TORONTO, le 21 sept. 2023 /CNW/ - Les contraintes financières, les normes sociales et les attitudes préjudiciables entourant la menstruation sont au nombre des obstacles qui empêchent l'accès aux produits menstruels et au matériel éducatif. L'équité menstruelle garantirait un accès égal et complet aux produits menstruels, ainsi qu'un accès à l'éducation en matière de santé et de droits sexuels et reproductifs.

Aujourd'hui, l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, et Kirstin Beardsley, chef de la direction de Banques alimentaires Canada, ont annoncé que Banques alimentaires Canada, l'un des plus importants organismes en matière de lutte contre l'insécurité alimentaire au pays, recevra 17,9 millions de dollars pour réaliser un projet pilote national visant à éliminer les obstacles qui empêchent certaines Canadiennes et certains Canadiens à avoir accès à des produits menstruels, notamment l'accessibilité financière et la stigmatisation.

Activités prévues dans le cadre du projet pilote :

Tester des approches visant à distribuer gratuitement des produits menstruels à des organismes communautaires offrant des services à diverses populations à faible revenu à travers le Canada .

. S'associer à plusieurs organismes communautaires canadiens qui font déjà progresser l'équité menstruelle afin d'intensifier les activités d'éducation et de sensibilisation, ce qui permettra d'informer le public au sujet de la précarité menstruelle et de réduire la stigmatisation liée à la menstruation.

Grâce à son vaste réseau national de partenaires communautaires, Banques alimentaires Canada est en mesure d'atteindre les collectivités et les personnes dans le besoin. Ce projet pilote permettra de mieux comprendre comment faire progresser l'équité menstruelle aux quatre coins du pays.

Le projet pilote sur l'équité menstruelle repose sur les initiatives lancées par le gouvernement du Canada pour faire progresser l'équité menstruelle, et plus particulièrement les suivantes :

Une initiative menée par Services aux Autochtones Canada, visant à distribuer gratuitement des produits menstruels dans les écoles des Premières Nations situées sur les réserves et dans les écoles fédérales partout au Canada .

. Un projet dirigé par Emploi et Développement social Canada visant à distribuer gratuitement des produits menstruels dans les lieux de travail réglementés par le gouvernement fédéral.

Le manque d'accès aux produits menstruels est étroitement lié à la précarité et certains groupes de la population en souffrent de manière disproportionnée, surtout les jeunes, les mères célibataires, les peuples autochtones, les communautés noires et autres communautés racialisées, les personnes immigrantes, itinérantes, de même que les personnes vivant avec un handicap, les personnes de diverses identités de genre et les personnes qui vivent dans des régions éloignées.

Citations

« À l'heure actuelle, les Canadiennes et les Canadiens ont du mal à joindre les deux bouts. Or, l'achat de serviettes, de tampons et d'autres produits menstruels ne devrait pas être une source supplémentaire de tension financière. Grâce à ce projet pilote dirigé par Banques alimentaires Canada, nous faisons un pas de plus pour mettre fin à la précarité menstruelle. Parallèlement, nous étendons les projets d'équité menstruelle que nous avons lancés dans les écoles des Premières Nations et les lieux de travail fédéraux et qui ont fait leurs preuves. La gratuité des produits menstruels permet de remettre de l'argent dans les poches des personnes dans le besoin. »

L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« Partout au pays, les banques alimentaires constatent chaque jour que beaucoup trop de personnes ne peuvent pas se procurer des produits d'hygiène personnelle en même temps qu'une quantité suffisante de nourriture, et elles sont obligées de choisir. Ce projet pilote est extrêmement important, car l'inégalité menstruelle a des effets néfastes, tant sur le plan physique que psychique. Avec le soutien du réseau des banques alimentaires et des organismes communautaires, nous travaillerons pour veiller à ce que les personnes qui ont le plus besoin de ces produits y aient accès. Nous collaborerons aussi sur les activités d'éducation et de sensibilisation du public qui auront pour but d'abolir les obstacles et de favoriser l'inclusion et la compréhension grâce à des échanges ouverts. »

Kirstin Beardsley, chef de la direction, Banques alimentaires Canada

Faits en bref

Dans le budget de 2022, le gouvernement s'est engagé à créer un Fonds d'équité menstruelle. Il s'agit d'un projet pilote visant à éliminer les obstacles empêchant certaines Canadiennes et certains Canadiens d'avoir accès à des produits menstruels, notamment l'accessibilité financière et la stigmatisation. Le projet pilote du Fonds d'équité menstruelle prendra fin le 31 mars 2024.

Le terme « équité menstruelle » désigne un accès égal et complet aux produits menstruels, ainsi qu'un accès à l'éducation en matière de santé et de droits sexuels et reproductifs.

Le terme « précarité menstruelle » désigne un manque d'accès aux produits menstruels, à l'éducation, aux installations sanitaires, à la gestion des déchets, ou à une combinaison de ces éléments.

Un sondage d'opinion publique réalisé en 2023 par Environics Research pour le compte de Femmes et Égalité des genres Canada a révélé ce qui suit : 1 Canadienne ou 1 Canadien sur 6 (17 %) qui a ses règles a personnellement connu la précarité menstruelle; cette proportion passe à 1 sur 4 (25 %) si le ménage gagne moins de 40 000 $ par an. 1 personne sur 5 (20 %) qui a ses règles dit qu'elle n'a pas les moyens d'acheter des produits menstruels.

a révélé ce qui suit : Banques alimentaires Canada est un organisme national à but non lucratif qui a pour mission d'aider les Canadiennes et les Canadiens qui connaissent l'insécurité alimentaire. Pour ce faire, il soutient un réseau de 10 associations provinciales et plus de 4 750 organismes de lutte contre la faim, y compris des banques alimentaires affiliées et des agences alimentaires qui travaillent au niveau communautaire pour soulager la faim.

est un organisme national à but non lucratif qui a pour mission d'aider les Canadiennes et les Canadiens qui connaissent l'insécurité alimentaire. Pour ce faire, il soutient un réseau de 10 associations provinciales et plus de 4 750 organismes de lutte contre la faim, y compris des banques alimentaires affiliées et des agences alimentaires qui travaillent au niveau communautaire pour soulager la faim. Cette annonce a lieu pendant la Semaine de l'égalité des sexes, qui se déroule cette année sous le thème suivant : « Ensemble pour l'égalité des sexes : unissons nos forces ».

