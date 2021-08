TORONTO, le 16 août 2021 /CNW/ - La présidente de l'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers, Joanne De Laurentiis, annonce avec plaisir la nomination de Barbara Bellissimo au conseil d'administration de l'ARSF pour un mandat de trois ans, à partir du 12 août 2021.

Mme Bellissimo est l'ancienne directrice canadienne de la plus grande compagnie d'assurance en Amérique du Nord et l'un des principaux assureurs IARD au Canada. En tant qu'ancienne vice-présidente principale de Desjardins et ancienne agente principale et vice-présidente principale de State Farm, elle a assuré la supervision de tous les aspects de l'assurance IARD et a joué un rôle de premier ordre dans l'une de ses plus importantes transitions. En plus, elle a été présidente de l'Institut de prévention des sinistres catastrophiques et membre du conseil d'administration du Bureau d'assurance du Canada.

Reconnue pour ses années de service dévoué à sa communauté, Mme Bellissimo est actuellement présidente du conseil d'administration de la fondation du Centre régional de santé Southlake.

« Barbara est une dirigeante de haut calibre qui apportera de grandes idées au conseil alors que l'ARSF vise à élargir l'éventail de choix des consommateurs et à promouvoir l'innovation et la concurrence sur le marché de l'assurance automobile », a déclaré la présidente Joanne De Laurentiis.

Les renseignements biographiques sur tous les membres du conseil d'administration sont disponibles à https://www.fsrao.ca/fr/propos-de-larsf/gouvernance.

L'ARSF continue à travailler avec ceux qu'elle réglemente pour assurer la sécurité financière, l'équité et le choix pour les consommateurs et ses membres. En apprendre davantage sur www.fsrao.ca.

