions avec les parties prenantes et les partenaires stratégiques ; (ii) la transition des méthodes de production de l'industrie sidérurgique vers des procédés à faibles émissions et la production d'acier vert, y compris la demande croissante anticipée pour des produits de minerai de fer de qualité supérieure, le déficit du marché associé et les primes plus élevées, ainsi que la participation, la contribution et le positionnement de la Société dans ce contexte ; (iii) les initiatives, objectifs, cibles et attentes en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de CO₂ ; et (iv) la croissance et les opportunités générales de la Société.

Déclarations prospectives présumées

Les déclarations relatives aux « ressources » sont considérées comme des déclarations prospectives, car elles impliquent une évaluation implicite, fondée sur certaines estimations et hypothèses, selon laquelle les ressources décrites existent dans les quantités prévues ou estimées. Les ressources réelles peuvent être supérieures ou inférieures aux estimations fournies dans le présent document.

Risques

Bien que Barlow estime que les attentes exprimées dans ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, dont la plupart échappent au contrôle de la Société, et qui peuvent entraîner des écarts importants entre les résultats, performances ou réalisations réels de la Société et ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Les facteurs pouvant entraîner des écarts significatifs comprennent, sans s'y limiter : (i) les résultats de l'évaluation économique préliminaire du projet Collines de Fer ; (ii) les modifications des hypothèses utilisées pour préparer cette évaluation ; (iii) les retards liés au projet Collines de Fer ; (iv) le calendrier et l'incertitude liés à la transition de l'industrie vers l'acier vert et les fours à arc électrique ; (v) la disponibilité continue de capitaux et de financements, ainsi que les conditions économiques, de marché ou commerciales générales ; (vi) les incertitudes économiques, concurrentielles, politiques et sociales générales ; (vii) les prix futurs du minerai de fer ; (viii) les coûts futurs de transport ; * les retards dans l'obtention des autorisations gouvernementales, des permis nécessaires ou dans l'achèvement des activités de développement ou de construction ; et (xi) les effets des catastrophes et des crises sanitaires publiques, y compris l'impact de la COVID-19 sur l'économie mondiale et le marché du minerai de fer. Il ne peut être garanti que ces informations s'avéreront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces déclarations prospectives. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas accorder une confiance excessive à ces informations prospectives.

Mises à jour supplémentaires

Toutes les informations prospectives de Barlow contenues dans ce communiqué de presse sont fournies à la date des présentes ou à toute autre date précisée dans les déclarations prospectives, et sont basées sur les opinions et estimations de la direction de Barlow ainsi que sur les informations disponibles à la direction à la date des présentes. Barlow décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les informations prospectives, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi l'exige. Barlow avertit que la liste ci-dessus des risques et incertitudes n'est pas exhaustive. Les lecteurs doivent examiner attentivement les facteurs mentionnés ci-dessus ainsi que les incertitudes et les risques qu'ils représentent.

SOURCE Barlow Metal Inc.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter : Simon Britt, Président et Chef de la direction, Barlow Metal Inc., [email protected], +1-514-386-5087