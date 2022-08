Barbara Frum, The Tragically Hip et Director X rejoignent la liste des intronisés de l'Allée des célébrités canadiennes 2022

Les lauréats 2022 précédemment annoncés sont Lionel Conacher, Deborah Cox, Just For Laughs et Heather Reisman

D'autres noms seront annoncés dans les semaines à venir

Le Gala de l'Allée des célébrités canadiennes revient le 3 décembrerd avec un événement en personne rempli d'étoiles au Beanfield Centre, à Toronto (Ontario) ; la diffusion sera assurée par CTV à une date ultérieure.

TORONTO , le 9 août 2022 /CNW Telbec/ - L'Allée des célébrités canadiennes ajoute trois nouveaux intronisés à ses rangs distingués, chacun étant un pionnier dans son domaine respectif qui a profondément influencé sa carrière. L'annonce d'aujourd'hui concerne la légende de la radiodiffusion BARBARA FRUM, le groupe de rock emblématique et humaniste THE TRAGICALLY HIP, et le prolifique maître de la vidéo musicale, DIRECTOR X.

Ces Canadiens exceptionnels se joignent à une liste distinguée d'intronisés de 2022 déjà annoncés, dont le héros sportif multidisciplinaire Lionel Conacher, la chanteuse R&B à succès Deborah Cox, l'institution canadienne de la comédie qui a servi de tremplin aux plus grands comiques internationaux, Just For Laughs, et l'une des 50 meilleures femmes d'affaires au monde, Heather Reisman. Arkells, ont également été annoncés comme les lauréats du prix Allan Slaight Music Impact Honour de cette année.

D'autres personnes intronisées et honorées pour compléter la classe de 2022 seront annoncées dans les semaines à venir, représentant les cinq piliers de reconnaissance de l'organisation : Arts et divertissement ; Entrepreneuriat et philanthropie ; Humanitarisme ; Science, technologie et innovation ; Sports et athlétisme.

Le gala de l'Allée des célébrités canadiennes revient le 3 décembre 2022, au Beanfield Centre de Toronto, avec un tapis rouge rempli d'étoiles, des spectacles mémorables et des hommages des plus grandes stars canadiennes et des anciens de l'Allée des célébrités canadiennes. Une émission spéciale sera diffusée à une date ultérieure sur CTV.

