La campagne annuelle « Luttez contre la faim. Initiez le changement. » a permis d'amasser 6,8 millions de dollars.

Les montants amassés comprennent un don d'entreprise de 1 million de dollars.

MISSISSAUGA, ON,, le 22 avril 2022 /CNW/ - Banques alimentaires Canada est très heureuse d'annoncer que la 6e campagne nationale annuelle de collecte de fonds « Luttez contre la faim. Initiez le changement. », qui vient en aide aux banques alimentaires au Canada, a versé 6,8 millions de dollars, soit l'équivalent de 13,5 millions de repas afin de soutenir les familles et les collectivités d'un bout à l'autre du pays. Walmart Canada a égalé les dons des clients jusqu'à concurrence de 820 000 $ et elle a ajouté un montant supplémentaire de 180 000 $ afin de verser au total un don d'entreprise de 1 million de dollars.

« Notre rapport Bilan-Faim de 2021 décrit la tendance à long terme d'un nombre croissant de personnes vivant seules, de personnes handicapées et de personnes âgées devant avoir recours aux banques alimentaires pour joindre les deux bouts. Avec les coûts à la hausse de l'essence, des logements et de l'épicerie, la demande pour ce type de services ne cesse d'augmenter, et Banques alimentaires Canada doit se fier encore davantage sur ses partenariats de longue date. Walmart Canada est un partenaire dévoué qui continue d'appuyer notre vision d'un Canada où personne ne souffre de la faim. », a déclaré Kirstin Beardsley, présidente et chef de la direction de Banques alimentaires Canada.

Les Canadiens ont été invités à contribuer à cette campagne annuelle en ajoutant un montant à leurs commandes d'épicerie en magasin ou en ligne; en achetant des produits de marques participantes : Campbell's, Mars Canada, KraftHeinz, Kellogg's, Conagra, Danone, Maple Leaf, General Mills, Dare Foods Ltd., PepsiCo, Mondelez, Ferrero Canada Ltée, Coca-Cola, Unilever et Grupo Bimbo ; et en apportant des denrées non périssables à la succursale Walmart à proximité.

Banques alimentaires Canada soutient un réseau unique de plus de 4 700 organismes alimentaires dans chaque province et territoire du pays qui viennent en aide à plus de 1,3 million de Canadiens qui se tournent mensuellement vers des banques alimentaires.

Chaque succursale Walmart à l'échelle du Canada est jumelée à une banque alimentaire locale au sein de la collectivité. Tous les fonds amassés sont utilisés localement, et des produits alimentaires de qualité sont distribués à ceux qui en ont le plus besoin.

Voici le nombre de repas fournis par province :

Alberta 1 810 000 Colombie-Britannique 1 625 000 Manitoba 530 000 Nouveau-Brunswick 310 000 Terre-Neuve 245 000 Nouvelle-Écosse 450 000 Territoires du Nord-Ouest 46 000 Ontario 3 965 000 Île-du-Prince-Édouard 48 000 Québec 1 115 000 Saskatchewan 439 000 Yukon 20 000

« Nous sommes très heureux du succès de notre campagne « Luttez contre la faim. Initiez le changement. » de 2022, qui vient en aide à Banques alimentaires Canada », a affirmé Horacio Barbeito, président et chef de la direction de Walmart Canada. « Alors que nous nous efforçons de devenir une entreprise régénératrice, nous prenons très au sérieux notre responsabilité d'aider la population et nous sommes vraiment fiers de contribuer au renforcement des collectivités. Nous sommes reconnaissants envers nos associés, nos fournisseurs et nos clients qui, encore une fois, ont uni leurs efforts afin de nourrir les membres des collectivités et de fournir un nombre impressionnant de 13,5 millions de repas à l'échelle du pays. »

Depuis le lancement de la campagne « Luttez contre la faim. Initiez le changement » en 2017, Walmart Canada a amassé 70 millions de repas pour les Canadiens d'un océan à l'autre, grâce à plus de 30 millions de livres d'aliments que Walmart a remis aux banques alimentaires partout au pays pendant plusieurs années.

À propos de Banques alimentaires Canada

Banques alimentaires Canada assure un leadership national afin de soulager actuellement la faim et d'y mettre un terme à l'avenir en partenariat avec le réseau de banques alimentaires d'un bout à l'autre du pays. Depuis 40 ans, les banques alimentaires se sont efforcées d'aider les Canadiens qui souffrent de la faim. Plus de 4 700 banques alimentaires et organismes communautaires s'unissent afin de servir les personnes les plus vulnérables qui, l'année dernière, se sont rendus en tout 1,3 million de reprises à ces organismes en un mois seulement, selon des statistiques tirées de notre rapport Bilan-Faim. Au cours des 10 dernières années, notre système nous a permis d'approvisionner et de distribuer plus de 1,4 milliard de livres d'aliments. De plus, Banques alimentaires Canada a investi près de 168 millions de dollars en financement afin d'optimiser l'impact collectif et de renforcer les capacités locales, tout en prônant la réduction des besoins de recourir aux banques alimentaires. Notre vision est claire : créer un Canada où personne ne souffre de la faim. Pour en savoir plus, rendez-vous au https://foodbankscanada.ca/fr/ ou suivez-nous sur nos pages Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn.

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada exploite un réseau de plus de 400 succursales à l'échelle nationale et sert 1,5 million de Canadiens chaque jour. Le magasin en ligne de Walmart Canada, Walmart.ca, est visité par plus de 1,5 million de clients chaque jour. Walmart Canada est l'un des plus grands employeurs du pays. Avec plus de 100 000 associés, Walmart Canada se classe parmi les 10 marques les plus influentes à l'échelle nationale. Walmart Canada s'est récemment classée parmi les entreprises les plus populaires sur LinkedIn en 2021 et elle a également été nommée comme l'une des marques les plus populaires au Canada (selon les résultats de recherche sur Google). Walmart Canada respecte son engagement à agir en faveur de la régénération, en concentrant ses efforts sur les possibilités équitables, la durabilité, le soutien des collectivités et la promotion de normes d'éthique et d'intégrité. Depuis 1994, Walmart Canada a amassé et remis plus de 500 millions de dollars à des organismes de bienfaisance canadiens. Des renseignements supplémentaires se trouvent à walmartcanada.ca et sur les pages Facebook, Twitter et Instagram et LinkedIn de Walmart Canada.

SOURCE Food Banks Canada

Renseignements: Jessica Rattray, [email protected]